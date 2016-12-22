Суд о возврате $2 млн, переданных Улюкаеву. Онлайн-трансляция

$2 млн, которые просит вернуть Феоктистов, дал ему Валерий Михайлов, следует из показаний генерала ФСБ. В них генерал назвал Михайлова своим «знакомым».
По делу Улюкаева генерал проходил свидетелем. Его опрашивали 15 минут, Феоктистов назван в материалах дела сотрудником управления «П» ФСБ (это управление курирует промышленность). В показаниях генерал упомянул «инвестора», передавшего $2 млн для оперативного эксперимента, дважды. По словам Феоктистова, деньги в долг ему дал «ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович — сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью «Роснефти».
Кто такой Валерий Александрович Михайлов — читайте в материале РБК, пока мы ждм начала судебного заседания.
Спустя год суд приговорит бывшего министра экономического развития к восьми годам заключения.
15 ноября 2016 года Улюкаев приедет на встречу с Сечиным в офис «Роснефти». Во дворе компании экс-министр заберет у Сечина сумку, в которой скоро найдут $2 млн. Окажется, что встреча была подстроена.
Один день Алексея Валентиновича и Игоря Ивановича в офисе «Роснефти»
Преследование Улюкаева началось после заявления на имя главы ФСБ Александра Бортникова, которое составили глава «Роснефти» Игорь Сечин и начальник службы безопасности компании генерал ФСБ Олег Феоктистов (именно он ходатайствовал о возвращении $2 млн). Авторы заявления указали на вымогательство взятки в ходе саммита БРИКС в Гоа и дали согласие на следственный эксперимент. В этот период генерал также был вице-президентом «Роснефти» по безопасности: он работал в корпорации с сентября 2016-го по март 2017 года.
Само обвинение строилось в основном на показаниях Сечина.
«Я угощу тебя вином»: что Улюкаев рассказал суду о встречах с Сечиным
Доброе утро! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию из Замоскворецкого суда, где сегодня должны решить вопрос снятия ареста с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и начать рассмотрение ходатайства генерала ФСБ Олега Феоктистова по поводу возврата $2 млн, которые были переданы экс-министру в ходе следственного эксперимента.