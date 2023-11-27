Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев допустил расширение конфликта с Россией за пределы восточной и южной частей Украины, отметив, что Киев готовится к этому.

Он заявил, что технологии имеют «решающее значение». По его словам, сейчас идет «война ресурсов».