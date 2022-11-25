Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 62,78 (+0,5) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 60,39 (-0,12) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:45
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 07:38
Замглавкома ВМФ рассказал о роли морпехов и флота при занятии Бердянска Политика, 07:27
Десять человек погибли и девять пострадали при пожаре в многоэтажке в КНР Общество, 07:22
Российский интерьерный и мебельный дизайн: 10 отечественных брендов РБК Стиль и МНИИД, 07:12
В России выросла популярность самиздата Технологии и медиа, 07:10
Новиков — РБК: «Новый роман Кинга не заменить чтением Прилепина» Технологии и медиа, 07:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Житель Новосибирска получил 14 лет за финансирование терроризма Общество, 06:48
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:46
WSJ узнала об обвинении JP Morgan и Deutsche Bank в помощи Эпштейну Общество, 06:18
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 06:03
Минобороны показало кадры пуска ракет «Калибр» с подлодки «Магадан» Политика, 06:02
В Китае выявили рекордное за пандемию число случаев заражения COVID-19 Общество, 05:26
Делать сбережения в 2023 году собирается половина россиян Общество, 05:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 275-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:28
Российские силы смогли установить контроль над Бердянском Запорожской области благодаря действиям флота и высадке десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии, сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ, генерал-лейтенант Виктор Астапов.

«[Украинские силы] ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. <...> Действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска», — сказал он.
Основная часть морских пехотинцев, по словам Астапова, вошла в город по земле.
05:28
Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС, заявил постоянный российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
03:33
Украине нужно несколько сотен миллионов долларов помощи для восстановления энергосистемы страны, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, говорится в материале Financial Times из Киева.
00:43
Главы Минэнерго стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить как минимум 13,5 млрд куб м, говорится в заявлении Еврокомиссии.
Вчера 23:29

Впервые в истории 23 ноября доступ к внешнему энергопитанию потеряли все украинские атомные электростанции, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«В то время как весь мир пристально наблюдает за опасной ситуацией на этой крупнейшей в Европе атомной станции [ЗАЭС], мы не должны забывать об АЭС, которые находятся на территории Украины», — написал Гросси.

По его словам, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС «были вынуждены полагаться на аварийные дизельные генераторы для выработки электричества, необходимого для сохранения атомной безопасности».

Вчера 23:28

Начало специальной военной операции на Украине не стало неожиданным для бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом она заявила в интервью изданию Der Spiegel.

«Это не стало неожиданностью. Минские соглашения были уничтожены. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела снова создать отдельный европейский формат переговоров с Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Некоторые возражали против этого, и у меня больше не было сил настаивать, потому что все про меня думали: «Осенью она уйдет», — сказала Меркель.

Вчера 21:40

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг вечером заявил, что без электроснабжения по-прежнему остаются более 60% потребителей в украинской столице. По его словам, первым делом электроэнергию получили водоканал, больницы и общественный транспорт.

Вчера 21:36

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал беспрецедентной ситуацией с одновременным отключением сразу трех украинских АЭС. Такое случилось накануне, когда от внешних сетей были отключены Южноукраинская, Ровенская и Хмельницкая АЭС. По словам Гросси, это вызывает глубокую озабоченность, передает «РИА Новости».

Вчера 20:53

Производители электроэнергии, по данным на 20:00 мск, обеспечивают около 50% потребностей потребления в стране. Об этом сообщает «Укрэнерго».

В компании отмечают, что уже работает значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все АЭС, находящиеся на подконтрольных Киеву территориях.

«После вчерашней российской ракетной атаки в энергосистеме произошла системная авария. Поражены важные энергетические объекты. Сработала автоматика. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключения производят диспетчеры. Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе — все еще 50%», — сказано в сообщении.

Вчера 20:33

Первый блок Хмельницкой АЭС уже подключен к единой энергосети Украины. Об этом сообщил губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий в своем телеграм-канале.

«Начинается подключение потребителей к сети», — добавил глава региона.
 

Вчера 20:18

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза срочно передать Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. Об этом по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС сообщила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Мы просим страны — члены ЕС снова предоставить помощь Украине. Приоритетом являются высоковольтные трансформаторы и генераторы, Еврокомиссия окажет помощь в их доставке в конкретные регионы», — заявила она. 

Вчера 20:10
Взрывы, которые слышали жители Мелитополя, произошли в результате работы российских систем ПВО, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Вчера 19:54

Владимир Путин потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики.

На совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей армии он сказал, что необходимо наладить «четкую, качественную и хорошо скоординированную работу» по обеспечению военных экипировкой, снаряжением и военной техникой. По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания, отметил президент.

Вчера 19:34

Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложены из-за разногласий между странами, они могут возобновиться в пятницу, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Переговоры по предложению G7, которые изначально должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами. <...> Переговоры могут возобновиться в пятницу, но могут и позже», — говорится в сообщении агентства.

Вчера 19:22
Вчера 19:12

Жители нескольких районов Мелитополя сообщили о двух взрывах. «Подробности позже», — написал в телеграм-канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Вчера 19:02
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась после очередной остановки из-за веерных отключений электроэнергии на Украине, сообщает «Транснефть».
Вчера 19:00
Владимир Путин на совещании координационного совета по обеспечению армии заявил, что никаких экстраординарных мер вводить не планируется. Надо посмотреть, всего ли хватает вооруженным силам, нужны целевые задания со сроками поставок, добавил он.
Вчера 18:52
Джо Байден заявил, что обсудил с главой Минфина США Джанет Йеллен установление потолка цен на российскую нефть, эта тема на повестке, передает Reuters.
Вчера 18:17

Во все области Украины уже подано электричество, без которого регионы остались после вчерашних обстрелов. Об этом сообщил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Фактически электричество подано во все области Украины. Первое, куда было подано электричество, — конечно, это объекты критической инфраструктуры: водоканалы и другие объекты. <...> Сейчас идет уже следующий этап: мы подключаем электричество бытовым потребителям, людям», — сказал он.

По словам Тимошенко, уровень мощности в энергосистеме позволяет подключать электричество бытовым потребителям на несколько часов.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter