Пограничники и другие силовые структуры «вступили в бой на линии разграничения» в Белгородской области, захода диверсионной группы не было, сообщил оперативный штаб региона.

«Вооруженными силами Украины были обстреляны населенные пункты Краснояружского района. По повреждениям информация уточняется. В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было», — заявили в оперштабе.

В Староселье никто не живет с прошлого года, в Теребрено эвакуация не ведется, добавили власти.