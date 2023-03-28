В ближайшие годы траты Германии на военную помощь Украине могут вырасти до €15 млрд, соответствующую просьбу направил в бюджетный комитет бундестага заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов ФРГ Флориан Тонкар, пишет Spiegel. По данным журнала, в немецком парламенте не намерены отказывать Минфину.

С начала 2022 года Германия выделила €2,2 млрд на «модернизацию государств-партнеров в сферах безопасности, обороны и стабилизации», в эту категорию попадает военная помощь Украине. К концу календарного 2023 года траты на военную помощь Украине превысят €5,4 млрд, расходы в ближайшие годы составят €8,8 млрд. По данным Spiegel, прежде Германия планировала выделить на эти цели €1 млрд.

«В связи с высокими материальными потерями украинских вооруженных сил необходимы новые поставки материалов», — говорится в письме.