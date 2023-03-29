Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 28 мар, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 28 мар, 16:05
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 08:35
Хачанов прервал серию из 23 поражений от лучших теннисистов мира Спорт, 08:30
Зеленский пригласил Си Цзиньпина на Украину Политика, 08:13
В Мелитополе после обстрела аварийно отключили электричество Политика, 08:08
Глава SAP в России ушел из компании и займется поддержкой ее же софта Технологии и медиа, 08:00
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 07:57
Правительство Казахстана ушло в отставку Политика, 07:54
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США Pro, 07:53
Принц Гарри обвинил королевскую семью в сокрытии прослушки его телефона Политика, 07:36
«На правах изгоя». Почему решение МОК о допуске россиян вызвало протест Спорт, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Adidas поспорила с Black Lives Matter о логотипе Бизнес, 07:28
Лавров заявил об отсутствии контактов между Россией и США по ДСНВ Политика, 07:12
Небензя предупредил о росте угрозы терроризма в Африке из-за Запада Политика, 07:07
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 399-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:38

В Мелитополе и некоторых ближайших поселках аварийно прекращена подача электроэнергии, сообщил член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов. Причиной стал утренний обстрел со стороны Украины.

«Зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. В результате обстрела киевскими боевиками в городе повреждены объекты системы электроснабжения. В Мелитополе и некоторых ближайших поселках аварийно прекращена подача электроэнергии. По предварительным данным, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, пострадавших нет», — рассказал он.

08:09
Владимир Зеленский пригласил на Украину главу Китая Си Цзиньпина. В интервью Associated Press президент страны отметил, что хотел бы поговорить с лидером Китая, но контактов у них не было уже год.
07:30

Российская «дочка» американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году, узналРБК. При этом компания пообещала, что запланированные на текущий сезон отгрузки будут выполнены «в полном объеме в соответствии с существующей квотой».

Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна. По данным, которые приводит РБК один из участников зернового рынка, компания в текущем сельскохозяйственном сезоне вывезет около 2,2 млн т или около 4% всех объемов экспорта российского зерна.

Кроме того, российская «дочка» Cargill сообщила, что начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна. Но изменений в отношении «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается».

07:18

Соединенные Штаты выступают за создание объединенного международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

«США поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме интернационализированного суда, основанного на украинской судебной системе с международными элементами», — сказал он.

По словам Пателя, США считают, что трибунал должен пользоваться широкой международной поддержкой, особенно со стороны европейцев, и «в идеале», располагаться в одной из стран Европы.

07:07
Канадское руководство в 2023 году выделит Украине кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,78 млрд) через Международный валютный фонд. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на следующий финансовый год.«Финансовая помощь Канады Украине предусматривает: кредиты правительству Украины на сумму 2,45 млрд долларов для оказания основных услуг украинцам <...>. Создание управляемого МВФ счета для Украины, на который уже поступило более 3,8 млрд долларов финансовой помощи от Канады и наших международных партнеров», — говорится в проекте бюджета.
Вчера 21:05

Украина не сможет «сражаться до изнеможения», потому что у нее нет таких же ресурсов, как у России, заявил газете The Times спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Весь мир сейчас ждет не просто победы для Украины, а еще и быстрой победы», — сказал политик. По его словам, «победа должна прийти в этом году».

Вчера 20:34

Бывшему президенту завода «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву сообщили о подозрении в препятствовании деятельности украинской армии, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).

По данным контрразведки и СБУ, Богуслаев намеренно заблокировал выполнение госзаказа. В апреле 2022 года украинское Главное разведывательное управление (ГУР) запросило у «Мотор Сич» вертолет типа Ми-2 «для выполнения боевых задач на фронте». Следствие считает, что Богуслаев распорядился разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него. По информации СБУ, работники завода сняли с вертолета лопасти и вывели из строя механизмы, отвечающие за работу несущего винта.

Богуслаеву сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Досудебное расследование продолжается.

Вчера 20:11

Президент ОКР Станислав Позднякова назвал критерии МОК по допуску российских спортсменов на международные турниры дискриминационными.

«Сегодняшнее решение исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, когда они приняли решение о недопуске российских спортсменов. Однако озвученные параметры и критерии возвращения российских спортсменов абсолютно неприемлемы», — сказал Поздняков.

По его словам, ОКР не согласен с применением дополнительных процедур допуска в адрес российских спортсменов. А заявленную позицию о недопуске к соревнованиям российских спортсменов, которые имеют отношение к военным структурам, Поздняков назвал «уже не просто дискриминацией». «Данный критерий имеет прямую цель создать раскол в спортивном обществе России», — заявил он.

Вчера 19:50

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование в регионе гражданских беспилотников.

