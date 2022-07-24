Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности Общество, 09:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:10
Как успокоиться и стать счастливее: советы из нейропсихологии Pro, 09:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:09
Как Венера превратилась в ад и почему Земля — следующая Экономика инноваций, 09:00
В МЧС рассказали о ликвидации последствий ливней в Сочи Общество, 08:45
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 08:45
В Санкт-Петербурге загорелся цех деревообрабатывающего предприятия Общество, 08:40
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
UK Defence узнал о росте числа полетов британских самолетов-разведчиков Политика, 08:21
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 07:52
Захарова заявила о просьбе США к другим странам не делать фото с Лавровым Политика, 07:42
В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле города Красный луч из РСЗО HIMARS Политика, 07:20
Делегация конгресса США посетила Киев и пообещала постоянную поддержку Политика, 06:49
Синоптики предупредили о жаре до плюс 32 градусов в Москве Общество, 06:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 150-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:10

Главное за ночь:

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в обстреле порта Одессы. Он отметил, что это подрывает усилия по доставке продовольствия, а также доверие к обязательствам Москвы в рамках сделки по экспорту зерна с Украины. Министр обороны Турции Хулуси Акар говорил, что российская сторона заявила ему о непричастности к ракетному удару в районе порта Одессы.
  • Погибли четверо иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. 18 июля погибли американцы Люк Люцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и швед Эдвард Патриньяни, которые были частью «сил спецопераций» территориальной обороны ВСУ.
  • В ДНР обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле города. В Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявили, что украинские силы использовали снаряды калибром 155 мм.
  • Киев посетила делегация палаты представителей конгресса США. Они пообещали и дальше искать способы поддерживать Украину в противостоянии с Россией.
  • Число полетов британских самолетов разведчиков RC-135 Rivet Joint выросло втрое после того, как Россия начала военные действия на Украине, пишет UK Defence.
Вчера 21:26

Европейский союз рассчитывает увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на фоне опасений о прекращении поставок из России, сообщил заместитель генерального директора энергетического департамента Европейской комиссии Мэтью Болдуин. По его словам, Европа находится в затруднительном положении в сфере поставок газа после начала российской спецоперации на Украине.

По его словам, доля Нигерии в европейском импорте газа составляет 14%, а 60% всех поставок СПГ из Нигерии идет в Европу. «Мы хотим, чтобы эта доля росла», — сказал Болдуин.

Согласно данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим в мире импортером СПГ. В 2021 году страны союза закупили 80 млрд кубометров СПГ (это 20% от общего объема газового импорта ЕС). Лидеры по закупкам СПГ в прошлом году стали Испания, Франция, Италия, Нидерланды и Бельгия. Среди поставщиков СПГ лидируют США (доля в европейском импорте СПГ 28%), Катар и Россия (по 20%), Нигерия (14%) и Алжир (11%).

Вчера 20:11
Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что введенные санкции против России не действуют, являются «классическим примером российской пропаганды», заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Николенко также осудил Орбана за призыв прекратить поставлять оружие Украине, потому что это якобы не поможет победить Россию. «Предоставление Украине оружия спасает жизни украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить», — отметил представитель МИД Украины.
Вчера 17:58

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области (она действует на территориях, неподконтрольных Украине) Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о создании избирательной комиссии области. Это сделано для того, что процедура референдума о вхождении региона в Россию «была прозрачной и легитимной».

Региональный центр, Запорожье, остается под контролем Украины.

Вчера 17:42

Россия заявила о непричастности к ракетному удару в районе порта Одессы, сведения о котором появились утром 23 июля. Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, об этом ему сказали российские официальные лица.

«В ходе нашего контакта русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и подробно изучают этот вопрос», — заявил Акар.

Вчера 17:20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые суда с украинским зерном отправятся в путь в ближайшие дни. Он добавил, что Турция намерена продолжать дипломатические усилия, и сказал, что надеется на «хороший новости» в «не столь далеком будущем», передает NTV.

Вчера 16:54
Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США. «Благодарен за последний объявленный пакет помощи в сфере безопасности. Особенно — за крайне нужные нам пусковые установки HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты», — написал Зеленский.
Вчера 15:43

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш «однозначно осуждает» ракетные удары по одесскому порту, заявил представитель генсека Фархан Хак.

По словам Хака, атака ставит под угрозу достигнутые днем ранее договоренности по вывозу зерна из украинских портов. «Эта продукция крайне необходима для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру», — подчеркнул он.

О ракетном ударе по украинским вооруженным формированиям в порту Одессы утром 23 июля сообщил военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок. Минобороны России в субботней сводке о ракетных ударах по одесскому порту не сообщало.

