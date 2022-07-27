В Госдуме готовят законопроект о внесудебной блокировке публикаций с призывами собирать средства для финансирования противника в условиях военных действий с участием России, сообщил председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

По его словам, случаи, когда частные лица открывают сбор денег, которые «в конечном итоге идут украинским боевикам», недопустимы. В этом случае должен работать такой же механизм, как при попытках финансирования терроризма, считает он.

Законопроект пока рассматривают профильные ведомства, затем его направят комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства. После этого документ внесут в парламент.