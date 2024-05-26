Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 823-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Брянской области сбили два разведывательных беспилотника Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.
Ракетная опасность в Белгороде.
Британия использует два основных маршрута для доставки военной помощи на Украину — через польский Жешув и через пролив Ла-Манш, пишет The Sunday Times.
За последние два года самолетами в Польшу были доставлены миллионы боеприпасов, а также стрелковое оружие, дальнобойные ракеты и противотанковое вооружение из Великобритании, а бронетехника, танки и дальнобойная артиллерия переправляются через Ла-Манш, а затем перевозятся по Европе поездом.
В Штутгарте, почти в 1 тыс. км от Жешува, работает Международный координационный центр доноров (IDCC) при штаб-квартире европейского командования армии США, который организует доставку помощи. Источники в британском оборонном секторе называют этот центр «военным Amazon».
В Харьковской области есть несколько населенных пунктов с названием Берестовое. Наиболее близко к линии фронта расположено село Берестовое, находящееся в Купянском районе. Между ним и Купянском около 30 км по прямой. По переписи 2001 года там жили 230 человек.
Российские войска взяли Берестовое в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.
В белгородском Шебекино беспилотник атаковал грузовик, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Курской области был обстрелян поселок Краснооктябрьский Глушковского района, одна женщина получила ранения и была госпитализирована, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Еще один человек пострадал в деревне Внезапное Кореневского района, ему оказали медпомощь. Деревня подверглась атаке беспилотника.
Польша должна понимать, что «удары американцев по нашим целям означает начало мировой войны», написал Дмитрий Медведев в заблокированном в России Twitter.
«Учитывая, что о желании разместить ТЯО в Польше недавно заявил еще один поляк Дуда, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла», — добавил Медведев.
Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина приехать на саммит по «формуле мира». «Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим личным лидерством и участием», — сказал он.
В Днепропетровской области на одной из подстанций нашли бомбу, сообщило Минэнерго Украины. Обезвреживать ее вызвали полицию и саперов.
Два дрона-камикадзе атаковали село Муром Шебекинского округа Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В воздушное пространство на юго-востоке Польши была поднята военная авиация республики и союзников в связи с «интенсивной активностью» российской авиации дальнего действия, сообщает оперативное командование Польши.
За вчерашний день, 25 мая, при обстрелах погибли четыре жителя Белгородской области, еще 18 ранены, среди них двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Есть тяжелораненые, четверо находятся в реанимации, их могут пр необходимости отправить на лечение в Москву.
За прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотников над территорией Курской и Орловской области, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, над Курской областью были сбиты десять дронов, над Орловской — три дрона.
Над Белгородской областью около 8:00 был сбит беспилотник, сообщило Минобороны.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни не поддержал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал союзников снять ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против военных целей на территории России.
«Мы не пошлем итальянских солдат на Украину, а военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться на территории Украины. Мы работаем ради мира», — сказал Таяни.
За вчерашний день, 25 мая, при обстрелах погибли четыре жителя Белгородской области, еще 18 ранены, среди них двое детей, сообщил губернатор Вчяеслав Гладков.
Есть тяжелораненые, четверо находятся в реанимации, их могут пр необходимости отправить на лечение в Москву.
Украинская сторона открыла все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, заявил херсонский губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале.
По его словам, идет массовый сброс воды, и она будет прибывать в течение нескольких дней. Сальдо отметил, что с наибольшей вероятностью в зоне подтопления окажутся острова, населенным пунктам прибрежной зоны потоп не грозит.
Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы Javelin, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и патроны к нему, а также средства для химической, биологической и ядерной защиты.
Почти во всех украинских регионах отменили воздушную тревогу.