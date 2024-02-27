Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 734-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в эфире телеканала STV заявил, что его страна не намерена отправлять солдат на Украину. По его словам, Эммануэль Макрон может обсуждать отправку туда французских военнослужащих, однако речь не идет о действиях НАТО.
Минобороны сообщило, что минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что огорчен результатами обсуждения ситуации на Украине в Париже. По его словам, участники встречи выступали за продолжение войны, а о мире не было сказано ни слова.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна готова присоединиться к коалиции государств, которые будут закупать артиллерийские снаряды для Украины в третьих странах. Он объяснил это тем, что Европа не способна обеспечить потребности Киева. Ранее в Париже выступали против использования фондов ЕС для закупки боеприпасов за пределами союза.
Дрон-камикадзе на окраине села Почаево Грайворонского городского округа атаковал машину, в которой находились строители, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, три человека погибли.
«Еще трое человек получили осколочные ранения различных частей тела. Бригадами скорой помощи двоих пострадавших мужчин доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода, еще одного пострадавшего — в Грайворонскую ЦРБ», — написал он в телеграм-канале.
Владимиру Путину докладывают о ситуации в зоне военной операции в режиме онлайн, обо всем, что там происходит он узнает моментально, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно. Естественно, все это становится известно моментально президенту, Верховному главнокомандующему», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Евросоюз из обещанного 1 млн снарядов предоставил Украине всего 30%, заявил Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Болгарии Николаем Денковым.
Государства-члены ЕС должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Украине, заявили РБК в Еврокомиссии в ответ на просьбу прокомментировать высказывание премьера Словакии Роберта Фицо. Ранее он заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.
«Мы регулярно обсуждаем с государствами-членами дальнейшие шаги по поддержанию высокого уровня военной помощи со стороны ЕС, а также двусторонней поддержки», — сказали в Еврокомиссии.
Так отметили, что государства — члены ЕС на данный момент предоставили военную помощь Киеву на сумму более чем €28 млрд. «Мы последовательно заявляем, что Украина нуждается в большей и более срочной военной помощи», — добавили в ЕК.
26 февраля в Париже проходит встреча западных политиков, на которой они собираются «послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит на Украине». Премьер-министр Словакии заявил, что «у него мурашки по коже» от тем, которые будут обсуждать на этом саммите.
Также Гладков сообщил о минометном обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадали двое детей.
«Это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго — контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он в телеграм-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала в Старооскольском городском округе. Беспилотник самолетного типа был сбит над селом Казачок.
Минобороны сообщило о том, что около 17:50 над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате попадания снарядов на промышленном объекте частично повреждено остекление административного здания.
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил агентству «РИА Новости», что в районе Авдеевки уничтожен первый танк Abrams, который использовали украинские военные.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил изданию Focus, что выступает против отправки на Украину ракет Taurus. По его словам, Берлин не сможет проконтролировать их применение украинской стороной. Попадание же Taurus по российским целям может вовлечь Германию в военный конфликт. Шольц также добавил, что вместо разговоров о Taurus необходимо сосредоточиться на том, что именно нужно Киеву, а именно на поставках боеприпасов.
Владимир Путин своим указом включил Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Колотиловка Краснояружского района.
«В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет. Есть повреждение в частном жилом доме: выбиты окна, побита кровля летней кухни, а также выведен из строя инфраструктурный объект связи», — написал Гладков в телеграм-канале.
Расследование взрывов на «Северных потоках» продолжается, заявили РБК в Генпрокуратуре Германии.
«Дополнительную информацию в настоящее время мы не можем предоставить», — сообщили в ведомстве в ответ на вопрос, получили ли они промежуточные данные расследований от Швеции и Дании.
Стокгольм и Копенгаген ранее объявили о прекращении следствия по делу о взрывах на «Северных потоках».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района. Еще один дрон-камикадзе упал в огороде в селе Троицком.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1150 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, две артиллерийские системы М777, две САУ «Гвоздика», пусковая установка ЗРК NASAMS.