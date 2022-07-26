Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 153-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Великобритания расширила антироссийский санкционный список. В него включены главы 27 российских регионов.
Москва надеется, что инициатива ограничить выдачу россиянам шенгенских виз «не найдет прикладного применения», но если это произойдет, Россия примет ответные меры, заявил Дмитрий Песков.
Tetra Pak объявил, что уходит из России и передает свое российское подразделение местному менеджменту.
«В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России… Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков», — сказано в сообщении компании.
Компании Tetra Pak принадлежит завод в подмосковной Лобне. Предприятие является самым крупным в России и в Восточной Европе по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. Среди потребителей этой упаковки были PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro).
Минобороны России заявило о ракетном ударе по базе «Иностранного легиона» у города Константиновка в ДНР.
По данным ведомства, убиты более 40 «иностранных наемников», большинство из них — граждане Польши.
С 1 августа 2022 года сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код «+7 (856)». Об этом сообщило в своем телеграм-канале Минсвязи ДНР.
«При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062) 1234567, то станет (+7856) 1234567. <...> Код +38062 будет параллельно продолжать работать», — сказано в сообщении.
Накануне о переходе на российский код объявило Минсвязи ЛНР. В этой республике будет действовать код «857». Изменения вступили в силу с 25 июля.
Биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2 тыс. за 1 тыс. кубометров.
По данным на 12:05 мск, цена составляла $2016.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке со стороны Украины на пограничный переход «Треобортное» в Севском районе. «С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», - написал Богомаз в своем Telegram канале.
Дмитрий Медведев назвал политику Европы на российском направлении «отвратительным коктейлем из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости». «Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжёлую диарею от страха замёрзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода…», - написал он.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о продолжающейся зачистке Углегорской ТЭС (к западу от Светлодарска). Также указывается, что за минувшие сутки под обстрелы со стороны Украины попали 13 населенных пунктов республики.
5237 мирных жителей погибли с начала военных действий на Украине 24 февраля, 7035 ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. В числе погибших — 348 детей.
- В Донецкой и Луганской областях убиты 3089 мирных жителей, 3760 ранены. По данным ООН, из них на территории регионов, контролируемой ДНР и ЛНР, погиб 241 человек, 940 ранены. На подконтрольной украинским властям территории регионов погибли 2848 человек, 2820 ранены.
- В других регионах Украины погибли 2148 человек, 3275 ранены.
- Истинное число жертв и раненых может быть значительно выше, подчеркивает УВКПЧ. Это связано с тем, что мониторинговая миссия не может получить полную информацию из мест, где идут боевые действия, и своевременно проверить ее.
Казахстан после начала военных действий на Украине удвоил поставки угля в Евросоюз. С января по мая страна поставила угля в Европу больше, чем за весь 2021 год. В основном Казахстан поставляет уголь в европейские страны морским путем с перевалкой в портах России или стран Прибалтики.
Сейчас основным поставщиком энергетического угля в Евросоюз является Россия. Однако с апреля страны ЕС согласовали санкции против российского угля. С 10 августа ЕС запретит покупку, импорт и транзитные перевозки угля и иных твердых ископаемых видом топлива из России. Евростат утверждает, что это «изменит правила игры» на европейском рынке угля, открыв дорогу российским конкурентам.
«Газпром» без предупреждения повысил давление в газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, утверждает «Оператор ГТС Украины». Украинская компания предупредила, что это может привести к внештатным ситуациям на газопроводе.
По словам генерального директора оператора Сергея Макогона, украинская сторона ждет от «Газпрома» разъяснения. Он отметил, что несвоевременное информирование «несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС», особенно для потребителей в Европы, после того как «Газпром» снова сократил объем прокачки по «Северному потоку».
Крупный пожар произошел этим утром на нефтебазе в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, сообщают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости». Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что Донецк обстреливается из орудий калибром 155 и 152 мм, а также из РСЗО «Град».
Огонь от пожара видно в нескольких районах города, горят цистерны с горюче-смазочными материалами. На месте работает МЧС и Народная милиция ДНР. Информации о пострадавших пока нет.
Украина рассчитывает выйти на прошлый ежемесячный уровень экспорта зерна к середине осени, заявил министр аграрной политики Николай Сольский в интервью «Страна.ua». По его словам, минимальной цифрой раньше было 5 млн т зерна
Попытки добиться в конфликте на Украине «победы на поле боя» будут «дорогой в пропасть» для Украины и ЕС, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России «оливковую ветвь мира». Любые попытки добиться «победы на поле боя» – прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя», — сказала Захарова, комментируя решение ЕС о дополнительных €500 млн военной помощи Украине.
На Украине, несмотря на боевые действия, будут отмечать все важные для страны даты, в том числе День независимости 24 августа, сообщил Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи в Киеве, передает УНН.
«Мы будем точно отмечать все важные даты для нашего государства. Да, из-за условий безопасности не всегда громко можем себе позволить, потому что деньги сегодня все идут на фронт, но тем не менее эти даты будут обязательно в нашем календаре, в нашей памяти. <...> День государственности, День Киевской Руси, День крещения Киевской Руси — это наша великая история, нашего великого народа», — сказал Зеленский.