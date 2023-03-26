Евросоюз надеется на годовую доходность в 2,6% от реинвестирования замороженных активов российского Центробанка, сообщает Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии. Эти доходы, вероятно, пойдут на помощь в восстановлении Украины. При этом в ЕС не исключили, что возможны и потери — в таком случае возникает вопрос, как они будут компенсированы России при возврате средств.

Над вопросом, как распорядиться замороженными активами, в ЕС работает специально созданная рабочая группа. По словам ее председателя, шведского дипломата Андерса Анлида, члены группы находятся «в исключительной ситуации», поскольку решений подобного характера в истории еще не было.