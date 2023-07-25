Правительство поддержало законопроект, которым предлагается оказывать господдержку тем компаниям, которые нанимают на работу участников специальной военной операции на Украине.

Законопроект подготовил глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов. Он предлагает внести изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а точнее в статью, которая определяет условия господдержки компаний, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Сейчас на такую поддержку могут претендовать в том числе компании, которые нанимают на работу людей из социально уязвимых категорий (инвалидов, пенсионеров, выпускников детских домов в возрасте до 23 лет, беженцев, малоимущих, людей без определенного места жительства и так далее).

Кутепов предлагает отнести к социально уязвимым людей, проходивших военную службу в зоне спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года; сотрудников ФСБ, работавших в приграничных территориях, и участников добровольческих отрядов.