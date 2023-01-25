Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 336-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ВСУ обстреляли населенный пункт Рубежное в ЛНР из систем HIMARS, выпущено две ракеты, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации.
Также Рубежное было обстреляно из артиллерии калибра 155-мм, был выпущен один снаряд. В результате повреждения получило здание кафе.
По его словам, мешающие государству внутренние проблемы «убираются и будут убираться», поскольку это нужно для защиты Украины и помогает ее сближению с европейскими институтами.
По словам Антонова, американские власти дают «зеленый свет» на атаки на Крым и «покрывают преступления радикалов» против жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Возможную поставку танков Abrams посол назвал «очередной вопиющей провокацией».
Комитет по политике безопасности Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии одобрил инициативу по разрешению реэкспорта оружия швейцарского производства на Украину.
Члены комитета постановили, что запрет на реэкспорт может быть снят при определенных условиях, в частности — в «случае нарушения запрета на применение силы согласно международному праву», к чему отнесли нынешний конфликт на Украине.
Документ предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы за невыполнение приказа, за дезертирство — от 5 до 12 лет, за самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет, за самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие — от 5 до 10 лет тюрьмы.
Командир поискового отряда «Православная дружина в честь Святого благоверного князя Александра Невского» иеромонах Дамаскин (Денис Волин) погиб в Бахмуте, помогая раненым. О гибели священника сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора школы-интерната при Николо-Шартомском монастыре иеромонаха Спиридона.
В США никогда не исключали передачу Украине танков, однако в настоящий момент объявлений о таких поставках не будет, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мне нечего анонсировать, сейчас нет каких-либо заявлений о каких-либо новых типах военной помощи», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о возможной поставке танков Abrams.
Однако пресс-секретарь отметила, что Пентагон никогда не исключал возможность поставки Украине американских танков.
Льготы для семей участников спецоперации необходимо расширить и на членов семей контрактников ЧВК, предложила парламентская координационная группа по вопросам спецоперации.
«Рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК. Это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации», — говорится в сообщении.
Бывший глава киевской областной администрации Алексей Кулеба назначен заместителем главы офиса президента Украины.
Владимир Зеленский своими указами уволил глав нескольких областных администраций:
- Валентина Резниченко — Днепропетровская ОВА;
- Александра Старуха — Запорожская ОВА;
- Алексея Кулебы — Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого — Сумская ОВА;
- Ярослава Янушевича — Херсонская ОВА.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном «усиление обороноспособности Украины, в частности, передовыми системами ПВО». Об этом украинский лидер написал в телеграм-канале, заявив также, что обсуждал с Макроном и дипломатические шаги по завершению конфликта.
Пентагон стремится увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение двух лет, доведя производство обычных боеприпасов до уровня, невиданного со времен Корейской войны, пишет The New York Times. Военное ведомство инвестирует миллиарды долларов, чтобы восполнить дефицит снарядов, вызванный боевыми действиями на Украине, и создать запасы на случай будущих конфликтов.
Среди планируемых мер — расширение заводов и привлечение новых производителей, они являются частью «самых агрессивных усилий по модернизации оборонно-промышленной базы США почти за 40 лет», отмечает издание.
В Пентагоне не стали комментировать сообщения о готовности американской администрации поставить Украине танки Abrams M1. «Что касается сообщений в СМИ, <...> у меня нет объявлений об этом на данный момент. Когда и если это произойдет, <...> мы уведомим», — сказал журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Киев отправляет на боевые действия в Артемовске (украинское название — Бахмут) «все свои боеспособные части», поэтому задача боев за город — их уничтожение и предотвращение продвижения ВСУ по другим направлениям, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин.
«Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта. Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК «Вагнер» их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», — сказал Пригожин.