Цена на российскую нефть Urals в среду, 26 июля, достигла $65,42 за баррель, следует из данных международного ценового агентства Argus. Последний раз Urals стоила больше $65 в ноябре 2022 года. Ценовой потолок (price cap) в $60, установленный ЕС и другими западными странами в конце 2022 года, Urals превысил 12 июля.

Европейские страны в декабре прошлого года ввели эмбарго на импорт российской нефти и установили ценовой потолок (к нему присоединились США, Канада и Япония) для третьих стран, который предполагает запрет «на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру». Это означает, что страны, не присоединившиеся к эмбарго, не могут покупать российскую нефть дороже $60 за баррель. Иначе западные компании не будут страховать и перевозить такое сырье.

Минфин 3 июля сообщал, что средняя цена на нефть марки Urals в январе—июне 2023 года составила $52,17 за баррель, а в июне ее стоимость составляла $55,28 за баррель.