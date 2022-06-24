Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 120-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что генсек ООН Антониу Гутерриш своими действиями затягивает продовольственный кризис. «Если не дает возможности побыстрее направить то зерно, это прискорбно», — сказал министр.
Он указал, что все предложение по вывозу зерна положены на бумагу и переданы в Нью-Йорк, однако генсек реагирует медленно.
США вновь объявили о предоставлении военной помощи Украине, в этот раз на сумму $450 млн. В пакет войдут ракетные системы залпового огня HIMARS.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены ЕС «очень сильным сигналом для России». Выступая на пресс-конференции в Брюсселе Макрон приветствовал этот «политический жест со стороны сильной и единой Европы», передает BFM TV.
Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска, Северодонецка и взятых в котел Горского и Золотого. Сдача происходит как локально, так и «массово», сказал он в эфире «Первого канала».
У Марочко нет точной информации, сколько именно человек сдались в плен. Однако он заявил, что по состоянию на 16:00 ему рассказали о двух группах пленных по десять человек.
Верховный суд в Праге не разрешил экстрадировать на Украину россиянина Александра Франчетти, которого Киев обвиняет в участии в «оккупации Крыма». По словам пресс-секретаря суда Адама Венига, экстрадиция обвиняемого на Украину во время проведения российской спецоперации была признана недопустимой из-за «реальной опасности нарушения его прав, гарантированных международными договорами о защите прав человека и основных свобод».Франчетти задержали в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины. По данным чешского издания iRozhlas, гражданин России с 2000 года постоянно жил в Праге и работал фитнес-тренером, но в 2014 году «активно участвовал в аннексии Крыма».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключил транспортную блокаду Калининграда. По его словам, Литва ввела частичные ограничения железнодорожного транзита грузов в соответствии с санкциями Евросоюза. Боррель пообещал, что Европейская служба внешних связей пересмотрит директивы о санкционных мерах. Также, по его словам, блокировки транзита нет, «а есть проверки по некоторым товарам, которые надо проводить осмысленно».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о проблемах, которые возникли у страны в работе с международными организациями после введения санкций. «Санкции в отношении нашей страны затрагивают, в частности, наше сотрудничество с гуманитарными организациями, разрушают логистические и финансовые цепочки», — сказал дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Следственный комитет России возбудил два уголовных дела против 20 военнослужащих вооруженных сил Украины, обвинив их в «прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения» гражданских объектов в населенных пунктах ДНР, в том числе в Донецка, и ЛНР. Украинские военные обвиняются по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
Следователи считают, что подозреваемые «в период с 22 по 23 июня 2022 года указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах».
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о «еще большем» сближении Москвы и Минска, которое станет основой для дальнейшей совместной работы. «Как бы не старались наши оппоненты, а, наверное, нужно говорить, противники, вбить кол между нашими странами, мы, наоборот еще больше и крепче сближаемся», — сказал Хренин на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в Москве.
По итогам онлайн-саммита БРИКС была принята декларация. В ней говорится о поддержке переговоров между Россией и Украиной. Помимо этого участники саммита заявила о приверженности сохранения центральной роли ООН и призвали всех членов ВТО избегать односторонних и протекционистских мер.
Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco принял решение свернуть деятельность в России и Белоруссии. В марте компания приостановила продажи, а теперь решила покинуть рынок, сообщает агентство Reuters.