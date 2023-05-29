Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 460-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украина 28 мая пережила одну из крупнейших атак беспилотниками, было запущено 54 аппарата, сообщил президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.
По оценке киевских властей, та атака стала крупнейшей на столицу Украины. Воздушная тревога в Киеве длилась пять часов, работали силы ПВО, в результате падения обломков есть разрушения в разных районах. Один человек погиб, еще один пострадал. Это была 14-я атака на Киев с начала месяца, уточнил глава военной администрации Сергей Попко.
За год полномасштабных боев на Украине большая часть турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 были уничтожены, оставшиеся аппараты переведены на выполнение задач разведки, наблюдения рекогносцировки. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на выводы аналитиков.
Слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о «лучшей инвестиции» США в «смерти русских» была вырвана из контекста, фразы были произнесены в разных частях встречи конгрессмена с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет Reuters.
В Кременчуге Полтавской области и Одессе раздались взрывы, передал ТСН. По данным «Суспільне Одеса», в 01:20 была объявлена воздушная тревога, через 23 минуты прозвучал взрыв.
Оперативное командование украинской армии «Юг» сообщило о работе ПВО в Одессе и попросило одесситов оставаться в укрытиях. Местные власти также рассказали о работе ПВО в Киевской и Винницкой областях, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой области.
Лесной пожар на площади около 80 гектаров разгорелся в Климовском районе Брянской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил глава администрации района Александр Исаев.
Две ракеты Storm Shadow были выпущены в сторону населенного пункта Юрьевка, сообщили власти ДНР.
Строитель получил контузию при обстреле окрестностей села Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил лава региона Роман Старовойт.
Старовойт сообщил, что мужчина выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы. «В настоящее время ему оказана первая медицинская помощь. Пострадавший оперативно доставлен в областную клиническую больницу в Курск, где его обследуют врачи», — сообщил губернатор.
Вибрации, на которые жаловались киевляне ночью 28 мая, связаны с переброской военной техники в зону боевых действий, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел попали два населенных пункта — административный центр Шебекино и село Безлюдовка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Шебекино, по его словам, осколки снарядов повредили забор и постройки на территории одного из предприятий. Там начался пожар, огонь уже тушат. В Безлюдовке снаряд попал в один из корпусов на территории базы отдыха, там возникло задымление. В селе Белянка возле частного дома приземлился парашют с неизвестным предметом, место оцепили.
В Западном военном округе (ЗВО) не подтвердили информацию о том, что вечером 27 мая под Санкт-Петербургом был замечен неизвестный летательный аппарат, который летел со стороны Эстонии.
Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. Есть повреждение газопровода и линии электропередачи», — сообщил Гладков.
Страны Запада ведут войну против России, в ходе которой они «посягают на то, что раньше было абсолютно святым», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В более широком смысле идет война. Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», — сказал он.
По утверждению Пескова, западные государства «не брезгуют ничем». Тем не менее, сказал он, Россия должна не поддаваться эмоциям, «сохранять собранность и силу, делать то, что нам выгодно», и донести до Запада свою точку зрения.
Верховный суд дал разъяснения по тому, как рассматривать дела о военных преступлениях, в том числе совершенных в период проведения мобилизации или действия военного положения, а также пояснил, что является военным временем, военными и боевыми действиями, вооруженным конфликтом. Кроме того, суд определил, что считается началом и окончанием мобилизации
Постановление не устанавливает обязательства документально оформлять завершение мобилизации в России, считают опрошенные РБК юристы.
Инфраструктурный объект получил повреждения в Житомирской области, где в ночь на 28 мая произошла серия взрывов, сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко. Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщал, что после взрывов в городе есть повреждения.
Американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что россияне умирают в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине.
Группировка российских войск «Восток» дроном «Ланцет» уничтожила на южнодонецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки. Средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотные летательные аппарат «Валькирия» и «Фурия», — сказал он.
В ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. Воздушная тревога в украинской столице длилась пять часов. В городе работали силы ПВО, в результате падения обломков есть разрушения в разных районах. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщил он.
Врио главы Херсонской области Сальдо предложил причину, по которой не началось контрнаступление ВСУ: Киев преодолели пик своих возможностей, а в боевых действиях произошел «перелом».
Семь военнослужащих из числа бывших заключенных, взяв оружие, самовольно покинули воинскую часть в Донецкой народной республике, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Нескольких из них уже задержали, сказал собеседник агентства.
Контрнаступление — «это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. ВСУ начали предварительные операции, но нужно время, чтобы контрнаступление набрало обороты, сказал он.