Россия согласна на международное расследование крушения Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом при условии, если его будут рассматривать как следствие по «преступным действиям киевского режима», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы.

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — сказал Песков.