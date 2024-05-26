Британия использует два основных маршрута для доставки военной помощи на Украину — через польский Жешув и через пролив Ла-Манш, пишет The Sunday Times.

За последние два года самолетами в Польшу были доставлены миллионы боеприпасов, а также стрелковое оружие, дальнобойные ракеты и противотанковое вооружение из Великобритании, а бронетехника, танки и дальнобойная артиллерия переправляются через Ла-Манш, а затем перевозятся по Европе поездом.

В Штутгарте, почти в 1 тыс. км от Жешува, работает Международный координационный центр доноров (IDCC) при штаб-квартире европейского командования армии США, который организует доставку помощи. Источники в британском оборонном секторе называют этот центр «военным Amazon».