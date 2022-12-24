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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 304-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:30

Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит по территории Украины, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на следующий год. По его словам, Варшава рассчитывает получить 360 тыс. тонн нефти в декабре 2022 года, а в следующем году — 3 млн тонн. От Германии поступила заявка на первый квартал следующего года, добавил Токарев, не уточнив, о каком объеме идет речь.

09:18

Задача группировки российских и белорусских войск, развернутой в Белоруссии, — «при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии», заявил «РИА Новости» замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. «Постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине является некорректной», — добавил он.

09:11
Комплекс ПВО Patriot не будут применять против дронов-камикадзе — это будут делать только в исключительных случаях, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По словам Игната, прежде всего ЗРК Patriot будут использовать, чтобы «создавать определенную обстановку на определенных угрожающих направлениях», а также против авиации.
Вчера 22:05

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию The Wall Street Journal о том, что Владимир Путин получает устаревшие данные о ходе специальной военной операции. Такие заявления СМИ, по его словам, не соответствуют действительности, сообщает агентство «РИА Новости».

Вчера 21:26

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате повреждения магистральной линии «Засядько» без электроснабжения остались 16 тысяч абонентов.

Вчера 20:57

Украина в будущем должна расширить свое влияние в мире, для этого планируется создать украинского агентства международной помощи. Об этом заявил Владимир Зеленский на конференции послов Украины, передает УНН.

«Нужно вывести на новый уровень способности Украины во внешней политике. Нам нужен такой инструмент, который позволит нашему государству являться субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. Наше присутствие должно быть ощутимым для всех, а в нашей помощи должны быть заинтересованы все. Для этого мы готовим создание украинского Агентства международной помощи, которое расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами. Как мы обеспечиваем устойчивость нашему государству вместе с партнерами, мы можем помочь другим государствам сохранять и развивать устойчивость. В качестве примера мы можем рассмотреть наше сотрудничество с партнерами в области продовольственной безопасности, диджитализации и киберзащиты», — сказал Зеленский.

Вчера 20:26

Власти Киева из-за дефицита электроэнергии решили остановить работу
наземного электротранспорта — трамваев и троллейбусов. На их маршрутах будут курсировать автобусы, сообщил мэр Виталий Кличко.

Метро в городе продолжает работать, отметил он. Открыто 50 станций из 52. Две станции — «Гидропарк» и «Днепр» — временно закрыты.

Вчера 19:55
Вчера 19:40

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом $858 млрд, сообщает Белый дом.

Новый оборонный бюджет, в частности, предусматривает:

  • выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе и дополнительных $800 млн на помощь Украине;
  • продление на пять лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере;
  • предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.
     
Вчера 19:18

Владимир Путин посетил в Туле оборонный завод "Щегловский вал". Ему показали образцы мин, управляемых снарядов, ракет. В одном из цехов президент осмотрел модернизированное боевое отделение БМП-2. 

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Вчера 19:03

Ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечение всех подразделений оружием, техникой, снаряжением и боеприпасами хорошего качества и в короткий срок, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителям военных заводов в Туле. 

«Кроме того, важно совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружений и оснащения наших бойцов с учетом полученного боевого опыта», — продолжил президент.

Он признал, что проблемных вопросов «не может не быть в такой объемной и масштабной работе». И предложил представителям ОПК представить свои идеи, как решить существующие проблемы. Отдельным вопросом Путин назвал обеспечение обратной связи предприятий и подразделений, которые участвуют в спецоперации на Украине.
 

Вчера 18:53

Большинство российских клубов и членов исполкома РФС поддерживают идею перехода из европейской УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), заявил президент РФС Александр Дюков.

«Провели опрос среди клубов, спонсоров. Большинство клубов поддерживают переход в АКФ — кто‑то безоговорочно, кто‑то нет. И лучше играть, чем не играть, поэтому лучше перейти в Азию. Многие начинают понимать, что неучастие в турнирах может привести к смене гражданства молодыми футболистами. Видим, что многие федерации начинают вести разговоры с игроками и склоняют их к смене гражданства», — сказал Дюков.

