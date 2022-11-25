Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 275-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«[Украинские силы] ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. <...> Действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска», — сказал он.
Основная часть морских пехотинцев, по словам Астапова, вошла в город по земле.
Впервые в истории 23 ноября доступ к внешнему энергопитанию потеряли все украинские атомные электростанции, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«В то время как весь мир пристально наблюдает за опасной ситуацией на этой крупнейшей в Европе атомной станции [ЗАЭС], мы не должны забывать об АЭС, которые находятся на территории Украины», — написал Гросси.
По его словам, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС «были вынуждены полагаться на аварийные дизельные генераторы для выработки электричества, необходимого для сохранения атомной безопасности».
Начало специальной военной операции на Украине не стало неожиданным для бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом она заявила в интервью изданию Der Spiegel.
«Это не стало неожиданностью. Минские соглашения были уничтожены. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела снова создать отдельный европейский формат переговоров с Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Некоторые возражали против этого, и у меня больше не было сил настаивать, потому что все про меня думали: «Осенью она уйдет», — сказала Меркель.
Мэр Киева Виталий Кличко в четверг вечером заявил, что без электроснабжения по-прежнему остаются более 60% потребителей в украинской столице. По его словам, первым делом электроэнергию получили водоканал, больницы и общественный транспорт.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал беспрецедентной ситуацией с одновременным отключением сразу трех украинских АЭС. Такое случилось накануне, когда от внешних сетей были отключены Южноукраинская, Ровенская и Хмельницкая АЭС. По словам Гросси, это вызывает глубокую озабоченность, передает «РИА Новости».
Производители электроэнергии, по данным на 20:00 мск, обеспечивают около 50% потребностей потребления в стране. Об этом сообщает «Укрэнерго».
В компании отмечают, что уже работает значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все АЭС, находящиеся на подконтрольных Киеву территориях.
«После вчерашней российской ракетной атаки в энергосистеме произошла системная авария. Поражены важные энергетические объекты. Сработала автоматика. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключения производят диспетчеры. Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе — все еще 50%», — сказано в сообщении.
Первый блок Хмельницкой АЭС уже подключен к единой энергосети Украины. Об этом сообщил губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий в своем телеграм-канале.
«Начинается подключение потребителей к сети», — добавил глава региона.
Еврокомиссия призвала страны Евросоюза срочно передать Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. Об этом по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС сообщила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Мы просим страны — члены ЕС снова предоставить помощь Украине. Приоритетом являются высоковольтные трансформаторы и генераторы, Еврокомиссия окажет помощь в их доставке в конкретные регионы», — заявила она.
Владимир Путин потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики.
На совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей армии он сказал, что необходимо наладить «четкую, качественную и хорошо скоординированную работу» по обеспечению военных экипировкой, снаряжением и военной техникой. По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания, отметил президент.
Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложены из-за разногласий между странами, они могут возобновиться в пятницу, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
«Переговоры по предложению G7, которые изначально должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами. <...> Переговоры могут возобновиться в пятницу, но могут и позже», — говорится в сообщении агентства.
Жители нескольких районов Мелитополя сообщили о двух взрывах. «Подробности позже», — написал в телеграм-канале представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Во все области Украины уже подано электричество, без которого регионы остались после вчерашних обстрелов. Об этом сообщил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Фактически электричество подано во все области Украины. Первое, куда было подано электричество, — конечно, это объекты критической инфраструктуры: водоканалы и другие объекты. <...> Сейчас идет уже следующий этап: мы подключаем электричество бытовым потребителям, людям», — сказал он.
По словам Тимошенко, уровень мощности в энергосистеме позволяет подключать электричество бытовым потребителям на несколько часов.