Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска, Северодонецка и взятых в котел Горского и Золотого. Сдача происходит как локально, так и «массово», сказал он в эфире «Первого канала».

У Марочко нет точной информации, сколько именно человек сдались в плен. Однако он заявил, что по состоянию на 16:00 ему рассказали о двух группах пленных по десять человек.