Российская «дочка» американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году, узналРБК. При этом компания пообещала, что запланированные на текущий сезон отгрузки будут выполнены «в полном объеме в соответствии с существующей квотой».

Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна. По данным, которые приводит РБК один из участников зернового рынка, компания в текущем сельскохозяйственном сезоне вывезет около 2,2 млн т или около 4% всех объемов экспорта российского зерна.

Кроме того, российская «дочка» Cargill сообщила, что начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна. Но изменений в отношении «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается».