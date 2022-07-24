Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 150-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Главное за ночь:
- Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в обстреле порта Одессы. Он отметил, что это подрывает усилия по доставке продовольствия, а также доверие к обязательствам Москвы в рамках сделки по экспорту зерна с Украины. Министр обороны Турции Хулуси Акар говорил, что российская сторона заявила ему о непричастности к ракетному удару в районе порта Одессы.
- Погибли четверо иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. 18 июля погибли американцы Люк Люцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и швед Эдвард Патриньяни, которые были частью «сил спецопераций» территориальной обороны ВСУ.
- В ДНР обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле города. В Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявили, что украинские силы использовали снаряды калибром 155 мм.
- Киев посетила делегация палаты представителей конгресса США. Они пообещали и дальше искать способы поддерживать Украину в противостоянии с Россией.
- Число полетов британских самолетов разведчиков RC-135 Rivet Joint выросло втрое после того, как Россия начала военные действия на Украине, пишет UK Defence.
Европейский союз рассчитывает увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на фоне опасений о прекращении поставок из России, сообщил заместитель генерального директора энергетического департамента Европейской комиссии Мэтью Болдуин. По его словам, Европа находится в затруднительном положении в сфере поставок газа после начала российской спецоперации на Украине.
По его словам, доля Нигерии в европейском импорте газа составляет 14%, а 60% всех поставок СПГ из Нигерии идет в Европу. «Мы хотим, чтобы эта доля росла», — сказал Болдуин.
Согласно данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим в мире импортером СПГ. В 2021 году страны союза закупили 80 млрд кубометров СПГ (это 20% от общего объема газового импорта ЕС). Лидеры по закупкам СПГ в прошлом году стали Испания, Франция, Италия, Нидерланды и Бельгия. Среди поставщиков СПГ лидируют США (доля в европейском импорте СПГ 28%), Катар и Россия (по 20%), Нигерия (14%) и Алжир (11%).
Николенко также осудил Орбана за призыв прекратить поставлять оружие Украине, потому что это якобы не поможет победить Россию. «Предоставление Украине оружия спасает жизни украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить», — отметил представитель МИД Украины.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области (она действует на территориях, неподконтрольных Украине) Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о создании избирательной комиссии области. Это сделано для того, что процедура референдума о вхождении региона в Россию «была прозрачной и легитимной».
Региональный центр, Запорожье, остается под контролем Украины.
Россия заявила о непричастности к ракетному удару в районе порта Одессы, сведения о котором появились утром 23 июля. Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, об этом ему сказали российские официальные лица.
«В ходе нашего контакта русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и подробно изучают этот вопрос», — заявил Акар.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые суда с украинским зерном отправятся в путь в ближайшие дни. Он добавил, что Турция намерена продолжать дипломатические усилия, и сказал, что надеется на «хороший новости» в «не столь далеком будущем», передает NTV.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш «однозначно осуждает» ракетные удары по одесскому порту, заявил представитель генсека Фархан Хак.
По словам Хака, атака ставит под угрозу достигнутые днем ранее договоренности по вывозу зерна из украинских портов. «Эта продукция крайне необходима для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру», — подчеркнул он.
О ракетном ударе по украинским вооруженным формированиям в порту Одессы утром 23 июля сообщил военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок. Минобороны России в субботней сводке о ракетных ударах по одесскому порту не сообщало.
Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашений, разрешающего вывоз зерна из украинских портов, в Стамбуле, сообщают Reuters и итальянское агентство ANSA. Издания опубликовали две разные фотографии Абрамовича, сидящего, как они пишут, в зале, где проходила церемония, среди других приглашенных гостей. ANSA уточняет, что российский бизнесмен сидел в первых рядах.
Абрамович весной присутствовал на переговорах России и Украины по урегулированию кризиса.
В Запорожской области замедлили работу поисковика Google, пока компания не «возьмется за ум», сказал «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что в регионе ранее заблокировали YouTube и Twitter.
«Работа поисковой системы Google замедлена, и если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — сказал РИА Новости Рогов.
Google ранее заблокировали в ДНР и ЛНР.
Субботняя сводка Министерства обороны России:
- Российские ВКС атаковали пункт временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в городе Апостолово Днепропетровской области. В Москве утверждают, что Украина потеряла до 200 человек. а также 9 артиллерийских орудий и военную технику.
- Артиллерия нанесла удары по боевым позициям «формирования «Донбасс» у села Верхнекаменское (ДНР). Убиты более 60 человек. 20 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил, что Вооруженные силы России завершают «разгром националистического батальона «Донбасс».
- У Белогоровки авиация нанесла удар по личному составу 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ. «Уничтожено более половины личного состава», — утверждает Конашенков.
- Авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по взводам РСЗО «Град», САУ «Мста-С», взводам гаубиц Д-20 и другим украинским артиллерийским взводам в ДНР.
- Российские ПВО сбили 11 беспилотников в Харьковской, Николаевской, Херсонской областях и в ДНР.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС нужна новая стратегия по конфликту на Украине — санкции против Москвы не сработали, считает он. Новая стратегия должна делать акцент на мир, а не на победу в военных действиях, заявил политик.
Минобороны России показало видео с работой подразделений спецназа Западного военного округа на спецоперации. «Для точного наведения огня артиллерии по скоплению живой силы и бронетехники противника группе предстояло выдвинуться в район поисковых действий, обнаружить опорные пункты подразделений ВСУ, уточнить их координаты и навести огонь артиллерии», — сообщили в министерстве. Работа спецназа позволила нанести артиллерийский удар по позициям украинских военных.
Первое судно с зерном может выйти из украинского порта в рамках подписанного накануне соглашения через четыре дня, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, участвовавший в переговорах. Полноценно все три порта, из которых будет осуществляться вывоз — Одесса, Черноморск и Южный — смогут заработать в течение трех недель, добавил он.
Украинские военные вновь атаковали Новую Каховку, заявил заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«По Каховке стреляли, но ГЭС не повредили. Попали по мосту рядом, но там ничего не повреждено, все нормально», — рассказал он и уточнил, что удар был нанесен американскими ракетными системами залпового огня HIMARS.
Также Стремоусов рассказал, что Антоновский мост через Днепр неподалеку от Херсона, который попал под обстрелы 19-20 июля, атаковали не украинские военные, а приехавшие на Украину американские специалисты.
Восстановлением Донецка будут заниматься власти Москвы, программа рассчитана более чем на три года и включает реконструкцию «Донбасс арены», сообщил в интервью ТАСС мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что принятая городской администрацией программа состоит из нескольких этапов, однако она постоянно дополняется, так как город подвергается обстрелам и количество разрушений увеличивается.
«Восстановление города Донецка взяло на себя правительство города Москвы. Все вкладывается в программу, она уже подписана на этот год и последующие три года», — сказал мэр.
США изучают возможность поставки Украине в будущем истребительной авиации, сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что это вопрос не ближайшей перспективы, однако администрация Джозефа Байдена и Пентагон проводили «предварительное изучение возможности» таких поставок, приводит слова Кирби Reuters.
США окажут Украине дополнительную военную помощь на сумму в $175 млн в виде поставок продукции военного назначения, подготовки и обучения военнослужащих. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Джозеф Байден, оно опубликовано на сайте Белого дома.
В Донецкой народной республике заявили о многочисленных обстрелах со стороны Украины. Как сообщается в Telegram Народной милиции ДНР, за сутки по региону были выпущены более 220 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», орудий калибром 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм минометов. При обстрелах были ранены шесть местных жителей, огонь велся по районам семи населенных пунктов ДНР.