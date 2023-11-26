Украина получит от партнеров военные корабли для сопровождения судов, которые следуют по альтернативному «зерновому коридору» в Черном море, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».



«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос ближайшего будущего», — сказал он.

В июле прекратилось действие зерновой сделки — прошло чуть менее года с момента подписания соглашения о ней Россией и Украиной со сторонами-посредниками Турцией и ООН. Москва отмечала, что выполнялась только часть сделки, касающаяся вывоза зерна из украинских портов, а та, что относилась к снятию ограничений на российский сельхозэкспорт, так и осталась нереализована. Власти России заявили, что вернутся к зерновой сделке, если вторая ее часть будет исполнена.