Украина в будущем должна расширить свое влияние в мире, для этого планируется создать украинского агентства международной помощи. Об этом заявил Владимир Зеленский на конференции послов Украины, передает УНН.

«Нужно вывести на новый уровень способности Украины во внешней политике. Нам нужен такой инструмент, который позволит нашему государству являться субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. Наше присутствие должно быть ощутимым для всех, а в нашей помощи должны быть заинтересованы все. Для этого мы готовим создание украинского Агентства международной помощи, которое расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами. Как мы обеспечиваем устойчивость нашему государству вместе с партнерами, мы можем помочь другим государствам сохранять и развивать устойчивость. В качестве примера мы можем рассмотреть наше сотрудничество с партнерами в области продовольственной безопасности, диджитализации и киберзащиты», — сказал Зеленский.