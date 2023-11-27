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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 642-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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10:19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в Каменском районе. «Последствий на земле не установлено», - написал он в Telegram.

09:32

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев допустил расширение конфликта с Россией за пределы восточной и южной частей Украины, отметив, что Киев готовится к этому.

Он заявил, что технологии имеют «решающее значение». По его словам, сейчас идет «война ресурсов».

00:09

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Смоленской области, сообщило Минобороны России. Дрон сбили около 23:20 мск. О разрушениях и пострадавших Минобороны не сообщило.

Телеграм-канал Mash пишет, что средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Смоленском, в городе был слышен взрыв. По его данным, дрон летел в сторону авиационного завода в Заднепровском районе.

Вчера 14:47

Сводка Минобороны России:

  • За сутки были сбиты три украинских истребителя — в Херсонской и Днепропетровской областях.
  • Нанесены удары по хранилищам топлива ВСУ в Полтовской области, а также по арсеналу в Черкасской области.
  • За сутки российские войска отразили 9 атак ВСУ на четырех направлениях.
Вчера 12:13

Средства ПВО перехватили две украинские ракеты С-200 над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны.

Вчера 10:59

Над российскими регионами сбили еще четыре украинских дрона, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей», — говорится в сообщении.

Вчера 10:53

В Тульской области сбили четвертый украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вчера 10:09

Смоленский губернатор Василий Анохин сообщил об отражении атаки беспилотника в Смоленской районе области.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа», — написал он в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Вчера 09:04

Часть территории ДНР обесточена, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, без света остались часть городов и районов ДНР. Также тепло не подают ряд котельных.

Вчера 09:00

Главное за ночь:

  • В Тульской области сбили два дрона, один из них потерял управление и врезался в жилой дом в Туле, повреждено остекление трех квартир, сообщил губернатор региона Дюмин. Пострадал один человек, у него легкое ранение.
  • За ночь в Московской, Тульской, Брянской и Калужской областях сбили 20 беспилотников, сообщило Минобороны.
  • Столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно остановили прием и вылет самолетов, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com.


 

25.11 18:56

Украина получит от партнеров военные корабли для сопровождения судов, которые следуют по альтернативному «зерновому коридору» в Черном море, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос ближайшего будущего», — сказал он.

В июле прекратилось действие зерновой сделки — прошло чуть менее года с момента подписания соглашения о ней Россией и Украиной со сторонами-посредниками Турцией и ООН. Москва отмечала, что выполнялась только часть сделки, касающаяся вывоза зерна из украинских портов, а та, что относилась к снятию ограничений на российский сельхозэкспорт, так и осталась нереализована. Власти России заявили, что вернутся к зерновой сделке, если вторая ее часть будет исполнена.

25.11 16:02

Группа стран-членов Европейского союза настаивает на ослаблении предложенных Брюсселем мер по борьбе с обходом санкций против России через третьи страны, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. О каких странах ЕС идет речь, агентство не уточняет.

Власти Евросоюза предложили запретить импортерам перепродавать так называемые ключевые товары, такие как полупроводники, в Россию или для использования в России, а для обеспечения соблюдения мер требовать вносить определенную сумму на депозитный счет.

Представители группы крупных стран-членов ЕС выразили несколько опасений в связи с этими предложениями, а также сомнения в законности и исполнимости таких мер, говорят источники.

25.11 14:17

Сводка Минобороны России:

  • На Купянском и Запорожском направлениях отражены по две атаки ВСУ, на Краснолиманском и Южно-Донецком — по одной.
  • На Донецком направлении российские войска «нанесли поражение» военнослужащим двух механизированных бригад ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки и других населенных пунктов в ДНР.
  • Уничтожены два склада авиационных средств поражения ВСУ в Долгинцево и у Днепропетровска.
  • У Серебрянки в ДНР нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ.
  • Средства ПВО сбили два МиГ-29 в Днепропетровской области.
25.11 11:14

Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев, где планирует втретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и принять участие в международном саммите по продовольственной безопасности.

25.11 11:11

Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе военной операции на Украине. По его словам, нужно позаботиться о детской психике и не создавать «некрополи» на зданиях школ.

«Речь не идет о том, чтобы отказать. Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся. А нам работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу. Придет время — я уверен, что все закончится победой, — и тогда мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев», — сказал градоначальник.

25.11 09:42

В Киеве без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре города, сообщило Минэнерго Украины.

25.11 09:08

За прошедшие сутки в Белгородской области не зафиксировали ни одного обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

25.11 08:58

Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова посмертно. Он получил осколочные ранения при атаке украинского беспилотника на группу журналистов в Запорожской области и умер по дороге в больницу.

25.11 08:53

Украине нужны три победы, заявил президент Владимир Зеленский: продолжение военной помощи со стороны США, поддержка ЕС и членство Украины в Евросоюзе.

25.11 08:48

В Киеве сработало ПВО, написал мэр Виталий Кличко. Позже мэр украинской столицы сообщил о падении обломков в Печерском и Соломенском районах.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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