Страны Запада ведут войну против России, в ходе которой они «посягают на то, что раньше было абсолютно святым», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В более широком смысле идет война. Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», — сказал он.

По утверждению Пескова, западные государства «не брезгуют ничем». Тем не менее, сказал он, Россия должна не поддаваться эмоциям, «сохранять собранность и силу, делать то, что нам выгодно», и донести до Запада свою точку зрения.