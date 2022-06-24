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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 120-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
05:42
Американское издание Politico пишет, что президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главу СБУ Ивана Баканова. Источники издания пояснили, что у него нет навыков антикризисного управления.
02:50

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что генсек ООН Антониу Гутерриш своими действиями затягивает продовольственный кризис. «Если не дает возможности побыстрее направить то зерно, это прискорбно», — сказал министр.

Он указал, что все предложение по вывозу зерна положены на бумагу и переданы в Нью-Йорк, однако генсек реагирует медленно.

 

00:50

США вновь объявили о предоставлении военной помощи Украине, в этот раз на сумму $450 млн. В пакет войдут ракетные системы залпового огня HIMARS.

Вчера 22:20

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены ЕС «очень сильным сигналом для России». Выступая на пресс-конференции в Брюсселе Макрон приветствовал этот «политический жест со стороны сильной и единой Европы», передает BFM TV.

Вчера 22:13
США введут пошлины на азотные удобрения из России. Амиериканский Минторг заявил, что поставляемые из России азотные удобрения продаются по заниженным экспортным ценам. Пошлины на продукцию «Еврохима» могут составить 24%, «Акрона» — более 8%.
Вчера 22:10
Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в своем Twitter назвал это решение «сигналом надежды для украинского народа».
Вчера 22:08

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска, Северодонецка и взятых в котел Горского и Золотого. Сдача происходит как локально, так и «массово», сказал он в эфире «Первого канала».

У Марочко нет точной информации, сколько именно человек сдались в плен. Однако он заявил, что по состоянию на 16:00 ему рассказали о двух группах пленных по десять человек.

Вчера 20:56

Верховный суд в Праге не разрешил экстрадировать на Украину россиянина Александра Франчетти, которого Киев обвиняет в участии в «оккупации Крыма». По словам пресс-секретаря суда Адама Венига, экстрадиция обвиняемого на Украину во время проведения российской спецоперации была признана недопустимой из-за «реальной опасности нарушения его прав, гарантированных международными договорами о защите прав человека и основных свобод».Франчетти задержали в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины. По данным чешского издания iRozhlas, гражданин России с 2000 года постоянно жил в Праге и работал фитнес-тренером, но в 2014 году «активно участвовал в аннексии Крыма».

Вчера 20:38

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключил транспортную блокаду Калининграда. По его словам, Литва ввела частичные ограничения железнодорожного транзита грузов в соответствии с санкциями Евросоюза. Боррель пообещал, что Европейская служба внешних связей пересмотрит директивы о санкционных мерах. Также, по его словам, блокировки транзита нет, «а есть проверки по некоторым товарам, которые надо проводить осмысленно».

Вчера 20:08

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о проблемах, которые возникли у страны в работе с международными организациями после введения санкций. «Санкции в отношении нашей страны затрагивают, в частности, наше сотрудничество с гуманитарными организациями, разрушают логистические и финансовые цепочки», — сказал дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Вчера 19:47

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела против 20 военнослужащих вооруженных сил Украины, обвинив их в «прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения» гражданских объектов в населенных пунктах ДНР, в том числе в Донецка, и ЛНР. Украинские военные обвиняются по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Следователи считают, что подозреваемые «в период с 22 по 23 июня 2022 года указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах».

Вчера 19:23

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о «еще большем» сближении Москвы и Минска, которое станет основой для дальнейшей совместной работы. «Как бы не старались наши оппоненты, а, наверное, нужно говорить, противники, вбить кол между нашими странами, мы, наоборот еще больше и крепче сближаемся», — сказал Хренин на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в Москве.

Вчера 18:58
Европейский вещательный союз подтвердил, что Украина не сможет принять конкурс Евровидение в следующем году несмотря на победу «Калуш оркестра». Объясняется это соображениями безопасности. Решение о том, где именно пройдет конкурс, пока не принято.
Вчера 18:46
Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в Золотом республиканские подразделения контролируют четыре из пяти районов, а также шахту «Карбонит». Также народная милиция зашла в Горское, расположенное северней.
Вчера 18:36
В соответствии с поправками Минпросвещения российские школьники будут изучать военную операцию на Украине. Помимо этого они должны понимать значимость России в мировых политических процессах, понимать причины распада СССР, а также изучать «возрождение Российской Федерации как мировой державы».
Вчера 18:04
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил агентству Reuters, что его страна готова помочь Украине в разминировании южного побережья, чтобы открыть коридор для экспорта зерна.
Вчера 17:56

По итогам онлайн-саммита БРИКС была принята декларация. В ней говорится о поддержке переговоров между Россией и Украиной. Помимо этого участники саммита заявила о приверженности сохранения центральной роли ООН и призвали всех членов ВТО избегать односторонних и протекционистских мер.

Вчера 17:42
Минфин разрешил россиянам с 17 июня свободно зачислять валюту от продажи ценных бумаг на зарубежные счета. Подобные действия были запрещены указом президента с 1 марта. Для того, чтобы перевести валюту от продажи ценных бумаг, требовалось специальное разрешение правительственной комиссии.
Вчера 17:23
Государственный Эрмитаж принял решение ввести годовой мораторий на выставки в Европе и США. В петербургском музее сообщили, что в настоящие момент все экспонаты вернулись из ЕС.
Вчера 17:08

Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco принял решение свернуть деятельность в России и Белоруссии. В марте компания приостановила продажи, а теперь решила покинуть рынок, сообщает агентство Reuters.

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