Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 582-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Брянской области пресекли вторую за утро попытку атаки беспилотником, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом. Никто не пострадал.
Пограничники и другие силовые структуры «вступили в бой на линии разграничения» в Белгородской области, захода диверсионной группы не было, сообщил оперативный штаб региона.
«Вооруженными силами Украины были обстреляны населенные пункты Краснояружского района. По повреждениям информация уточняется. В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было», — заявили в оперштабе.
В Староселье никто не живет с прошлого года, в Теребрено эвакуация не ведется, добавили власти.
В Севастополе по подозрению в госизмене задержали россиянина. Уклоняясь от мобилизации, он в 2022 году уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской разведкой, сообщили в ФСБ.
Затем по заданию куратора мужчина вернулся в Россию и устроился копать окопы в Крыму, а собранную информацию «передал в военную разведку Украины». На видео, опубликованном ФСБ, задержанный признался в содеянном.
По статье о госизмене мужчине грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник при подлете к Брянску, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.
Главное за ночь:
- Палата представителей конгресса США не приняла две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, предусматривающие сокращение военной помощи Украине. Обе поправки внесли республиканцы. Конгресс должен согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный, до конца сентября, чтобы избежать шатдауна. Если этого не произойдет, правительству придется приостановить работу.
- Госдума готовится рассмотреть законопроект о новых льготах для участников военной операции на Украине. В частности, планируется освободить доходы добровольцев от НДФЛ. Поправки подготовила группа сенаторов и депутатов от «Единой России».
- Россия ведет полный список украинских детей, вывезенных из зоны боевых действий, и готова предоставить их имена, заявил посол в США Анатолий Антонов.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Франция и Германия, которые вместе с Россией разрабатывали минские соглашения, разрушили территориальную целостность Украины. По его словам, они ввели Москву в заблуждение и не собирались выполнять договоренности.
- Лавров также отметил, что позиция России по урегулированию на Украине остается в силе: Москва готова вести переговоры, но «с учетом реалий, которые сейчас сложились на земле».
Издание «Страна ua» сообщило о сильном взрыве в Херсоне.
Премьер Канады Джастин Трюдо извинился за чествование ветерана СС в парламенте во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского.
Воздушная тревога в Севастополе отменена.
Германия по-прежнему не отправляет Киеву ракеты Taurus дальнего радиуса действия, сообщает Wall Street Journal. Как указывает издание, канцлер Олаф Шольц считает, что вместе с ракетами на Украину придется отправлять и немецких специалистов. По его мнению, это может привести к открытой конфронтацией с Россией.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев третий день подряд сообщил в своем Telegram канале о воздушной тревоге в городе.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что попытки ВСУ продавить российские подразделения на рубеже Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка привели к том, что частично украинские военные были уничтожены, частью отброшены на исходные позиции. При этом, по его словам, российские подразделения улучшили позиции на северном фланге Артемовска в районе населенного пункта Орехово-Василевка. Также Пушилин сообщил об улучшении позиций в районе Авдеевки, а также в западной части Марьинки.
Украина предложила нанести удары по заводам в Иране и Сирии, где производят беспилотники, пишет The Guardian со ссылкой на документ, отправленный странам G7.
Литовская футбольная федерация, Шведский футбольный союз и Датский футбольный союз объявили, что их сборные не будут играть с любыми российскими командами в случае их допуска до международных соревнований.
Так они отреагировали на решение Исполкома УЕФА, который 26 сентября допустил юниорские сборные России (игроки до 17 лет, женские и мужские команды) к международным соревнованиям в нынешнем сезоне. Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. УЕФА пока не объявил, в каких турнирах смогут сыграть россияне.
После решений федераций футбола Литвы, Швеции и Дании число стран, бойкотирующих матчи с российскими юниорами, возросло до семи. Ранее об аналогичном шаге объявили Англия, Украина, Польша и Латвия.
Российские футбольные команды, в том числе сборные всех возрастов, остались без международных турниров в первые дни после начала военной операции на Украине.
Верхняя палата парламента Швейцарии не согласилась с предложением нижней палаты разрешить реэкспорт швейцарского оружия в воюющие страны, в том числе на Украину. Против проголосовали более 70% депутатов.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 700 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, САУ «Акация», шесть артиллерийских систем М777.
На других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- на Донецком направлении отражены 10 атак в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка, Невельское;
- на Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Приютного;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Григоровки и Червоной Дибровы;
- на Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Ивановка, Синьковка, Берестовое.
Минобороны сообщило, что на Запорожском направлении отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Кроме того, в районе населенного пункта Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад ВСУ.
Вячеслав Гладков сообщил о повторном обстреле со стороны ВСУ села Большетроицкое Шебекинского городского округа. «Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены 4 частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, заборы и хозпостройки».
Украинские власти вывезли всех детей из пяти населенных пунктов, подконтрольных ВСУ, сообщает Klymenko Time. Речь идет в том числе о городе Гуляйполе.
Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ приграничных районов Курской области. «В селе Локоть Рыльского района повреждены два домовладения и надворные постройки. Легкое ранение осколками стекла получила одна из жительниц. Ей оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась. В деревне Гирьи Беловского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие. Повреждены здание и несколько единиц техники. В Суджанском районе обстреляны села Гуево и Плехово. Пострадавших и разрушений нет».