В США никогда не исключали передачу Украине танков, однако в настоящий момент объявлений о таких поставках не будет, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мне нечего анонсировать, сейчас нет каких-либо заявлений о каких-либо новых типах военной помощи», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о возможной поставке танков Abrams.

Однако пресс-секретарь отметила, что Пентагон никогда не исключал возможность поставки Украине американских танков.