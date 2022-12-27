Поправки об отмене рада налоговых послаблений для граждан, уехавших из России, не будут затрагивать работающих по найму удаленно, заявил «РИА Новости» замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев. «Это [поправки] касается не тех, кто работает удаленно, потому что там есть регулирование — за них работодатель в любом случае платит налоги и, если они не резиденты, то за них платится налог 30%», — сказал он.

По его словам, основной целью поправок в налоговый кодекс станет отмена преференций для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. «Если они работают по гражданско-правовым договорам, они у нас либо индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. И для тех, и для других у нас созданы очень большие преференции — это должно быть урегулировано. Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес — они на тех, кто уехал, распространятся не должны», — добавил Исаев.