Европейский союз рассчитывает увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на фоне опасений о прекращении поставок из России, сообщил заместитель генерального директора энергетического департамента Европейской комиссии Мэтью Болдуин. По его словам, Европа находится в затруднительном положении в сфере поставок газа после начала российской спецоперации на Украине.

По его словам, доля Нигерии в европейском импорте газа составляет 14%, а 60% всех поставок СПГ из Нигерии идет в Европу. «Мы хотим, чтобы эта доля росла», — сказал Болдуин.

Согласно данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим в мире импортером СПГ. В 2021 году страны союза закупили 80 млрд кубометров СПГ (это 20% от общего объема газового импорта ЕС). Лидеры по закупкам СПГ в прошлом году стали Испания, Франция, Италия, Нидерланды и Бельгия. Среди поставщиков СПГ лидируют США (доля в европейском импорте СПГ 28%), Катар и Россия (по 20%), Нигерия (14%) и Алжир (11%).