Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 701-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Оба черных ящика нашли на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. Речь идет о приборе регистрации параметров полета и речевом самописце, их передали следователям.
Ракетную опасность в Белгороде отменили. Она действовала 9 минут.
Россия согласна на международное расследование крушения Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом при условии, если его будут рассматривать как следствие по «преступным действиям киевского режима», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.
«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — сказал Песков.
В Белгороде объявлена ракетная опасность.
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в свои планы «вплоть до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76», в частности отменил поездку в центральные регионы, сообщили источники «РБК-Украина».
По данным издания, он также запретил назначать встречи для поздравлений с его днем рождения. 25 января Зеленскому исполняется 46 лет.
Командиром разбившегося Ил-76 был Станислав Беззубкин, уроженец Тамбова, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
«Экипаж совершил подвиг: летчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские», — написал глава региона в телеграм-канале.
По данным Mash, Беззубкин ранее служил в Сирии и участвовал в тушении лесных пожаров в Турции.
Украина строит «масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей», заявил премьер Денис Шмыгаль.
Правительство Украины выделило на это «десятки миллиардов гривен», заявил он. Однако украинской стороне для строительства нужно значительное количество инженерной техники, часть которой уже обязалась поставить Словакия. По словам Шмыгаля, речь идет, в том числе, о бронированных экскаваторах и машинах для разминирования «Божена-4».
В Харькове и области прогремели взрывы, сообщили «Укринформ» и «Страна.ua».
Взрывы также раздаются в Одессе. Силы обороны юга Украины сообщили, что в городе работает ПВО.
Франция отклонила запрошенное Россией срочное заседание Совбеза ООН из-за крушения Ил-76, сообщил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17.00 по Нью-Йорку (01.00 26 января по Москве)», — заявил Полянский в телеграм-канале.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что два украинских беспилотных аппарата были сбиты над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Позднее число сбитых над регионом дронов выросло до четырех.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Дорогощь Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одной хозпостройке», - написал он в Telegram.
Маргарита Симоньян сообщила, что в опубликованных ею списках погибших украинских военнопленных действительно был человек с фамилией Коваленко, которого должны были обменять в прошлый раз. По ее словам, тот обмен был отменен в последний момент.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что летчики Ил-76, сбитого над Белгородскую область, служили в оренбургском военно-транспортном полку.
Сергей Лавров заявил, что в разговоре с ним министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о готовности Берна выступить посредником в переговорах с Украиной.
«Я привлек его внимание к тому, что у Швейцарии сейчас есть стратегия национальной безопасности, которая уже согласована и будет охватывать с 2024 по 2027 годы. В этой стратегии записано: Швейцария готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не с Россией, а против России», — сказал министр.
Издание Politico сообщило, что Украина ведет переговоры с ЕС касательно изменения миграционных правил Евросоюза. В Киеве рассчитывают, что европейцы убедят уехавших за рубеж граждан вернуться назад, стать потенциальными мобилизованными или внести вклад в восстановление экономики.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с уничтожением Ил-76 в Белгородской области.
Главное управление разведки Украины заявило, что сегодня должен был состояться обмен пленными с российской стороной.
«Сейчас у нас нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Со своей стороны, Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности», — заявило ГУР.
В ведомстве заявили, что Россия «должна была обеспечить безопасность украинцев, согласно договоренностям». Как утверждает ГУР, «Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных».
Минобороны России ранее сообщило, что в Киеве «прекрасно знали, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена». ВСУ поразили российский Ил-76 с украинскими военнопленными из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитно-ракетного комплекса, заявили в ведомстве.
Новый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает расширение списка физических и юридических лиц, на которых распространяется заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС, узнала FT.
Однако он вряд ли будет включать ограничения на импорт российского алюминия, чего требуют Польша и страны Прибалтики.
Брюссель рассчитывает утвердить 13-й пакет санкций против России к 24 февраля.
Агентство ТАСС сообщило, что сотрудники Следственного комитета начали осмотр места падения Ил-76 в Белгородской области.