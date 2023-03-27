Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 396-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский вновь назвал ситуацию в Бахмуте (Артемовске) стабильно сложной. Он заявил, что военное руководство Украины «рассматривает разные варианты развития событий и будет принимать решение исходя из обстановки».
Президент России Владимир Путин заявил, что ездил в Мариуполь, чтобы посмотреть, как идут восстановительные работы.
«Пора уже было приехать и посмотреть на примере Мариуполя как идут восстановительные работы», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».
Глава государства также заявил, что ехал по улицам Мариуполя не пристегнув ремень безопасности, чтобы в случае необходимости быстро покинуть машину.
В Одессе взорвалась морская мина, повреждены несколько зданий в прибрежной зоне, сообщается в телеграм-канале городской администрации. Пострадавших нет.
Еще одну мину нашли рядом с пляжем, ее уничтожили саперы.
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения страны с Китаем — не военный союз. По его словам, в сотрудничестве Москвы и Пекина все прозрачно.
Он также обвинил страны Запада в создании новой «Оси», как во времена Второй мировой.
Главное к 9:00 мск:
- Польша выставила Евросоюзу счет на €2 млрд за поставки оружия Украине. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью польской радиостанции RMF FM.
- Российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.
- Россия, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на американский доллар, и пользовалась бы им при такой возможности, заявил глава государства Владимир Путин.
Евросоюз надеется на годовую доходность в 2,6% от реинвестирования замороженных активов российского Центробанка, сообщает Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии. Эти доходы, вероятно, пойдут на помощь в восстановлении Украины. При этом в ЕС не исключили, что возможны и потери — в таком случае возникает вопрос, как они будут компенсированы России при возврате средств.
Над вопросом, как распорядиться замороженными активами, в ЕС работает специально созданная рабочая группа. По словам ее председателя, шведского дипломата Андерса Анлида, члены группы находятся «в исключительной ситуации», поскольку решений подобного характера в истории еще не было.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию. Это его второй визит на ЗАЭС — Гросси приезжал туда в начале сентября прошлого года после взаимных обвинений Москвы и Киева в обстрелах станции. С того момента на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.
«Несмотря на наше присутствие на объекте уже семь месяцев, ситуация на Запорожской атомной электростанции по-прежнему остается нестабильной. Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды», — сказал Гросси.
Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине, рассказал Путин. В первый день визита лидера Китая, после рабочего обеда, Путин и Си Цзиньпин, «сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша».
Россия продолжила бы пользоваться долларом, но западные страны этому мешают, поэтому расчеты переводятся в юани, заявил Путин.
«Мы бы пользовались долларом, но они же нам не дают, а как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань — одна из таких валют» — сказал он.
В ближайшие три года Россия произведет и модернизирует более 1,6 тыс. танков, общее количество российских боевых машин будет превосходить количество танков ВСУ в три раза, заявил Путин
«Поджигатели планируют направить на Украину 420 или 440 танков, тут все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новые и модернизируем имеющиеся свыше 1600», — заявил президент.
Путин заявил, что полностью согласен с выводами о том, что взрывы на «Северных потоках» были работой спецслужб США.