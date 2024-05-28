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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 825-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:16

ПВО сбила дрон над территорией Курской области, еще два уничтожены над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

06:14

Российские пограничники и военнослужащие с начала военной операции на Украине предотвратили 29 попыток проникновения на территорию России украинских диверсантов, сообщил в интервью «РИА Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

04:35

Международный аэропорт города Запорожье, который находится под контролем Киева, подвергся воздушной атаке, в результате разрушено здание терминала, сообщила Генпрокуратура Украины. По данным оперативного командования «Юг», никто не пострадал.

Как заявили в прокуратуре, по терминалу был нанесен удар 25 мая. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов говорил, что было повреждено здание, где, по его утверждению, хранились оружие и боеприпасы ВСУ. С начала полномасштабных боевых действий аэропорт не использовался гражданской авиацией, заявил он.

02:21

Решение об отправке на Украину военных инструкторов из Франции и других стран пока не принято, сообщило украинское Минобороны.

27 мая главком ВСУ Александр Сырский заявил, что после встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню и главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым подписал документы, «которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом». В Минобороны Франции после этого уточнили, что отправка инструкторов еще обсуждается.

00:29

Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.

Вчера 23:16

В Луганске в районе 21:00 прогремели взрывы, передавали ТАСС и «РИА Новости». Позже глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами, в городе возник пожар, информация о разрушениях и пострадавших уточняется, заявил он.

Вчера 23:09

ПВО сбила беспилотник в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. При этом в Минобороны России заявили, что около 21:00 мск в Подмосковье был уничтожен малоразмерный воздушный шар.

По словам Воробьева, обломки сбитого беспилотника упали на частный дом, люди, находившиеся там, успели эвакуироваться.

Временные ограничения на работу вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский с 20:46 до 21:20 мск, в настоящее столичные аэропорты работают в штатном режиме, заявил представитель Росавиации.

Вчера 21:01

Дмитрий Медведев в ходе разговора с военнослужащими в Ленинградской области выразил уверенность, что Россия в самое ближайшее время добьется необходимых результатов в зоне военной операции. «Нам нужна только победа и эту победу мы получим», - сказал он.

Вчера 20:39

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что за сегодняшний лент регион неоднократно подвергался атакам со стороны Украины. Обстреливались посёлок Тёткино и деревня Елизаветовка Глушковского района, сёла Гоголевка и Свердликово, хутор Олешня Суджанского района, село Троицкое Кореневского района.

Никто из жителей не пострадал. В селе Троицкое и хуторе Олешня взрывами повреждены линии электропередачи. В Теткино взрывом разрушен жилой дом.

Вчера 20:29

Минобороны Франции прокомментировало сообщения о том, что в Киеве утвердили пребывание французских военных на Украине. Там заявили, что этот вопрос обсуждается с 26 февраля, и решение до сих пор не принято.

Вчера 19:54

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал пропагандой сообщения украинских изданий о том, что ВСУ находятся в селе Казачьи лагеря на левом берегу Днепра. По его словам, флаг Украины в этом населенном пункте появился, потому что был сброшен туда с квадрокоптера.

Вчера 19:24

Вчера 18:52

Вчера 18:17

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил пребывание французских военных на Украине. По его словам, он подписал документы, которые «позволят первым французским инструкторам» посетить украинские учебные центры и «ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом».

Вчера 17:33

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли центр Энергодара из ствольной артиллерии. По предварительным данным, пострадали два сотрудника коммунальных служб – они получили осколочные ранения и доставлены в медицинское учреждение. Повреждения получили близлежащие здания и три автомобиля.

Вчера 17:12

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что расследует обстоятельства прорыва российской армии на севере Харьковской области. Как указывает «Страна ua», речь идет о проверке строительства фортификационных сооружений, оснований отступления ВСУ.

Вчера 16:47

Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. В селе Нежеголь повреждения зафиксированы на территории четырёх частных домовладений. В посёлке Красное один снаряд прилетел на территорию частного жилого домовладения, в результате осколками посечен забор и сгорел трактор.

Вчера 16:40

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле из тяжелого миномета Новой Каховки. По его словам, пострадавших нет. Разрушены пустующие гаражи в одном из районов города.

Вчера 16:16

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил телеграм-каналу «Вы слушали «Маяк», что генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил полномочия, поддержав право Украины бить по территории России западным оружием. «Столтенберга уже осадили сами члены НАТО, в частности итальянский премьер. <...> И я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность и выступать от имени членов блока, когда эта тема не обсуждалась в рамках НАТО», — сказал Лавров.

Вчера 15:27

Дмитрий Песков в интервью «Известиям» прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России. «НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в военный экстаз». По его словам российские военные продолжают операцию, чтобы купировать все угрозы.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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