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Военная операция на Украине ,  

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 398-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:51
Ночью примерно в половине областей Украины звучала воздушная тревога. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в регионе было атаковано частное предприятие в Днепре, там произошел сильный пожар площадью 4 тыс. кв. м.
07:17

В ближайшие годы траты Германии на военную помощь Украине могут вырасти до €15 млрд, соответствующую просьбу направил в бюджетный комитет бундестага заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов ФРГ Флориан Тонкар, пишет Spiegel. По данным журнала, в немецком парламенте не намерены отказывать Минфину.

С начала 2022 года Германия выделила €2,2 млрд на «модернизацию государств-партнеров в сферах безопасности, обороны и стабилизации», в эту категорию попадает военная помощь Украине. К концу календарного 2023 года траты на военную помощь Украине превысят €5,4 млрд, расходы в ближайшие годы составят €8,8 млрд. По данным Spiegel, прежде Германия планировала выделить на эти цели €1 млрд.

«В связи с высокими материальными потерями украинских вооруженных сил необходимы новые поставки материалов», — говорится в письме.

07:12
Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что София не может передать Украине снаряды калибром 155 мм, которые применяют страны НАТО, передает Болгарское национальное радио, поскольку у болгарской армии нет боеприпасов подобного калибра. При этом он отметил, что Болгария соблюдает договоренности, в частности те, которые касаются военной помощи Украине. 
Вчера 22:15

В ряде регионов Украины, в том числе Киеве, объявлена воздушная тревога, свидетельствует карта оповещений. Она действует в Киевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.

Вчера 21:30
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на вооружение ВСУ уже встали британские танки Challenger, американские бронированные машины Stryker и Cougar, немецкие БМП Marder, передает nv.ua. 
Вчера 21:18
Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил информацию Spiegel, что Вооруженные силы Украины получили из Германии 18 боевых танков Leopard 2.
Вчера 21:03

Концерты Валерия Меладзе, Ани Лорак, Александра Реввы, а также групп «ДДТ», «Мумий Тролль» и «Машина времени», которые должны были состояться в Ростове-на-Дону, были отменены. Об этом РБК сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Причину ростовский «сити-менеджер» объясняет так: «Ростовчане не приемлют выступления в нашем городе артистов, выступающих против проведения спецоперации. Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан».

Вчера 20:56

Иран получает от России технологии в области слежки и цензуры в цифровом пространстве, средства наблюдения и фотографирования, подслушивающие устройства и детекторы лжи, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание указывает, что страны еще два года назад заключили соглашение о киберсотрудничестве. Вероятно, имеется в виду подписанный в январе 2021 года документ о партнерстве в области обеспечения информационной безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров уточнял, что соглашение позволит Москве и Тегерану координировать действия касательно проблем в киберпространстве в условиях роста их влияния на международные отношения и положение дел в отдельных странах.

Несмотря на это, отмечает газета, Россия в прошлом опасалась делиться с Ираном цифровыми наступательными технологиями, поскольку их могли продать в даркнете. Но с началом спецоперации на Украине ситуация изменилась, и Москва начала передавать Тегерану такого рода программное обеспечение.

Вчера 20:49

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели в ходе боевых действий против Украины уроженца Дербента, летчика Михаила Абраменко.

Как Меликов написал в своем телеграм-канале, Абраменко командовал экипажем вертолета Ка-52 и с начала военной операции выполнил свыше 600 боевых вылетов.

Военный был удостоен звания Героя России посмертно.

Вчера 20:34

СБУ заявила, что обезвредила агентурную группу ФСБ, которая собирала информацию о маршрутах движения украинских военных эшелонов и расположении железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ.

«Также агенты разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах востока Украины и Днепропетровщины», — сказано в сообщении СБУ.

Как отмечает спецслужба, были задержаны четверо подозреваемых, еще четверо находятся на территории России.

Вчера 20:07

Западные лидеры все больше надежд связывают с возможным контрнаступлением украинской армии, которое, по их мнению, может ослабить Россию, создать условия для мирных переговоров, однако переведет конфликт в статус борьбы на истощение. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

«В Вашингтоне и европейских столицах надеются, что украинское контрнаступление, усиленное западными танками и другими новыми вооружениями, этой весной «пробьет брешь» в контроле России над украинской территорией. Теоретически это даст силам Киева такое преимущество на поле боя, что президент России Владимир Путин будет вынужден пойти на мирные переговоры», пишет издание.
 

Вчера 19:39

Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО.

Теперь для официального приглашения Финляндии в альянс не хватает только ратификации генассамблеей парламента Турции, она также рассмотрит протокол о членстве на этой неделе.

Вчера 19:18

Прокурор Олег Тимаков в Ефремовском межрайонном суде Тульской области попросил приговорить Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима из-за антивоенных публикаций в «Одноклассниках». Как сообщает «ОВД-Инфо» (признан в России иноагентом), чей адвокат Владимир Билиенко представляет интересы Москалева, приговор огласят уже 28 марта в 15:00 мск.

Семья Москалевых получила известность после того, как прошлой весной дочь Москалева Мария нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок. После этого, как утверждал адвокат Билиенко, правоохранительные органы и обратили внимание на Москалева. В конце апреля его оштрафовали на 32 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за поста в «Одноклассниках».

В декабре против Москалева завели уже уголовное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), снова из-за публикаций в соцсетях. Его задержали 1 марта.

12-летняя дочь Москалева, которую он воспитывает в одиночку, с тех пор содержится в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Вчера 18:56

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Запорожскую АЭС 29 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

Вчера 18:33

Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Херсоне и поселке Шалыгино (Сумская область, недалеко от границы с Россией).

Вчера 18:11
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил агентству ТАСС, что 29 марта ожидается визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. «Каких-то особых ожиданий от этого визита у нас нет. Рафаэль Гросси уделяет повышенное внимание Запорожской АЭС в силу того, что это крупнейшая атомная электростанция в Европе и расположена она неподалеку от района боевых действий», — сказал он.
Вчера 17:45

Жителей Японии хотят вновь превратить в «камикадзе, умирающих за чужие интересы», заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию. Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, которая способна проводить наступательные операции. <...> Создается впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы», — сказал секретарь Совбеза.
 

Вчера 17:32
Вчера 17:20

Украина передала России пятерых тяжелораненых российских военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался — процесс репатриации», — сказала Москалькова.

24 марта украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых военнопленных, состояние которых позволяло их транспортировать.
 

Вчера 16:57

Обещанные Германией 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину, сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что в страну также доставлено около 40 боевых машин пехоты Marder.

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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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