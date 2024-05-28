Решение об отправке на Украину военных инструкторов из Франции и других стран пока не принято, сообщило украинское Минобороны.

27 мая главком ВСУ Александр Сырский заявил, что после встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню и главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым подписал документы, «которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом». В Минобороны Франции после этого уточнили, что отправка инструкторов еще обсуждается.