Суд о возврате $2 млн, переданных Улюкаеву. Онлайн-трансляция

$2 млн, которые просит вернуть Феоктистов, дал ему Валерий Михайлов, следует из показаний генерала ФСБ. ​В них генерал назвал Михайлова своим «знакомым».

По делу Улюкаева генерал проходил свидетелем. Его опрашивали 15 минут, Феоктистов назван в материалах дела сотрудником управления «П» ФСБ (это управление курирует промышленность). В показаниях генерал упомянул «инвестора», передавшего $2 млн для оперативного эксперимента, дважды. По словам Феоктистова, деньги в долг ему дал «ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович — сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью «Роснефти».

Кто такой Валерий Александрович Михайлов — читайте в материале РБК, пока мы ждм начала судебного заседания.

