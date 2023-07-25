Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 517-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Правительство поддержало законопроект, которым предлагается оказывать господдержку тем компаниям, которые нанимают на работу участников специальной военной операции на Украине.
Законопроект подготовил глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов. Он предлагает внести изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а точнее в статью, которая определяет условия господдержки компаний, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Сейчас на такую поддержку могут претендовать в том числе компании, которые нанимают на работу людей из социально уязвимых категорий (инвалидов, пенсионеров, выпускников детских домов в возрасте до 23 лет, беженцев, малоимущих, людей без определенного места жительства и так далее).
Кутепов предлагает отнести к социально уязвимым людей, проходивших военную службу в зоне спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года; сотрудников ФСБ, работавших в приграничных территориях, и участников добровольческих отрядов.
Украинские вооруженные силы (ВСУ) в Снигиревке накапливают силы для форсирования Днепра, заявил «РИА Новости» глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
По его словам, «те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды». Барбашов добавил, что город превращается в «пункт накопления, координации и сортировки войск».
В Киевской области ночью работали силы ПВО, заявил глава военной администрации генерал-полковник Сергей Попко.
«В области, на подступах к Киеву, работает ПВО. Находитесь в безопасности до отбоя воздушной тревоги», — говорится в сообщении военной администрации.
«РБК Украина» сообщает о взрывах в регионе.
По данным ZN.UA, средства ПВО задействованы также в Черниговской области. Ранее издание писало о работе ПВО в Кировоградской и Черкасской областях.
Военные России отразили десять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ранее утраченные позиции на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, ВСУ пытались атаковать в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества. В результате стрелкового боя потери украинских военных составили свыше 100 человек, при этом 14 военнослужащих сдались в плен. В ходе противостояния были уничтожены четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль типа пикап.
Серебрянское лесничество находится к югу от Кременной.
Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление отстает от графика, но сказал, что не обеспокоен, так как оно идет по плану. Среди причин задержки операций он назвал ситуацию с боеприпасами и артиллерией и протяженность линии фронта, а также минные поля, подготовленные российскими войсками.
Президент России Владимир Путин вчера заявил, что контрнаступление Украины провалилось. Он также сказал, что за день в зоне военных действий на территории Украины было уничтожено рекордное количество украинской техники иностранного производства.
Украине не помогают «ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим», ни поставки западного оружия, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников», говорил президент 21 июля.
В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.
Беспилотник упал у жилого дома в поселке Первомайском в Новой Москве, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Госагентства пишут, что взрывного устройства на нем не было.
Повреждений и пострадавших нет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призыв ООН участникам конфликта на Украине избегать эскалации образен к тем, кто «поставляет террористическому киевскому режиму оружие, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном». «Секретариат ООН стесняется называть их, а мы нет: США, Британия, Франция, Германия и все НАТОвская ось зла», - написала она в своем Telegram.
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак после новой атаки дронов на Москву заявил, что сторонам конфликта на Украине стоит избегать шагов, которые ведут к его эскалации, сообщают «РИА Новости». «Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта. И мы призываем их позаботиться о том, чтобы этого не произошло», — сказал он.
В зоне военной операций погиб командующий Ленинградским полком полковник Евгений Вашунин. Он погиб 14 июля, когда решил прийти на помощь штурмовому отряду «Шторм», который оказался в окружении украинских сил, рассказал спикер заксобрания Петербурга Александр Бельский. Вашунин вместе с группой бойцов выдвинулись навстречу штурмовому отряду, когда его движение заметили украинские военные и завязался бой. По словам Бельского, Вашунина отсекли от однополчан и ранили, он погиб, но «сражался до последней минуты».
Журналист AFP Дилан Коллинз получил осколочные ранения под Артемовском и был эвакуирован в ближайшую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится в сознании, сообщила его коллега Стефани Юсеф
Андрей Картаполов рассказал РБК, что верхнюю планку призывного возраста планируется повышать поэтапно с 2024 года, чтобы к 2026-му он достиг 30 лет. На этапе первого чтения законопроекта предполагалось, что верхняя планка вырастет сразу с 27 до 30 лет.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского и Петровского районов Донецка со стороны украинских позиций ранения получили четыре человека. Среди них женщина 1942 года рождения, которая подорвалась на противопехотной мине «Лепесток».
Минобороны Испании сообщило об отправке новой партии оружия на Украину. Киев получит в том числе четыре танка Leopard 2A4, 10 бронетранспортеров, грузовики и машины скорой помощи.
Владимир Зеленский назвал абсолютно недопустимым возможное продление запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции странами Восточной Европы после 15 сентября. Он выразил надежду на поиск решения, «которое будет устраивать всех».
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram о том, что прошло прощание с двумя воинами, которые погибли в зоне специальной военной операции. Работавший на судоремонтном заводе Андрей Гузенко пошел добровольцем и проходил службу в бригаде береговой охраны. Он погиб рядом с селом Старая Збурьевка в Херсонской области. Андрей Хижняков работал в Севастополе на стройках, а в июне пошел добровольцем в отряд БАРС. Геройски погиб в районе Нестерянки Запорожской области.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил агентству «РИА Новости», что пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку Ангелину выписали из больницы. По его словам, в стационарной медицинской помощи она не нуждается. Родители девочки в результате атаки на Крымский мост погибли.
Минтранс сообщил, что за прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8935 автомобилей. «Таким образом, интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14 300 автомобилей», — говорится в заявлении ведомства.
Еще один населенный пункт обесточен в районе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ. Речь идет о поселке шахты имени Изотова в Никитовском районе. По словам мэра города Ивана Приходько, поврежден дом на улице Яна Гуса.
МИД России назвал атаки украинских беспилотников на Москву и Крым «очередным использованием военно-политическим руководством Украины террористических методов запугивания гражданского населения». «Никакого военного смысла данные атаки не имели... Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры», - говорится в сообщении.