Исполком обсуждал ситуацию с возможным переходом 23 декабря, в итоге вопрос был отложен. РФС снова вернется к нему 27 декабря, добавил Дюков.

Вчера 18:40

Большинство «ошибочно призванных» в частичную мобилизацию граждан «сами виноваты», заявил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. Вину их он видит в том, что они вовремя не обновляли свои учетные данные в военкоматах.

«Если были какие-то ошибки, то в большинстве случаев происходят по вине самого гражданина. Потому что кто-то своевременно не подавал свои учетные данные и не обращался в военный комиссариат по месту жительства. Но даже на основании методической рекомендации, которую нам дали в генеральном штабе, то более 50 многодетных мобилизованных вернулись. Но многие продолжают службу, потому что они сами добровольно написали рапорта», — заявил Куличков.

Вчера 18:29

Десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в одном из крупнейших банков Грузии — Bank of Georgia, пишет Paper Kartuli. Карты пока работают, но на вывод средств с них банк дает пять дней. В самом банке объяснили решение о закрытии счетов своей «внутренней политикой».

О том, что банк начал «массово принудительно закрывать счета» гражданам России и Белоруссии, написал в своем телеграм-канале и проживающий в Грузии российский активист и блогер Николай Левшиц. Он насчитал 36 таких случаев за двое суток. Речь идет о счетах, открытых от трех месяцев до четырех лет назад, написал он, добавив, что банк дает на закрытие от двух до пяти дней, но причину такого решения не объясняет.

«Единственное, что я могу сказать, и что ничем не отличается от того, что написано в SMS — это политика и решение банка. К сожалению, большего ничего не могу сказать», — сказала агентству Sputnik Грузия менеджер Bank Of Georgia по связям со СМИ Нини Попхадзе.
 

Вчера 18:06

Инструкция «Как вести себя при обстреле», которая распространяется среди жителей Воронежа через платежки ЖКХ — это часть «обычной плановой работы», заявили РБК в пресс-службе администрации города. Такая же памятка размещена на официальном сайте администрации города.

«Обстановка в Воронеже и Воронежской области полностью управляема — без внешних угроз и рисков для граждан. Тем не менее существует общественный запрос на дополнительное информирование. Как и прежде — это плановая работа, основанная на методичках, которые существуют десятилетиями и десятилетиями же не меняются», — говорят в администрации.

Вчера 17:40
Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет 50%, сообщил глава обладминистрации Алексей Кулеба. По его словам, энергия в приоритетном порядке подается в больницы, на системы тепло- и водоснабжения и другие объекты критической инфраструктуры.
Вчера 17:33

Мэр Черновцов Роман Кличук сообщил, что в городе снесен последний памятник Александру Пушкину. Он заявил, что местные власти таким образом «последовательно избавляются от советского старья».

Вчера 17:21
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Донбасс не остается в долгу за предоставленную Россией помощь. «Наша следующая мечта - полноценная возможность трудиться. Мы сможем обеспечить и себя, и вернуть тот долг, в долгу Донбасс точно не останется», - сказал он.
Вчера 16:53
Как сообщили в военном ведомстве, в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка (ДНР) уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50. В районе Харькова в уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300. В районе Селидово (ДНР) уничтожены две артиллерийские системы М777. В районе Константиновки уничтожены две украинские системы залпового огня «Град». В районе Орехово-Васильевки (ДНР) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, в районе Краматорска сбит украинский вертолет Ми-8.
Вчера 16:44

Минобороны в сегодняшней сводке сообщило об ударах по опорным пунктам ВСУ в районе города Артемовск (ДНР).

В военном ведомстве также сообщили, что:

  • в районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в ЛНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
  • на Южно-Донецком направлении в результате активных действий российских подразделений и комплексного огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное (ДНР).
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