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Суд о возврате $2 млн, переданных Улюкаеву. Онлайн-трансляция
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Политика, 09:00
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Суд о возврате $2 млн, переданных Улюкаеву. Онлайн-трансляция
В Замоскворецкий суде Москвы пройдет заседание по вопросу снятия ареста с имущества приговоренного к 8 годам заключения экс-министра Алексея Улюкаева. Кроме того суд может решить судьбу $2 млн, которые бывший чиновник получил в качестве взятки.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:17
Корреспондент РБК из Замоскворецкого суда передает, что по ходатайству ФСБ, заседание пройдет в закрытом режиме.
09:17

$2 млн, которые просит вернуть Феоктистов, дал ему Валерий Михайлов, следует из показаний генерала ФСБ. ​В них генерал назвал Михайлова своим «знакомым».

По делу Улюкаева генерал проходил свидетелем. Его опрашивали 15 минут, Феоктистов назван в материалах дела сотрудником управления «П» ФСБ (это управление курирует промышленность). В показаниях генерал упомянул «инвестора», передавшего $2 млн для оперативного эксперимента, дважды. По словам Феоктистова, деньги в долг ему дал «ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович — сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью «Роснефти».

Кто такой Валерий Александрович Михайлов — читайте в материале РБК, пока мы ждм начала судебного заседания.
 

09:15
Улюкаева также приговорили к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. ​У экс-министра есть арестованное имущество: суд арестовал 15 объектов недвижимости и не менее 564 млн руб. Из этой суммы будет покрыт штраф, судьба остального имущества должна решиться сегодня.
09:15

Спустя год суд приговорит бывшего министра экономического развития к восьми годам заключения.

Оглашение приговора Алексею Улюкаеву. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

09:10

15 ноября 2016 года Улюкаев приедет на встречу с Сечиным в офис «Роснефти». Во дворе компании экс-министр заберет у Сечина сумку, в которой скоро найдут $2 млн. Окажется, что встреча была подстроена.

Один день Алексея Валентиновича и Игоря Ивановича в офисе «Роснефти»
 

09:04

Преследование Улюкаева началось после заявления на имя главы ФСБ Александра Бортникова, которое составили глава «Роснефти» Игорь Сечин и начальник службы безопасности компании генерал ФСБ Олег Феоктистов (именно он ходатайствовал о возвращении $2 млн). Авторы заявления указали на вымогательство взятки в ходе саммита БРИКС в Гоа и дали согласие на следственный эксперимент. В этот период генерал также был вице-президентом «Роснефти» по безопасности: он работал в корпорации с сентября 2016-го по март 2017 года.

Само обвинение строилось в основном на показаниях Сечина.

«Я угощу тебя вином»: что Улюкаев рассказал суду о встречах с Сечиным

08:47
Пока суд не начался, напомним главных действующих лиц и обстоятельства дела, за которым мы следили на протяжении всего 2017 года.
08:45

Доброе утро! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию из Замоскворецкого суда, где сегодня должны решить вопрос снятия ареста с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и начать рассмотрение ходатайства генерала ФСБ Олега Феоктистова по поводу возврата $2 млн, которые были переданы экс-министру в ходе следственного эксперимента. ​

Теги: Алексей Улюкаев , Игорь Сечин , Олег Феоктистов
Авторы: Дмитрий Серков, Юлия Сапронова.
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