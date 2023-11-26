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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 641-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:04

Часть территории ДНР обесточена, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, без света остались часть городов и районов ДНР. Также тепло не подают ряд котельных.

09:00

Главное за ночь:

  • В Тульской области сбили два дрона, один из них потерял управление и врезался в жилой дом в Туле, повреждено остекление трех квартир, сообщил губернатор региона Дюмин. Пострадал один человек, у него легкое ранение.
  • За ночь в Московской, Тульской, Брянской и Калужской областях сбили 20 беспилотников, сообщило Минобороны.
  • Столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно остановили прием и вылет самолетов, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com.


 

Вчера 18:56

Украина получит от партнеров военные корабли для сопровождения судов, которые следуют по альтернативному «зерновому коридору» в Черном море, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос ближайшего будущего», — сказал он.

В июле прекратилось действие зерновой сделки — прошло чуть менее года с момента подписания соглашения о ней Россией и Украиной со сторонами-посредниками Турцией и ООН. Москва отмечала, что выполнялась только часть сделки, касающаяся вывоза зерна из украинских портов, а та, что относилась к снятию ограничений на российский сельхозэкспорт, так и осталась нереализована. Власти России заявили, что вернутся к зерновой сделке, если вторая ее часть будет исполнена.

Вчера 16:02

Группа стран-членов Европейского союза настаивает на ослаблении предложенных Брюсселем мер по борьбе с обходом санкций против России через третьи страны, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. О каких странах ЕС идет речь, агентство не уточняет.

Власти Евросоюза предложили запретить импортерам перепродавать так называемые ключевые товары, такие как полупроводники, в Россию или для использования в России, а для обеспечения соблюдения мер требовать вносить определенную сумму на депозитный счет.

Представители группы крупных стран-членов ЕС выразили несколько опасений в связи с этими предложениями, а также сомнения в законности и исполнимости таких мер, говорят источники.

Вчера 14:17

Сводка Минобороны России:

  • На Купянском и Запорожском направлениях отражены по две атаки ВСУ, на Краснолиманском и Южно-Донецком — по одной.
  • На Донецком направлении российские войска «нанесли поражение» военнослужащим двух механизированных бригад ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки и других населенных пунктов в ДНР.
  • Уничтожены два склада авиационных средств поражения ВСУ в Долгинцево и у Днепропетровска.
  • У Серебрянки в ДНР нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ.
  • Средства ПВО сбили два МиГ-29 в Днепропетровской области.
Вчера 11:14

Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев, где планирует втретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и принять участие в международном саммите по продовольственной безопасности.

Вчера 11:11

Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в ходе военной операции на Украине. По его словам, нужно позаботиться о детской психике и не создавать «некрополи» на зданиях школ.

«Речь не идет о том, чтобы отказать. Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся. А нам работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу. Придет время — я уверен, что все закончится победой, — и тогда мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев», — сказал градоначальник.

Вчера 09:42

В Киеве без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре города, сообщило Минэнерго Украины.

Вчера 09:08

За прошедшие сутки в Белгородской области не зафиксировали ни одного обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 08:58

Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова посмертно. Он получил осколочные ранения при атаке украинского беспилотника на группу журналистов в Запорожской области и умер по дороге в больницу.

Вчера 08:53

Украине нужны три победы, заявил президент Владимир Зеленский: продолжение военной помощи со стороны США, поддержка ЕС и членство Украины в Евросоюзе.

Вчера 08:48

В Киеве сработало ПВО, написал мэр Виталий Кличко. Позже мэр украинской столицы сообщил о падении обломков в Печерском и Соломенском районах.

24.11 20:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизованные в ВСУ, проходившие срочную службу (призваны в армию в 2021-22 годах), в ближайшее время будут демобилизованы. Они смогут остаться в армии, если подпишут контракт.

24.11 18:49

Канада направит Украине свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов к ним, сообщил премьер страны Джастин Трюдо.

24.11 18:31

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что ущерб экономике Украины от постоянных воздушных тревог составляет примерно 9 млрд гривен в день (около $240 млн). Его слова приводит «Страна.ua».

Потери непосредственно для бюджета он оценил на порядок ниже — в 6 млрд гривен в месяц (около $160 млн).

24.11 18:04

Басманный суд в Москве приговорил россиянку Марию Карташеву к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье о фейках про российскую армию, сообщили РБК в пресс-службе Басманного районного суда.

Ее признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — распространение фейков про армию по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Кроме того, Карташевой запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на четыре года.

Приговор вынесен заочно. По данным «Осторожно, новости», Карташева переехала в Канаду пять лет назад. Она выходила на акции протеста и наблюдала за выборами в посольстве. Уголовное дело на нее завели из-за поста в Telegram на 479 подписчиков про события в Буче, уточняет канал.

24.11 17:34

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника с осколочными ранениями в медицинское учреждение была доставлена десятилетняя девочка – жительница Старомихайловки. Ей оказывается вся необходимая помощь. Помимо этого, в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Новолуганском ранен мужчина– он доставлен в больницу с травматической ампутацией правой стопы.

24.11 16:47

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцам батальона «Запад-Ахмат» удалось предотвратить провокацию на территории Белгородской области, нанеся удар по опорному пункту ВСУ в районе населенного пункта Уды (Харьковская область).

24.11 16:30

США и Германия считают, что Украина сама должна прийти к мысли о необходимости переговоров с Россией. Как сообщает Bild со ссылкой на источники, секретный план Берлина и Вашингтона заключается в том, что Киев будет получать ровно столько оружия, сколько хватит для удержания нынешней линии фронта. По мысли авторов это вынудит Владимира Зеленского признать невозможность дальнейшего продолжения военных действий и заставит его пойти на переговоры с Москвой.

24.11 15:58

Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю российские войска улучшили положение по переднему краю на отдельных участках Купянского направления, а на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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