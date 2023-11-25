Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 640-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
За прошедшие сутки в Белгородской области не зафиксировали ни одного обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова посмертно. Он получил осколочные ранения при атаке украинского беспилотника на группу журналистов в Запорожской области и умер по дороге в больницу.
Украине нужны три победы, заявил президент Владимир Зеленский: продолжение военной помощи со стороны США, поддержка ЕС и членство Украины в Евросоюзе.
В Киеве сработало ПВО, написал мэр Виталий Кличко. Позже мэр украинской столицы сообщил о падении обломков в Печерском и Соломенском районах.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизованные в ВСУ, проходившие срочную службу (призваны в армию в 2021-22 годах), в ближайшее время будут демобилизованы. Они смогут остаться в армии, если подпишут контракт.
Канада направит Украине свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов к ним, сообщил премьер страны Джастин Трюдо.
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что ущерб экономике Украины от постоянных воздушных тревог составляет примерно 9 млрд гривен в день (около $240 млн). Его слова приводит «Страна.ua».
Потери непосредственно для бюджета он оценил на порядок ниже — в 6 млрд гривен в месяц (около $160 млн).
Басманный суд в Москве приговорил россиянку Марию Карташеву к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье о фейках про российскую армию, сообщили РБК в пресс-службе Басманного районного суда.
Ее признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — распространение фейков про армию по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Кроме того, Карташевой запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на четыре года.
Приговор вынесен заочно. По данным «Осторожно, новости», Карташева переехала в Канаду пять лет назад. Она выходила на акции протеста и наблюдала за выборами в посольстве. Уголовное дело на нее завели из-за поста в Telegram на 479 подписчиков про события в Буче, уточняет канал.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника с осколочными ранениями в медицинское учреждение была доставлена десятилетняя девочка – жительница Старомихайловки. Ей оказывается вся необходимая помощь. Помимо этого, в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Новолуганском ранен мужчина– он доставлен в больницу с травматической ампутацией правой стопы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцам батальона «Запад-Ахмат» удалось предотвратить провокацию на территории Белгородской области, нанеся удар по опорному пункту ВСУ в районе населенного пункта Уды (Харьковская область).
США и Германия считают, что Украина сама должна прийти к мысли о необходимости переговоров с Россией. Как сообщает Bild со ссылкой на источники, секретный план Берлина и Вашингтона заключается в том, что Киев будет получать ровно столько оружия, сколько хватит для удержания нынешней линии фронта. По мысли авторов это вынудит Владимира Зеленского признать невозможность дальнейшего продолжения военных действий и заставит его пойти на переговоры с Москвой.
Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю российские войска улучшили положение по переднему краю на отдельных участках Купянского направления, а на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что за последние сутки на Купянском направлении отражена атака ВСУ в районе Ольшаны. Уничтожены две САУ «Гвоздика», САУ Krab, буксируемая гаубица М777.
Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении отражена атака ВСУ в районе Григоровки. Общие потери украинских подразделений составили 95 человек. Уничтожены в том числе САУ Krab и САУ Caesar.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Донецком направлении были отражены две атаки в районе Клещеевки, а также нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка. Уничтожены три танка.
Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Павлограде (Днепропетровская область).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиции участников саммита G20 по теме Украины разнятся. «Разные страны использовали разные формулировки и, собственно, в том числе, реагируя на них президент дал свою развернутую оценку ситуации», - цитирует Пескова агентство «РИА Новости».
Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районе Новомихайловки и Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены САУ «Гвоздика» и буксируемая гаубица М777.
Представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил агентству ТАСС, что Россия может обратиться в международные суды в связи с планов Нидерландов передать скифское золото Украине. «Мы считаем, что это решение юридически не обосновано. Поэтому я не исключаю возможности обращения в международные суды. Хотя, как вы понимаете, в международных судах вряд ли мы найдем поддержку. Понятно, что нынешние международные суды политически ангажированы против России», - сказал он.
Посол Германии в Киеве Мартин Егер заявил, что зимой на Украине может быть развернута еще одна система ПВО Patriot, присланная из его страны, сообщат «Страна ua».