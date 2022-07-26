С 1 августа 2022 года сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код «+7 (856)». Об этом сообщило в своем телеграм-канале Минсвязи ДНР.

«При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062) 1234567, то станет (+7856) 1234567. <...> Код +38062 будет параллельно продолжать работать», — сказано в сообщении.

Накануне о переходе на российский код объявило Минсвязи ЛНР. В этой республике будет действовать код «857». Изменения вступили в силу с 25 июля.