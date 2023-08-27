В авиакатастрофе под Житомиром погиб «призрак Киева» — пилот 40-й бригады тактической авиации под позывным Juice («Джус»). Два учебно-боевых самолета Л-39, на одном из которых был «Джус», столкнулись во время учений накануне.

Украинский телеканал ТСН, которому «Джус» дал интервью летом 2022 года, называл его одним из «Призраков Киева». «Призрак Киева» — это медийный образ, который украинские СМИ распространяли в начале военной спецоперации, ВСУ называли его «супергероем-легендой». Однако позднее командование ВСУ уточнило, что прообразом «призрака» стали летчики 40-й бригады. Одним из самых известных участников этой бригады и был «Джус», дававший многочисленные интервью украинским и западным СМИ.

Госбюро расследований Украины из-за авиакатастрофы возбудило уголовное дело, в рамках которого проверят в том числе соблюдались ли пилотами правила полетов.