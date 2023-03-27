Президент России Владимир Путин заявил, что ездил в Мариуполь, чтобы посмотреть, как идут восстановительные работы.

«Пора уже было приехать и посмотреть на примере Мариуполя как идут восстановительные работы», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

Глава государства также заявил, что ехал по улицам Мариуполя не пристегнув ремень безопасности, чтобы в случае необходимости быстро покинуть машину.