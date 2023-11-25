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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 640-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:08

За прошедшие сутки в Белгородской области не зафиксировали ни одного обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:58

Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова посмертно. Он получил осколочные ранения при атаке украинского беспилотника на группу журналистов в Запорожской области и умер по дороге в больницу.

08:53

Украине нужны три победы, заявил президент Владимир Зеленский: продолжение военной помощи со стороны США, поддержка ЕС и членство Украины в Евросоюзе.

08:48

В Киеве сработало ПВО, написал мэр Виталий Кличко. Позже мэр украинской столицы сообщил о падении обломков в Печерском и Соломенском районах.

Вчера 20:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизованные в ВСУ, проходившие срочную службу (призваны в армию в 2021-22 годах), в ближайшее время будут демобилизованы. Они смогут остаться в армии, если подпишут контракт.

Вчера 18:49

Канада направит Украине свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов к ним, сообщил премьер страны Джастин Трюдо.

Вчера 18:31

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что ущерб экономике Украины от постоянных воздушных тревог составляет примерно 9 млрд гривен в день (около $240 млн). Его слова приводит «Страна.ua».

Потери непосредственно для бюджета он оценил на порядок ниже — в 6 млрд гривен в месяц (около $160 млн).

Вчера 18:04

Басманный суд в Москве приговорил россиянку Марию Карташеву к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье о фейках про российскую армию, сообщили РБК в пресс-службе Басманного районного суда.

Ее признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — распространение фейков про армию по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Кроме того, Карташевой запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на четыре года.

Приговор вынесен заочно. По данным «Осторожно, новости», Карташева переехала в Канаду пять лет назад. Она выходила на акции протеста и наблюдала за выборами в посольстве. Уголовное дело на нее завели из-за поста в Telegram на 479 подписчиков про события в Буче, уточняет канал.

Вчера 17:34

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника с осколочными ранениями в медицинское учреждение была доставлена десятилетняя девочка – жительница Старомихайловки. Ей оказывается вся необходимая помощь. Помимо этого, в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Новолуганском ранен мужчина– он доставлен в больницу с травматической ампутацией правой стопы.

Вчера 16:47

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцам батальона «Запад-Ахмат» удалось предотвратить провокацию на территории Белгородской области, нанеся удар по опорному пункту ВСУ в районе населенного пункта Уды (Харьковская область).

Вчера 16:30

США и Германия считают, что Украина сама должна прийти к мысли о необходимости переговоров с Россией. Как сообщает Bild со ссылкой на источники, секретный план Берлина и Вашингтона заключается в том, что Киев будет получать ровно столько оружия, сколько хватит для удержания нынешней линии фронта. По мысли авторов это вынудит Владимира Зеленского признать невозможность дальнейшего продолжения военных действий и заставит его пойти на переговоры с Москвой.

Вчера 15:58

Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю российские войска улучшили положение по переднему краю на отдельных участках Купянского направления, а на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.

Вчера 14:53

Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что за последние сутки на Купянском направлении отражена атака ВСУ в районе Ольшаны. Уничтожены две САУ «Гвоздика», САУ Krab, буксируемая гаубица М777.

Вчера 13:55

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении отражена атака ВСУ в районе Григоровки. Общие потери украинских подразделений составили 95 человек. Уничтожены в том числе САУ Krab и САУ Caesar.

Вчера 13:28

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Донецком направлении были отражены две атаки в районе Клещеевки, а также нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка. Уничтожены три танка.

Вчера 13:13

Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Павлограде (Днепропетровская область).

Вчера 13:07

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиции участников саммита G20 по теме Украины разнятся. «Разные страны использовали разные формулировки и, собственно, в том числе, реагируя на них президент дал свою развернутую оценку ситуации», - цитирует Пескова агентство «РИА Новости».

Вчера 13:03

Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районе Новомихайловки и Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены САУ «Гвоздика» и буксируемая гаубица М777.

Вчера 12:59

Представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил агентству ТАСС, что Россия может обратиться в международные суды в связи с планов Нидерландов передать скифское золото Украине. «Мы считаем, что это решение юридически не обосновано. Поэтому я не исключаю возможности обращения в международные суды. Хотя, как вы понимаете, в международных судах вряд ли мы найдем поддержку. Понятно, что нынешние международные суды политически ангажированы против России», - сказал он.

Вчера 12:24

Посол Германии в Киеве Мартин Егер заявил, что зимой на Украине может быть развернута еще одна система ПВО Patriot, присланная из его страны, сообщат «Страна ua».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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