Для США важна территориальная целостность Украины и в Киеве самостоятельно определяют свои действия, но для возвращения утраченных территорий могут быть избраны и невоенные пути, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Конгрессмен-республиканец Крис Стюарт наназвал своим самым большим опасением, что Вашингтон «не признает отличие Крыма от Донбасса», и добавил, что если США в самом деле готовы поддержать Киев во всем — в том числе атаке на Крым, то тогда на планете рискует воцариться «мир боли». «Я думаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости сражаться; возможно, есть территория, которую они решат, что им придется попытаться вернуть иными способами», — ответил Блинкен.