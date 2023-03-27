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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 396-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:36

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский вновь назвал ситуацию в Бахмуте (Артемовске) стабильно сложной. Он заявил, что военное руководство Украины «рассматривает разные варианты развития событий и будет принимать решение исходя из обстановки».

10:22
Украинские танковые экипажи вернулись на родину после прохождения обучения управлению танками Challenger 2 в Великобритании, сообщает The Guardian со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства. Подготовка включала инструкции по командованию, управлению и совместной работе в составе экипажа, а также по эффективному выявлению и поражению целей, уточнило военное ведомство.
10:20
Владимир Рогов сообщил об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ. По его словам, в результате обстрела частично разрушено здание рядом с многопрофильным колледжем, помещения колледжа также повреждены.
Вчера 20:49
В Тульской области 26 марта был выведен из строя украинский дрон «Стриж», сообщило Минобороны России. В ведомстве отметили, что систему наведения дрона поразили с помощью комплекса РЭБ «Поле-21».
Вчера 17:48
ЕС готов ввести санкции в ответ на размещение в Белоруссии российского ядерного оружия, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он добавил, что Минск все еще может остановить это.
Вчера 14:47

Президент России Владимир Путин заявил, что ездил в Мариуполь, чтобы посмотреть, как идут восстановительные работы.

«Пора уже было приехать и посмотреть на примере Мариуполя как идут восстановительные работы», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

Глава государства также заявил, что ехал по улицам Мариуполя не пристегнув ремень безопасности, чтобы в случае необходимости быстро покинуть машину.

Вчера 13:49

В Одессе взорвалась морская мина, повреждены несколько зданий в прибрежной зоне, сообщается в телеграм-канале городской администрации. Пострадавших нет.

Еще одну мину нашли рядом с пляжем, ее уничтожили саперы.

Вчера 12:25
Западные страны поставляют Украине военную технику «скрытно по ночам», но российским военным иногда удается ее «достать», чтобы она не достигла линии соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».Журналист Павел Зарубин спросил у президента, почему военная техника ВСУ доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается российскими силами «на дальних подступах».«Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет», — ответил Путин. При этом, он подчеркнул, что «такая цель есть», и не стоит сомневаться, что Россия «просто безразлично, спустя рукава» позволяет поставлять вооружение и технику.
Вчера 11:32
МИД Германии назвал попыткой «ядерного запугивания» заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Вчера 11:07

Британский актер Орландо Блум впервые с 2016-го посетил Украину. Он посетил один из центров детского фонда ЮНИСЕФ.

Орландо Блум Орландо Блум Орландо Блум (второй слева) Орландо Блум Орландо Блум (справа) Орландо Блум

Вчера 10:35

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения страны с Китаем — не военный союз. По его словам, в сотрудничестве Москвы и Пекина все прозрачно.

Он также обвинил страны Запада в создании новой «Оси», как во времена Второй мировой.

Вчера 10:23
Украина потратит более $500 млн на закупку беспилотников, объявил президент страны Владимир Зеленский.
Вчера 09:19
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. Предупреждение действует в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также контролируемой украинскими властями части Запорожской области.
Вчера 09:03

Главное к 9:00 мск:

  • Польша выставила Евросоюзу счет на €2 млрд за поставки оружия Украине. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью польской радиостанции RMF FM.
  • Российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.
  • Россия, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на американский доллар, и пользовалась бы им при такой возможности, заявил глава государства Владимир Путин.
25.03 21:36

Евросоюз надеется на годовую доходность в 2,6% от реинвестирования замороженных активов российского Центробанка, сообщает Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии. Эти доходы, вероятно, пойдут на помощь в восстановлении Украины. При этом в ЕС не исключили, что возможны и потери — в таком случае возникает вопрос, как они будут компенсированы России при возврате средств.

Над вопросом, как распорядиться замороженными активами, в ЕС работает специально созданная рабочая группа. По словам ее председателя, шведского дипломата Андерса Анлида, члены группы находятся «в исключительной ситуации», поскольку решений подобного характера в истории еще не было.

25.03 20:52

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию. Это его второй визит на ЗАЭС — Гросси приезжал туда в начале сентября прошлого года после взаимных обвинений Москвы и Киева в обстрелах станции. С того момента на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.

«Несмотря на наше присутствие на объекте уже семь месяцев, ситуация на Запорожской атомной электростанции по-прежнему остается нестабильной. Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды», — сказал Гросси.

25.03 20:41

Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине, рассказал Путин. В первый день визита лидера Китая, после рабочего обеда, Путин и Си Цзиньпин, «сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша».

25.03 20:36

Россия продолжила бы пользоваться долларом, но западные страны этому мешают, поэтому расчеты переводятся в юани, заявил Путин.

«Мы бы пользовались долларом, но они же нам не дают, а как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань — одна из таких валют» — сказал он.

25.03 20:33

В ближайшие три года Россия произведет и модернизирует более 1,6 тыс. танков, общее количество российских боевых машин будет превосходить количество танков ВСУ в три раза, заявил Путин

«Поджигатели планируют направить на Украину 420 или 440 танков, тут все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новые и модернизируем имеющиеся свыше 1600», — заявил президент.

25.03 20:27

Путин заявил, что полностью согласен с выводами о том, что взрывы на «Северных потоках» были работой спецслужб США.

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