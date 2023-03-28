Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 398-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В ближайшие годы траты Германии на военную помощь Украине могут вырасти до €15 млрд, соответствующую просьбу направил в бюджетный комитет бундестага заместитель статс-секретаря при Министерстве финансов ФРГ Флориан Тонкар, пишет Spiegel. По данным журнала, в немецком парламенте не намерены отказывать Минфину.
С начала 2022 года Германия выделила €2,2 млрд на «модернизацию государств-партнеров в сферах безопасности, обороны и стабилизации», в эту категорию попадает военная помощь Украине. К концу календарного 2023 года траты на военную помощь Украине превысят €5,4 млрд, расходы в ближайшие годы составят €8,8 млрд. По данным Spiegel, прежде Германия планировала выделить на эти цели €1 млрд.
«В связи с высокими материальными потерями украинских вооруженных сил необходимы новые поставки материалов», — говорится в письме.
В ряде регионов Украины, в том числе Киеве, объявлена воздушная тревога, свидетельствует карта оповещений. Она действует в Киевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.
Концерты Валерия Меладзе, Ани Лорак, Александра Реввы, а также групп «ДДТ», «Мумий Тролль» и «Машина времени», которые должны были состояться в Ростове-на-Дону, были отменены. Об этом РБК сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Причину ростовский «сити-менеджер» объясняет так: «Ростовчане не приемлют выступления в нашем городе артистов, выступающих против проведения спецоперации. Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан».
Иран получает от России технологии в области слежки и цензуры в цифровом пространстве, средства наблюдения и фотографирования, подслушивающие устройства и детекторы лжи, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Издание указывает, что страны еще два года назад заключили соглашение о киберсотрудничестве. Вероятно, имеется в виду подписанный в январе 2021 года документ о партнерстве в области обеспечения информационной безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров уточнял, что соглашение позволит Москве и Тегерану координировать действия касательно проблем в киберпространстве в условиях роста их влияния на международные отношения и положение дел в отдельных странах.
Несмотря на это, отмечает газета, Россия в прошлом опасалась делиться с Ираном цифровыми наступательными технологиями, поскольку их могли продать в даркнете. Но с началом спецоперации на Украине ситуация изменилась, и Москва начала передавать Тегерану такого рода программное обеспечение.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели в ходе боевых действий против Украины уроженца Дербента, летчика Михаила Абраменко.
Как Меликов написал в своем телеграм-канале, Абраменко командовал экипажем вертолета Ка-52 и с начала военной операции выполнил свыше 600 боевых вылетов.
Военный был удостоен звания Героя России посмертно.
СБУ заявила, что обезвредила агентурную группу ФСБ, которая собирала информацию о маршрутах движения украинских военных эшелонов и расположении железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ.
«Также агенты разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах востока Украины и Днепропетровщины», — сказано в сообщении СБУ.
Как отмечает спецслужба, были задержаны четверо подозреваемых, еще четверо находятся на территории России.
Западные лидеры все больше надежд связывают с возможным контрнаступлением украинской армии, которое, по их мнению, может ослабить Россию, создать условия для мирных переговоров, однако переведет конфликт в статус борьбы на истощение. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.
«В Вашингтоне и европейских столицах надеются, что украинское контрнаступление, усиленное западными танками и другими новыми вооружениями, этой весной «пробьет брешь» в контроле России над украинской территорией. Теоретически это даст силам Киева такое преимущество на поле боя, что президент России Владимир Путин будет вынужден пойти на мирные переговоры», пишет издание.
Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО.
Теперь для официального приглашения Финляндии в альянс не хватает только ратификации генассамблеей парламента Турции, она также рассмотрит протокол о членстве на этой неделе.
Прокурор Олег Тимаков в Ефремовском межрайонном суде Тульской области попросил приговорить Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима из-за антивоенных публикаций в «Одноклассниках». Как сообщает «ОВД-Инфо» (признан в России иноагентом), чей адвокат Владимир Билиенко представляет интересы Москалева, приговор огласят уже 28 марта в 15:00 мск.
Семья Москалевых получила известность после того, как прошлой весной дочь Москалева Мария нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок. После этого, как утверждал адвокат Билиенко, правоохранительные органы и обратили внимание на Москалева. В конце апреля его оштрафовали на 32 тыс. руб. по административному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за поста в «Одноклассниках».
В декабре против Москалева завели уже уголовное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), снова из-за публикаций в соцсетях. Его задержали 1 марта.
12-летняя дочь Москалева, которую он воспитывает в одиночку, с тех пор содержится в реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Запорожскую АЭС 29 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Херсоне и поселке Шалыгино (Сумская область, недалеко от границы с Россией).
Жителей Японии хотят вновь превратить в «камикадзе, умирающих за чужие интересы», заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
«Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию. Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, которая способна проводить наступательные операции. <...> Создается впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы», — сказал секретарь Совбеза.
Украина передала России пятерых тяжелораненых российских военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался — процесс репатриации», — сказала Москалькова.
24 марта украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых военнопленных, состояние которых позволяло их транспортировать.
Обещанные Германией 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину, сообщает Spiegel.
Издание отмечает, что в страну также доставлено около 40 боевых машин пехоты Marder.