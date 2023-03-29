Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 399-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Мелитополе и некоторых ближайших поселках аварийно прекращена подача электроэнергии, сообщил член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов. Причиной стал утренний обстрел со стороны Украины.
«Зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. В результате обстрела киевскими боевиками в городе повреждены объекты системы электроснабжения. В Мелитополе и некоторых ближайших поселках аварийно прекращена подача электроэнергии. По предварительным данным, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS, пострадавших нет», — рассказал он.
Российская «дочка» американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году, узналРБК. При этом компания пообещала, что запланированные на текущий сезон отгрузки будут выполнены «в полном объеме в соответствии с существующей квотой».
Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна. По данным, которые приводит РБК один из участников зернового рынка, компания в текущем сельскохозяйственном сезоне вывезет около 2,2 млн т или около 4% всех объемов экспорта российского зерна.
Кроме того, российская «дочка» Cargill сообщила, что начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна. Но изменений в отношении «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается».
Соединенные Штаты выступают за создание объединенного международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
«США поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме интернационализированного суда, основанного на украинской судебной системе с международными элементами», — сказал он.
По словам Пателя, США считают, что трибунал должен пользоваться широкой международной поддержкой, особенно со стороны европейцев, и «в идеале», располагаться в одной из стран Европы.
Украина не сможет «сражаться до изнеможения», потому что у нее нет таких же ресурсов, как у России, заявил газете The Times спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
«Весь мир сейчас ждет не просто победы для Украины, а еще и быстрой победы», — сказал политик. По его словам, «победа должна прийти в этом году».
Бывшему президенту завода «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву сообщили о подозрении в препятствовании деятельности украинской армии, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).
По данным контрразведки и СБУ, Богуслаев намеренно заблокировал выполнение госзаказа. В апреле 2022 года украинское Главное разведывательное управление (ГУР) запросило у «Мотор Сич» вертолет типа Ми-2 «для выполнения боевых задач на фронте». Следствие считает, что Богуслаев распорядился разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него. По информации СБУ, работники завода сняли с вертолета лопасти и вывели из строя механизмы, отвечающие за работу несущего винта.
Богуслаеву сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Досудебное расследование продолжается.
Президент ОКР Станислав Позднякова назвал критерии МОК по допуску российских спортсменов на международные турниры дискриминационными.
«Сегодняшнее решение исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, когда они приняли решение о недопуске российских спортсменов. Однако озвученные параметры и критерии возвращения российских спортсменов абсолютно неприемлемы», — сказал Поздняков.
По его словам, ОКР не согласен с применением дополнительных процедур допуска в адрес российских спортсменов. А заявленную позицию о недопуске к соревнованиям российских спортсменов, которые имеют отношение к военным структурам, Поздняков назвал «уже не просто дискриминацией». «Данный критерий имеет прямую цель создать раскол в спортивном обществе России», — заявил он.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел запрет на использование в регионе гражданских беспилотников.
В каких еще регионах жителям запрещено запускать дроны — в инфографике РБК.
Весь мир заинтересован в справедливом и устойчивом мире на Украине, однако с призывами прекратить огонь нужно быть осторожным, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
«То, что выглядит привлекательным на поверхности — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали, — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень остерегаться», — сказал госсекретарь.
Группа из примерно 200 «агрессивно настроенных радикалов» захватила кафедральный собор Ивано-Франковской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом церковь сообщила в Facebook (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).
«Молодые люди в балаклавах выкуривали газом священников и верующих из храма Рождества Христова. <...> Верующие УПЦ молились, тогда как радикалы, среди которых были видны люди в облачении, произносили угрозы в адрес верующих и кричали: «Долой московского попа!» — говорится в сообщении УПЦ.
Верующих оттеснили от храма, с епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиты сорвали скуфию.
В Польше задержали еще троих человек, которые действовали в составе группы, «управляемой российскими спецслужбами». Об этом сообщил заместитель министра-координатора Агентства национальной безопасности страны Станислав Жарин. Всего по делу проходят 12 человек.
Задержанным предъявили обвинения в шпионаже и участии в организованной преступной группе. Их арестовали. По словам Жарина, злоумышленники действовали в составе «ранее ликвидированной шпионской сети».
«Это целая сеть людей, которым было поручено собирать информацию о маршрутах и транспорте, предоставленном Украине, но эти люди также распространяли конкретный контент, который был заказан российской стороной и является частью текущей повестки активной пропагандистской деятельности против Польши», — заявил он.
России нет смысла создавать новую структуру, аналогичную Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, так как ее собственная судебная система удовлетворяет всем требованиям, считает глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.
Сенатор отвечал на вопрос РБК о том, целесообразно ли создавать аналог МУС, например, в рамках Союзного государства. «Это не нужно. Для того чтобы расследовать уголовные преступления, у нас есть своя собственная судебная система. Зачем нам создавать искусственные образования? Наша законодательная система позволяет выдавать ордера на арест западных чиновников в случае, если они нарушат наш закон», — пояснил он.
При этом Клишас напомнил, что Россия не признает действующими ордера на арест, выдаваемые МУС. «Поэтому зачем нам играть в их игру?» — добавил он.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.
Послабление не будет касаться россиян, выступающих в командных видах спорта, а также тех спортсменов, которые поддерживают спецоперацию на Украине и имеют контракты с российской армией. Кроме того, отметил Бах, они смогут только выступать без флага, без гимна, без национальных цветов.
При этом окончательное решение по допуску россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже МОК пока так и не принял.
Судья Ефремовского районного суда Антон Маликов приговорил жителя Тульской области Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима по уголовному делу о дискредитации армии.
Москалев на оглашении приговора отсутствовал. Как сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Тульской области, ночью он «скрылся из-под домашнего ареста». Адвокат Москалева Вадим Билиенко заявил, что не знает, по какой причине его подзащитного не было в зале суда.
Дочь Москалева Мария в апреле 2022 года сделала на уроке ИЗО рисунок с антивоенным лозунгом, ракетами, а также флагами России и Украины. Мужчину, воспитывающего ее в одиночку, в том же апреле оштрафовали на 32 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии из-за поста в «Одноклассниках». Его адвокат утверждал, что правоохранительные органы обратили внимание на его подзащитного именно после рисунка дочери.
В декабре против Москалева завели уголовное дело по статье о дискредитации. По данным следователей, он продолжал «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей». Москалева отправили под домашний арест, а дочь направили в социальный центр в Ефремове.
Согласно постановлению суда, ребенка передадут на попечение социальных служб.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил агентству ТАСС, что целью специальной военной операции является защита людей, «которых угнетают в нарушение всех мыслимых международных норм и принципов, в нарушение тех основ, на которых была провозглашена независимость Украины».
В Ивано-Франковске несколько десятков людей в камуфляже захватили единственный в регионе храм УПЦ, сообщает Klymenko Time. Нападавшие применили слезоточивый газ, полиция им не мешала.