Вчера 15:09

Роман Абрамович (в центре) Роман Абрамович

Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашений, разрешающего вывоз зерна из украинских портов, в Стамбуле, сообщают Reuters и итальянское агентство ANSA. Издания опубликовали две разные фотографии Абрамовича, сидящего, как они пишут, в зале, где проходила церемония, среди других приглашенных гостей. ANSA уточняет, что российский бизнесмен сидел в первых рядах.

Абрамович весной присутствовал на переговорах России и Украины по урегулированию кризиса.

Вчера 13:42

В Запорожской области замедлили работу поисковика Google, пока компания не «возьмется за ум», сказал «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что в регионе ранее заблокировали YouTube и Twitter.

«Работа поисковой системы Google замедлена, и если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — сказал РИА Новости Рогов.

Google ранее заблокировали в ДНР и ЛНР.

Вчера 12:56

Субботняя сводка Министерства обороны России:

  • Российские ВКС атаковали пункт временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в городе Апостолово Днепропетровской области. В Москве утверждают, что Украина потеряла до 200 человек. а также 9 артиллерийских орудий и военную технику.
  • Артиллерия нанесла удары по боевым позициям «формирования «Донбасс» у села Верхнекаменское (ДНР). Убиты более 60 человек. 20 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил, что Вооруженные силы России завершают «разгром националистического батальона «Донбасс».
  • У Белогоровки авиация нанесла удар по личному составу 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ. «Уничтожено более половины личного состава», — утверждает Конашенков.
  • Авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по взводам РСЗО «Град», САУ «Мста-С», взводам гаубиц Д-20 и другим украинским артиллерийским взводам в ДНР.
  • Российские ПВО сбили 11 беспилотников в Харьковской, Николаевской, Херсонской областях и в ДНР.
Вчера 12:25

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС нужна новая стратегия по конфликту на Украине — санкции против Москвы не сработали, считает он. Новая стратегия должна делать акцент на мир, а не на победу в военных действиях, заявил политик.

Вчера 10:48

Минобороны России показало видео с работой подразделений спецназа Западного военного округа на спецоперации. «Для точного наведения огня артиллерии по скоплению живой силы и бронетехники противника группе предстояло выдвинуться в район поисковых действий, обнаружить опорные пункты подразделений ВСУ, уточнить их координаты и навести огонь артиллерии», — сообщили в министерстве. Работа спецназа позволила нанести артиллерийский удар по позициям украинских военных.

Video

Вчера 10:32
В Крыму благодаря соединению энергосистемы с Херсонской и Запорожской областями преодолена последняя «блокада» со стороны Украины, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. «Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую», — сказал он.
Вчера 10:00

Первое судно с зерном может выйти из украинского порта в рамках подписанного накануне соглашения через четыре дня, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, участвовавший в переговорах. Полноценно все три порта, из которых будет осуществляться вывоз — Одесса, Черноморск и Южный — смогут заработать в течение трех недель, добавил он.

Вчера 09:54

Украинские военные вновь атаковали Новую Каховку, заявил заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По Каховке стреляли, но ГЭС не повредили. Попали по мосту рядом, но там ничего не повреждено, все нормально», — рассказал он и уточнил, что удар был нанесен американскими ракетными системами залпового огня HIMARS.

Также Стремоусов рассказал, что Антоновский мост через Днепр неподалеку от Херсона, который попал под обстрелы 19-20 июля, атаковали не украинские военные, а приехавшие на Украину американские специалисты.

22.07 21:49

Восстановлением Донецка будут заниматься власти Москвы, программа рассчитана более чем на три года и включает реконструкцию «Донбасс арены», сообщил в интервью ТАСС мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что принятая городской администрацией программа состоит из нескольких этапов, однако она постоянно дополняется, так как город подвергается обстрелам и количество разрушений увеличивается.

«Восстановление города Донецка взяло на себя правительство города Москвы. Все вкладывается в программу, она уже подписана на этот год и последующие три года», — сказал мэр.

22.07 21:29

США изучают возможность поставки Украине в будущем истребительной авиации, сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что это вопрос не ближайшей перспективы, однако администрация Джозефа Байдена и Пентагон проводили «предварительное изучение возможности» таких поставок, приводит слова Кирби Reuters.

22.07 20:54

США окажут Украине дополнительную военную помощь на сумму в $175 млн в виде поставок продукции военного назначения, подготовки и обучения военнослужащих. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Джозеф Байден, оно опубликовано на сайте Белого дома.

22.07 20:17

В Донецкой народной республике заявили о многочисленных обстрелах со стороны Украины. Как сообщается в Telegram Народной милиции ДНР, за сутки по региону были выпущены более 220 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», орудий калибром 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм минометов. При обстрелах были ранены шесть местных жителей, огонь велся по районам семи населенных пунктов ДНР.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter