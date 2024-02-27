Государства-члены ЕС должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Украине, заявили РБК в Еврокомиссии в ответ на просьбу прокомментировать высказывание премьера Словакии Роберта Фицо. Ранее он заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.

«Мы регулярно обсуждаем с государствами-членами дальнейшие шаги по поддержанию высокого уровня военной помощи со стороны ЕС, а также двусторонней поддержки», — сказали в Еврокомиссии.

Так отметили, что государства — члены ЕС на данный момент предоставили военную помощь Киеву на сумму более чем €28 млрд. «Мы последовательно заявляем, что Украина нуждается в большей и более срочной военной помощи», — добавили в ЕК.

26 февраля в Париже проходит встреча западных политиков, на которой они собираются «послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит на Украине». Премьер-министр Словакии заявил, что «у него мурашки по коже» от тем, которые будут обсуждать на этом саммите.