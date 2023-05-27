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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 458-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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10:12

В Невельском районе Псковской области утром 27 мая произошел взрыв, в результате повреждения получило административное задание нефтепровода недалеко от деревни Литвиново, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По словам губернатора, никто не пострадал. Позднее Ведерников написал, что, по предварительным данным, здание атаковали два беспилотника.

09:44

Украинские военные готовы к контрнаступлению, оно может начаться «завтра, послезавтра или через неделю», сказал в интервью Би-би-си секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, не уточнив сроков.

09:36

Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подлодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, западные страны «должны сосредоточить на этом свое внимание», заявил начальник штаба британских ВВС, маршал Майк Вигстон.

По мнению маршала, если Россия потерпит поражение в вооруженном конфликте Москвы и Киева, угроза с ее стороны «будет длиться годами» даже в случае смены власти в стране.

09:16

Президент США Джо Байден заявил, что его реакция на размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии — «чрезвычайно негативная».

Российское посольство в США после этого выпустило заявление о том, что США «прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом».

«Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО «совместные ядерные миссии». Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны», — заявили в посольстве.

08:56

Крымский мост представляет собой путь снабжения, Украина была обязана нарушить его работу, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Журналист спросил его, причастно ли ведомство к взрыву.

«Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, обычаев и традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — ответил Малюк.

08:41

Корабль Черноморского флота «Иван Хурс» был атакован беспилотными катерами, которые запустили украинские военные из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, сообщило госагентство «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, морскими беспилотниками управляли с помощью вмонтированных Starlink, сами устройства произвели не на Украине, а на Западе. Целеуказание беспилотника обеспечивали средства разведки США. Вероятно, аппараты передала Великобритания, которая имеет «большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана», сказал собеседник агентства.

Вчера 21:41

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил трехкратному чемпиону мира паралимпийцу Алексею Обыденнову принимать участие в международных соревнованиях. Об этом сообщил главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец.

В письме UCI указывается, что Обыденнов опубликовал в соцсетях несколько постов, которые расцениваются как поддержка российской военной операции на Украине, — например, символ «Z» и фразу «Победа будет за нами».
 

Вчера 21:27

Минюст пополнил список иноагентов, добавив туда в частности Лёву Би-2 (Егора Бортника), экс-депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева и экономиста Владислава Иноземцева.

Ведомство заявило, что музыкант «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти», а также критиковал военную операцию на Украине. Экс-депутат Госдумы (2004 — 2019 годы), по данным министерства, будучи за пределами России, «выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, заявлял о поддержке властей Украины», чтобы получить гражданство другой страны.
 

Вчера 21:07

Экс-президент США Дональд Трамп и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон провели встречу для обсуждения ситуации на Украине. Об этом  сообщает Sky News.

Где они встретились неизвестно, но переговоры прошли в перерыве турне Джонсона по США с остановками в Техасе и Лас-Вегасе, отмечает телеканал.

Вчера 20:44

Украинские силы выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты, заявили власти ДНР.

Позднее власти сообщили, что жертв, пострадавших или разрушений в результате удара нет.

Вчера 20:07

Минобороны России подтвердило прибытие «Ивана Хурса» в Севастополь. Ведомство также опубликовало видео с кораблем.

В министерстве пояснили, что в пункте базирования он пополнит запасы, после чего продолжит выполнение задач.

Video

Вчера 19:56

Следователи в Германии считают, что метаданные электронного письма, отправленного для бронирования яхты, которая, как предполагается, была причастна к взрывам на «Северных потоках», «ведут на Украину». Об этом со ссылкой на источники сообщает Spiegel.

Речь идет о яхте «Андромеда», о которой писала The New York Times. Издание сообщало, что немецкие следователи нашли на прогулочном судне следы взрывчатки.

По информации Spiegel, речь идет об октогене. Как пишет издание, это вещество пригодно для совершения взрывов под водой и «широко распространено как на Западе, так и в странах бывшего Восточного блока».

Вчера 19:29

В Мелитополе (Запорожская область) пропали интернет и ТВ-сигнал, передает корреспондент «РИА Новости».

Вчера 19:21

С дрона сбросили два взрывных устройства в селе Поповка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, сдетонировал только один снаряд, пострадавших и разрушений нет.

Вчера 19:12

Вчера 18:56

На Украине число «официальных миллионеров» в 2022 году, когда началась российская военная операция, выросло на 1334 человека, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в телеграм-канале.

Теперь миллионеров насчитывается 9511 (раньше было 8177). По мнению депутата, это не означает роста реальных доходов во время боевых действий, но свидетельствует, что «украинцы стали более ответственно подходить к декларированию».

Вчера 18:34

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по базе иностранного легиона и резерва 24-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Торецк под Артемовском, сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское», — сказал Астафьев.

Помимо этого, удары нанесли по командно-наблюдательному пункту, укрытию вооружения и техники резерва 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки, заявляют в Минобороны.

Вчера 17:57

Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин в ходе разговора с бразильским президентом Луисом Лулой да Сильвой подтвердил «открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами».

Вчера 17:37

Разведывательный корабль «Иван Хурс», ранее атакованный беспилотными катерами Вооруженных сил Украины, вернулся в Севастополь. Об этом сообщил корреспондент ТАСС и источник «Коммерсанта» в Черноморском флоте.

Вчера 17:30

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи со спецпредставителем правительства КНР Ли Хуэем заявил, что «состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и перспективам урегулирования конфликта», сообщает «РИА Новости». Глава внешнеполитического ведомства «выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация

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