Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 307-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Республиканцы, которые в январе получат контроль над Палатой представителей конгресса США, разделились в вопросе предоставления Киеву дальнейшей помощи, пишет Financial Times.
Наиболее консервативные представители партии обеспокоены из-за «чрезмерных расходов», также среди них есть сторонники изоляционистских настроений. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы не будут выписывать «незаполненный чек» Украине, когда вернут большинство в палате.
«Свои достойные места в местной топонимике получат выдающиеся украинцы [лидер движения «Народный Рух»] Вячеслав Черновол, [певица, народная артистка СССР] Диана Петриненко, [футболист и тренер киевского «Динамо»] Валерий Лобановский, [главнокомандующий Украинской повстанческой армии (признана экстремистской в России и запрещена)] Роман Шухевич, [украинский правозащитник] Левко Лукьяненко. <...> [Основатель Apple] Стив Джобс и [экс-премьер-министр Израиля] Голда Меир — их имена также украсят наш город», — написал Мацокин.
Киев стремится вовлечь США и другие страны НАТО в конфликт на Украине, чтобы «сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России», заявил в интервью глава МИД Сергей Лавров.
В качестве примера он привел падение ракеты на территории Польши, «которую [президент Украины Владимир] Зеленский лживо пытался выдать за российскую». «Хорошо, что Вашингтону и Брюсселю хватило тогда ума не поддаться на эту уловку», — сказал он.
«Бахмут (так украинская сторона называет Артемовск), Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная», — сказал он.
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос готова ли Москва идти на переговоры при неких условиях со стороны Киева, заявил, что Россия ориентируется только на свои цели.
«Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», – сказал он.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сегодня сообщил о желании Киева провести в феврале следующего года «мирный саммит» на площадке ООН. Россию, заявил он, на этот саммит пригласят только после «международного суда».
Власти Изюма в Харьковской области в рамках политики «дерусификации» переименовали 19 улиц. В числе топонимов, от которых решили избавиться местные чиновники – улицы Алябьева, Владимира Высоцкого, Красноярская, Александра Островского, Панфилова, Рокоссовского, Виктора Цоя и Дружбы.
Они получат новые имена: в Изюме появится улица имени Романа Шухевича (бывшая улица Путийная), Стива Джобса (бывшая Высоцкого) и Голды Меир (бывшая Панфилова).
В Петровском районе Донецка при обстреле ранены два мирных жителя, сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР. Согласно сообщению, обстрел вели вооруженные силы Украины. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало в течение дня о более чем десяти ударах по Донецку.
Украина с 1 января 2023 года повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию почти на 18,3%, следует из документации, опубликованной на сайте «Транснефти». С 1 апреля 2022 года тариф за транспортировку 1 т нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии установлен на уровне €11,5, а с 1 января 2023 года он повысится до €13,6 за тонну.
Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов: заявлений на выдачу российского паспорта и о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России. Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины. Указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 26 декабря.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Associated Press, что его страна стремится к «мирному саммиту», который можно было бы провести в конце февраля 2023 года под эгидой ООН и при посредничестве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. «Организация объединенных наций могла бы стать лучшим местом для проведения этого саммита. Речь идет не о том, чтобы сделать одолжение какой-то стране, речь о том, чтобы привлечь к участию всех», — сказал глава украинского МИД.
Он назвал Гутерриша эффективным посредником и переговорщиком, в также «человеком честным и принципиальным». При этом Кулеба заявил, что российские власти не демонстрируют готовности к диалогу, несмотря на то, что «регулярно говорят, что готовы к переговорам».
Телеграм-канал украинского издания «Страна» сообщил о взрывах в Харькове и воздушной тревоге в области. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил в своем телеграм-канале об ударах и попросил местных жителей оставаться в укрытиях.
Оператор газопровода «Северный поток», компания Nord Stream, в последние недели ведет оценку стоимости ремонта трубопроводов после взрыва, произошедшего в сентябре, пишет New York Times. Источник газеты, осведомленный о ходе работ, заявил, что оценочная стоимость восстановления составляет не менее $500 млн. Специалисты, помимо этого, выясняют, как долго поврежденные нитки трубопровода смогут выдержать воздействие соленой воды.
Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину провели операцию по удалению осколка из шейного позвонка, сообщил РБК его помощник. «Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», — сказал он.
Накануне сам Рогозин сообщил ТАСС, что операцию проведут 26 декабря. Он указал, что осколок попал в шейный позвонок, и если его оставить там, то возможен паралич, но и извлечение — «проблема». Ранее он говорил, что размер осколка — 8 на 6 мм.
В переговорах по вопросу экспорта российских удобрений, в которых участвуют Россия, Турция и ООН в рамках зерновой сделки, есть «существенные достижения», заявил «Первому каналу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пока в полной степени проблема не решена, хотя есть существенные достижения. И ооновцы очень хорошо поработали, и наши переговорщики. То есть здесь в данном случае есть достижения, но еще предстоит кое-чего сделать», — сказал он.
Владимир Путин включил в состав коллегии Военно-промышленной комиссии заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.
Бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича будут заочно судить за разгон студентов на Майдане, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).
Сотрудники бюро установили, что Сивкович, ранее работавший в Комитете государственной безопасности СССР, «по заданию своих кураторов» пошел работать в органы государственной власти Украины и ко Дню независимости Украины в августе 2013 года получил звание генерал-майора запаса. «Уже через три месяца с его непосредственного участия состоялась организация избиения участников одной из первых акций протеста молодежи за евроинтеграционный курс нашего государства», — говорится в сообщении ГБР.
Теперь же Сивкович «является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами России» и, «сбежав, скрывается в России», утверждает ведомство. Действия обвиняемого квалифицируются по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении в качестве организатора), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия) Уголовного кодекса Украины. Суд заочно арестовал Сивковича.
Поправки об отмене рада налоговых послаблений для граждан, уехавших из России, не будут затрагивать работающих по найму удаленно, заявил «РИА Новости» замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев. «Это [поправки] касается не тех, кто работает удаленно, потому что там есть регулирование — за них работодатель в любом случае платит налоги и, если они не резиденты, то за них платится налог 30%», — сказал он.
По его словам, основной целью поправок в налоговый кодекс станет отмена преференций для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. «Если они работают по гражданско-правовым договорам, они у нас либо индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. И для тех, и для других у нас созданы очень большие преференции — это должно быть урегулировано. Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес — они на тех, кто уехал, распространятся не должны», — добавил Исаев.