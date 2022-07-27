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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 154-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
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07:45
Антоновский мост в Херсонской области не получил повреждений в результате обстрела города Вооруженными силами Украины, который произошел вечером 26 июля. Об этом сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Антоновский мост не получил повреждений», — сказал представитель ВГА.

Как сообщили в ВГА «РИА Новостям», ПВО перехватила все ракеты, которые были выпущены Украиной. 
07:39
С сегодняшнего дня «Газпром» выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток», после чего объемы прокачиваемого газа снизятся до 20% от проектной мощности и составят около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн).
Вчера 22:32

Военнослужащие ЛНР, ДНР и России заняли населенный пункт Новолуганское в Донецкой народной республике, сообщил в эфире «Соловьев Live» помощник главы луганского МВД Виталий Киселев.

«Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», — цитирует его ТАСС.

Вчера 22:11
«Нафтогаз Украины» объявил о дефолте из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. Украинская компания сообщила, что у нее есть средства для выплат по еврооблигациям, однако правительство страны не согласовало платежи их владельцам.

 
Вчера 21:06
Погибший в результате атаки на погранпереход «Троебортное» в Брянской области был гражданином Молдавии, подтвердил МИД страны. Еще один молдавский гражданин пострадал, его госпитализировали в больницу города Севск Брянской области.
Вчера 20:56

В Госдуме готовят законопроект о внесудебной блокировке публикаций с призывами собирать средства для финансирования противника в условиях военных действий с участием России, сообщил председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

По его словам, случаи, когда частные лица открывают сбор денег, которые «в конечном итоге идут украинским боевикам», недопустимы. В этом случае должен работать такой же механизм, как при попытках финансирования терроризма, считает он.

Законопроект пока рассматривают профильные ведомства, затем его направят комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства. После этого документ внесут в парламент.

Вчера 20:42

Владимир Путин выразил желание наладить сотрудничество с производителем боевых беспилотников Bayraktar, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», — сказал президент Турции.

Одним из главных покупателей этих турецких дронов является Украина.

Вчера 20:25
Турция работает над договоренностью о перевозке топлива, которая будет похожа на международную сделку по экспорту украинского зерна, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Вчера 20:03

Эстония запретила въезд на пять лет группе «Руки вверх». Ее солист Сергей Жуков выразил сожаление в связи с этим решением.

«Сожалею, что поклонники группы «Руки вверх» в Эстонии не смогут посетить концерты. С удовольствием приглашаю их на свои концерты в России», — сказал Жуков РБК.

Глава эстонского МИДа Урмас Рейенсалу назвал «единственно правильным» решение запретить въезд членам группы, поскольку «туристические и увеселительные поездки» для граждан России в период боевых действий «не оправданы».

Вчера 19:51

США выделили $100 млн на обучение украинских пилотов, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, которого цитирует «Униан».

«Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах на 2023 год, значит, это говорит о серьезности намерений США и о том, что мы будем получать авиационную технику», — отметил Игнат.

Вчера 19:40

Российский СК возбудил уголовное дело из-за сегодняшней атаки на таможенный пост в Брянской области, на который прилетевший со стороны Украины дрон сбросил бомбу.

Дело возбуждено по статьям об убийстве общеопасным способом по предварительному сговору, а также о покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов.

По последним данным СК, при атаке погиб один мирный житель, ранения получили три человека, в том числе два сотрудника таможни.

Вчера 19:33

Биржевые цены на газ в Европе на фоне сообщений об остановке еще одной турбины на «Северном потоке-1» за день выросли примерно на 20%.

К 19:33 мск за 1 тыс. куб. м давали $2265.

Вчера 19:13

Курс доллара вырос на 5%, до ₽61,05, по состоянию на 18:47 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Выше уровня ₽61 американская валюта поднялась впервые с 11 июля.

Курс евро растет на 4,7%, до ₽61,96.

Вчера 19:10

Дефицита упаковки после продажи Tetra Pak своего российского бизнеса не будет, заверила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Обращаю внимание — завод компании в Московской области не останавливал свою работу и продолжит обеспечивать своих заказчиков упаковкой», — отметила она. По словам Абрамченко, в России есть сырье и технологии, которые позволят заместить упаковочные решения и материалы.

«У нас есть упаковка, производители работают, и самое главное — аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов», — заявила вице-премьер.

Вчера 18:59

После начала боевых действий на Украине иностранные компании друг за другом объявляли о приостановке или прекращении работы в России. Процесс затронул общепит, известные марки одежды, прессу и другие сферы жизни. Российские юрлица меняют владельцев и перезапускают бренды. Как теперь называются и выглядят заменившие своих узнаваемых предшественников компании — в фотогалерее РБК.

«Макдоналдс», Paulig, Valio: как теперь называются знакомые бренды
Фотогалерея 

Вчера 18:43

Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе» для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — написал он в своем Telegram-канале.

Вчера 18:23
Курс доллара превысил отметку 60 руб., евро теперь стоит выше 61 руб.
Вчера 18:19

В Крыму есть учителя, готовые отправиться на работу в школы Херсонской и Запорожской областей, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Сегодня идет борьба за их [Херсонской и Запорожской областей] учителей на местах, чтобы все-таки они вышли 1 сентября. <…> Если встанет вопрос и кто-то такую проблему делегирует в Крым — желающие такие есть. Ко мне обращались люди, которые хотят поехать», — сказал Константинов (цитата по ТАСС).

«Да, это рискованно для жизни, все может быть — провокации и так далее. Но такие подвижники должны быть», — добавил спикер парламента.

Вчера 18:05

Германия поставила на Украину обещанные реактивные системы залпового огня Mars II (немецкая версия американской РСЗО M270 MLRS) и три самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщила глава Минобороны Кристин Ламбрехт.

Как отмечает Bild, установка Mars II способна выпустить 12 ракет за 60 секунд, дальность поражения цели — до 80 км.

Точное число поставленных РСЗО не уточняется, но ранее Ламбрехт обещала передать Киеву три Mars II.

Вчера 17:56
Правительство распорядилось передать «Зарубежнефти» долю норвежской Еquinor в Харьягинском месторождении (30%) и долю французской Тotal (20%).
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