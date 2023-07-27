Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 519-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет для своих спортсменов на участие в соревнованиях с гражданами России и Белоруссии.
Уничтожение крупнейшего склада горюче-смазочных материалов под Бериславом привело к снижению активности перемещений транспорта и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Украинское контрнаступление в целом развивается в соответствии с планом, который Киеву помогали составить его западные союзники, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.
Хиппи добавил, что Россия никогда не будет слабым противником, какими бы ни были расклады. Медленные темпы наступления ВСУ он объяснил необходимостью беречь личный состав и технику для последующего прорыва.
В Хмельницкой и Житомирской областях Украины после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили РБК-Украина и «Зеркало недели». Тревога была объявлена в семи центральных и южных областях страны.
В хмельницкой обладминистрации позже сообщили, что в регионе работает ПВО. Там призвали жителей оставаться в укрытиях.
Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.
Кремль ранее назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.
Западные санкции не разрушили российскую экономику и предпосылок к ее краху не наблюдается, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.
Цена на российскую нефть Urals в среду, 26 июля, достигла $65,42 за баррель, следует из данных международного ценового агентства Argus. Последний раз Urals стоила больше $65 в ноябре 2022 года. Ценовой потолок (price cap) в $60, установленный ЕС и другими западными странами в конце 2022 года, Urals превысил 12 июля.
Европейские страны в декабре прошлого года ввели эмбарго на импорт российской нефти и установили ценовой потолок (к нему присоединились США, Канада и Япония) для третьих стран, который предполагает запрет «на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру». Это означает, что страны, не присоединившиеся к эмбарго, не могут покупать российскую нефть дороже $60 за баррель. Иначе западные компании не будут страховать и перевозить такое сырье.
Минфин 3 июля сообщал, что средняя цена на нефть марки Urals в январе—июне 2023 года составила $52,17 за баррель, а в июне ее стоимость составляла $55,28 за баррель.
Хмельницкая областная военная администрация сообщила, что в регионе работает система ПВО, слышны звуки взрывов.
Обладминистрация в своем телеграм-канале призывает жителей укрыться в бомбоубежищах.
Как передает Укринформ, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ПВО также наносила удары по воздушным целям в Днепре, Киевской и Харьковской областях.
Игнат полагает, что целью удара в Хмельницкой области был город Староконстантинов.
Североатлантический альянс усилит разведку в черноморском регионе после приостановки Россией участия в зерновой сделке, говорится в заявлении альянса по итогам второго Совета Украина-НАТО. Первое прошло во время саммита альянса в Вильнюсе 12 июля.
«НАТО и союзники усиливают наблюдение и разведку в черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
В мае украинский парламент продлил военное положение в стране до 23 августа.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Россия не стала выступать на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке из-за недопуска своего докладчика на другое заседание, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности <...> мы не будем выступать на следующем за нашим заседании», — сказал Полянский.
Сегодня в Совете Безопасности проходят два заседания по Украине: первое — по запросу России в связи с давлением на Украинскую православную церковь, которая до мая 2022 года подчинялась Московскому патриархату, и второе — по «черноморской инициативе». На первом должен был выступить бывший епископ УПЦ Гедеон, однако британская сторона заблокировала его участие.
Суд в Коми арестовал социолога Бориса Кагарлицкого (внесен в список иностранных агентов) на два месяца по обвинению в призывах к терроризму.
Как сообщал РБК адвокат Сергей Ерохов, дело было возбуждено из-за поста социолога о взрыве на Крымском мосту, который произошел в прошлом октябре.
Жителей Белгорода, чье имущество утрачено в результате обстрелов ВСУ и террористических актов, освободили от уплаты налогов на землю и имущество. Такое решение приняли депутаты городского совета Белгорода, о нем сообщает телеграм-канал парламента.
«Льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество. Перечни объектов в адрес Федеральной налоговой службы Белгородской области будут направлены администрацией города за налоговый период 2022 года не позднее 1 сентября 2023 года, за период текущего года — не позднее 1 марта 2024 года», — говорится в посте.
Глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что за подрывом Крымского моста в октябре прошлого года стоит именно эта спецслужба.
Российские военные отразили атаку украинских сил в направлении населенного пункта Работино (Токмакский район Запорожской области), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
«На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявили в ведомстве.
Дмитрий Песков после решения Молдавии сократить численность российских дипломатов заявил, что Кишинев сознательно заводит отношения с Россией в «жалкое состояние», «рубит все канаты».
В зоне военной операции находятся 20 тыс. мобилизованных москвичей, еще 10 тыс. заключили контракты с Минобороны, сообщил Сергей Собянин, посетивший Единый пункт отбора на военную службу.
УФСБ просит арестовать социолога Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом) по делу об оправдании терроризма.
Адвокат профессора Сергей Ерохов ранее сообщил РБК, что дело возбуждено из-за поста о прошлогоднем взрыве на Крымском мосту. Защита обвинения отвергает.