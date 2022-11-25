Впервые в истории 23 ноября доступ к внешнему энергопитанию потеряли все украинские атомные электростанции, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«В то время как весь мир пристально наблюдает за опасной ситуацией на этой крупнейшей в Европе атомной станции [ЗАЭС], мы не должны забывать об АЭС, которые находятся на территории Украины», — написал Гросси.

По его словам, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС «были вынуждены полагаться на аварийные дизельные генераторы для выработки электричества, необходимого для сохранения атомной безопасности».