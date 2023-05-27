Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подлодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, западные страны «должны сосредоточить на этом свое внимание», заявил начальник штаба британских ВВС, маршал Майк Вигстон.

По мнению маршала, если Россия потерпит поражение в вооруженном конфликте Москвы и Киева, угроза с ее стороны «будет длиться годами» даже в случае смены власти в стране.