В каких еще регионах жителям запрещено запускать дроны — в инфографике РБК.

Вчера 19:28

Весь мир заинтересован в справедливом и устойчивом мире на Украине, однако с призывами прекратить огонь нужно быть осторожным, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

«То, что выглядит привлекательным на поверхности — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали, — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень остерегаться», — сказал госсекретарь.

Вчера 19:12

Группа из примерно 200 «агрессивно настроенных радикалов» захватила кафедральный собор Ивано-Франковской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом церковь сообщила в Facebook (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

«Молодые люди в балаклавах выкуривали газом священников и верующих из храма Рождества Христова. <...> Верующие УПЦ молились, тогда как радикалы, среди которых были видны люди в облачении, произносили угрозы в адрес верующих и кричали: «Долой московского попа!» — говорится в сообщении УПЦ.

Верующих оттеснили от храма, с епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиты сорвали скуфию. 

Video

Вчера 18:46

В Польше задержали еще троих человек, которые действовали в составе группы, «управляемой российскими спецслужбами». Об этом сообщил заместитель министра-координатора Агентства национальной безопасности страны Станислав Жарин. Всего по делу проходят 12 человек.

Задержанным предъявили обвинения в шпионаже и участии в организованной преступной группе. Их арестовали. По словам Жарина, злоумышленники действовали в составе «ранее ликвидированной шпионской сети».

«Это целая сеть людей, которым было поручено собирать информацию о маршрутах и транспорте, предоставленном Украине, но эти люди также распространяли конкретный контент, который был заказан российской стороной и является частью текущей повестки активной пропагандистской деятельности против Польши», — заявил он.
 

Вчера 18:26

России нет смысла создавать новую структуру, аналогичную Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, так как ее собственная судебная система удовлетворяет всем требованиям, считает глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Сенатор отвечал на вопрос РБК о том, целесообразно ли создавать аналог МУС, например, в рамках Союзного государства. «Это не нужно. Для того чтобы расследовать уголовные преступления, у нас есть своя собственная судебная система. Зачем нам создавать искусственные образования? Наша законодательная система позволяет выдавать ордера на арест западных чиновников в случае, если они нарушат наш закон», — пояснил он.

При этом Клишас напомнил, что Россия не признает действующими ордера на арест, выдаваемые МУС. «Поэтому зачем нам играть в их игру?» — добавил он.
 

Вчера 17:56
Вчера 17:36

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

Послабление не будет касаться россиян, выступающих в командных видах спорта, а также тех спортсменов, которые поддерживают спецоперацию на Украине и имеют контракты с российской армией. Кроме того, отметил Бах, они смогут только выступать без флага, без гимна, без национальных цветов.

При этом окончательное решение по допуску россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже МОК пока так и не принял.

Вчера 17:31
Вопрос Украины волнует «любого нормального человека, который озабочен судьбами тех людей, которые живут не только на Украине, но и в целом на постсоветском пространстве», заявил Сергей Лавров.
Вчера 17:19
Обломки беспилотника нашли в Новой Москве близ железнодорожных путей, сообщают источники ТАСС и «360». По данным Baza, обломки обнаружил житель села Свитино.
Вчера 16:59

Судья Ефремовского районного суда Антон Маликов приговорил жителя Тульской области Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима по уголовному делу о дискредитации армии.

Москалев на оглашении приговора отсутствовал. Как сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Тульской области, ночью он «скрылся из-под домашнего ареста». Адвокат Москалева Вадим Билиенко заявил, что не знает, по какой причине его подзащитного не было в зале суда.

Дочь Москалева Мария в апреле 2022 года сделала на уроке ИЗО рисунок с антивоенным лозунгом, ракетами, а также флагами России и Украины. Мужчину, воспитывающего ее в одиночку, в том же апреле оштрафовали на 32 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии из-за поста в «Одноклассниках». Его адвокат утверждал, что правоохранительные органы обратили внимание на его подзащитного именно после рисунка дочери.

В декабре против Москалева завели уголовное дело по статье о дискредитации. По данным следователей, он продолжал «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей». Москалева отправили под домашний арест, а дочь направили в социальный центр в Ефремове.

Согласно постановлению суда, ребенка передадут на попечение социальных служб.

Вчера 16:37

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил агентству ТАСС, что целью специальной военной операции является защита людей, «которых угнетают в нарушение всех мыслимых международных норм и принципов, в нарушение тех основ, на которых была провозглашена независимость Украины».

Вчера 16:34

В Ивано-Франковске несколько десятков людей в камуфляже захватили единственный в регионе храм УПЦ, сообщает Klymenko Time. Нападавшие применили слезоточивый газ, полиция им не мешала.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter