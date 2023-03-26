Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 396-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное к 9:00 мск:
- Польша выставила Евросоюзу счет на €2 млрд за поставки оружия Украине. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью польской радиостанции RMF FM.
- Российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.
- Россия, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на американский доллар, и пользовалась бы им при такой возможности, заявил глава государства Владимир Путин.
Евросоюз надеется на годовую доходность в 2,6% от реинвестирования замороженных активов российского Центробанка, сообщает Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии. Эти доходы, вероятно, пойдут на помощь в восстановлении Украины. При этом в ЕС не исключили, что возможны и потери — в таком случае возникает вопрос, как они будут компенсированы России при возврате средств.
Над вопросом, как распорядиться замороженными активами, в ЕС работает специально созданная рабочая группа. По словам ее председателя, шведского дипломата Андерса Анлида, члены группы находятся «в исключительной ситуации», поскольку решений подобного характера в истории еще не было.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию. Это его второй визит на ЗАЭС — Гросси приезжал туда в начале сентября прошлого года после взаимных обвинений Москвы и Киева в обстрелах станции. С того момента на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.
«Несмотря на наше присутствие на объекте уже семь месяцев, ситуация на Запорожской атомной электростанции по-прежнему остается нестабильной. Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды», — сказал Гросси.
Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине, рассказал Путин. В первый день визита лидера Китая, после рабочего обеда, Путин и Си Цзиньпин, «сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша».
Россия продолжила бы пользоваться долларом, но западные страны этому мешают, поэтому расчеты переводятся в юани, заявил Путин.
«Мы бы пользовались долларом, но они же нам не дают, а как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань — одна из таких валют» — сказал он.
В ближайшие три года Россия произведет и модернизирует более 1,6 тыс. танков, общее количество российских боевых машин будет превосходить количество танков ВСУ в три раза, заявил Путин
«Поджигатели планируют направить на Украину 420 или 440 танков, тут все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новые и модернизируем имеющиеся свыше 1600», — заявил президент.
Путин заявил, что полностью согласен с выводами о том, что взрывы на «Северных потоках» были работой спецслужб США.
Россия 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического оружия в Белоруссии, продолжил Путин. Россия не передает Минску тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных с ним обращаться, как США в Европе, сказал президент.
СК возбудил дело о военных фейках в отношении 51-летнего мужчины. Его имя следователи не называют. ТАСС и агентство «Москва» пишут, что фигурантом стал экономист Константин Сонин, профессор Чикагского университета и бывший профессор ВШЭ.
Село Николаево-Дарьино в Курской области попало под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли», — сообщил он.
В украинском интернациональном легионе состоит порядка 1,5 тыс. человек вместо 20 тыс., о которых ранее сообщали власти страны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники и внутренние документы легиона.
Журналисты NYT поговорили с несколькими бывшими членами интернационального легиона, которые признались, что подделывали факты из своей биографии ради службы в этой структуре. Некоторые заявляли об опыте участия в боевых действиях на стороне США, в то время как в реальности его не было. Другим помогал попасть на службу придуманный стаж в разного рода спецподразделениях. При этом на проверку данных украинская сторона тратила не более десяти минут на человека, отмечает газета. Из-за этого в легионе продолжительное время одну из руководящих позиций занимал ранее осужденный на Украине за нарушение правил обращения с оружием гражданин Польши.
В США существуют опасения, что конфискация активов «подорвет веру в систему международных законов и соглашений», которые активно отстаивают западные правительства, пишет The New York Times (NYT).
В числе других причин, приводимых NYT:
- глава Минфина США Джанет Йеллен и другие чиновники утверждают, что арест российских счетов «может подорвать веру в доллар», который считается наиболее широко используемой валютой в мировой торговле;
- другие государства станут менее охотно хранить деньги в банках США или делать инвестиции, опасаясь конфискации;
- эксперты опасаются, что такой шаг может подвергнуть американские и европейские активы, находящиеся в других странах, «более высокому риску экспроприации в будущем в случае возникновения международного спора»;
- кроме того, «возникает неприятное осознание», что стоимость восстановления Украины после окончания конфликта «намного превысит сумму, которую готовы дать даже такие богатые союзники, как США и Европа».
Германия должна нарастить поставки Украине вооружений и боеприпасов, а также увеличить объемы финансовой помощи, поскольку эта страна экономически процветает, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий в интервью Politico после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
«Они на сегодняшний день самая богатая и крупнейшая страна [в Европе]. Они были не так щедры, как следовало бы», — сказал Моравецкий.
Он попросил не считать свои слова нападкой на Берлин, он лишь «констатирует очевидное». Польский премьер отметил, что Германия скорректировала свое отношение к оборонной политике, инвестируя в свои вооруженные силы и сняв табу на поставки боевых танков Украине.
Эрдоган поговорил по телефону с Путиным. Как заявили в Анкаре, обсуждались отношения между двумя странами и военная операция на Украине.
Брифинг Минобороны России:
- На Купянском направлении западная группировка войск нанесла удары авиацией и артиллерией по силам ВСУ в Харьковской области, потери Украины оцениваются в размере до 55 человек.
- На Красно-Лиманском направлении украинская армия потеряла до 85 военнослужащих, на Донецком направлении - более 155, на Южно-Донецком и Запорожском - до 70, на Херсонском - до 35.
- Уничтожено 11 беспилотников в Запорожской области, ЛНР и ДНР.