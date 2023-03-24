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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 394-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:12
Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР, выпущено три ракеты HIMARS, сообщили власти республики.
06:46
Украинские военные готовят наступление в районе города Орехов в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
05:35
В центре Севастополя слышны «громкие звуки» из-за профилактической работы военных в городской бухте, заявил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
04:42

Для США важна территориальная целостность Украины и в Киеве самостоятельно определяют свои действия, но для возвращения утраченных территорий могут быть избраны и невоенные пути, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Конгрессмен-республиканец Крис Стюарт наназвал своим самым большим опасением, что Вашингтон «не признает отличие Крыма от Донбасса», и добавил, что если США в самом деле готовы поддержать Киев во всем — в том числе атаке на Крым, то тогда на планете рискует воцариться «мир боли». «Я думаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости сражаться; возможно, есть территория, которую они решат, что им придется попытаться вернуть иными способами», — ответил Блинкен.

02:39
Новый пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных в отношении Москвы мер, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сроки введения нового пакета санкций она не назвала.
01:36

Западные государства и международные организации продолжают оказывать важную помощь Украине, и она благодарна за это, однако страна сталкивается в последнее время и с затягиванием оказания поддержки, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он привел пять примеров, подтверждающих такую тенденцию: западные государства медлят с поставками ВСУ дальнобойных ракет, нет подвижек по предоставлению современных истребителей, не принят новый набор санкций против России, нет должной поддержки идее Украины провести саммит с обсуждением предложенного Киевом плана урегулирования конфликта, а также продвижения евроинтеграции страны.

01:35
США готовы к конструктивной дипломатии с Россией по урегулированию украинского конфликта, только если увидят признаки, что Москва тоже готова к этому, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
00:24

В 2022 году проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, составили менее четверти от запланированного уровня, узнал РБК. В качестве причины недостижения планового показателя Минфин указал «непоступление платежей от иностранных заемщиков в связи с введенными санкционными ограничениями». 

Вместо запланированных 48,68 млрд руб. с иностранных заемщиков было собрано только 11,13 млрд.

00:02
Китай является соавтором российского проекта резолюции ООН о проведении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», и могут появиться новые соавторы, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Вчера 20:58

США направят Украине уже находящиеся на складах танки Abrams, сообщил в ходе слушаний в Конгрессе глава Пентагона Ллойд Остин. «Мы забираем танки с наших складов и переделываем их таким образом, чтобы в отличии от новых закупок их можно было вывести из эксплуатации и сделать пригодными для экспорта», — сказал министр.

Вчера 20:42

ЕС предоставит Украине 1 млн боеприпасов и в случае необходимости ракеты, говорится в заявлении на сайте Евросовета. «Европейский совет приветствует достигнутую договоренность о срочной доставке в Украину наземных и артиллерийских снарядов, а также, если потребуется, ракет, в том числе посредством совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в том числе через Европейский фонд мира», — отмечает организация.

Боеприпасы будут поставлены совместными усилиями стран ЕС в течение следующих 12 месяцев «без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов».

Вчера 20:21

Минюст включил в список иноагентов адвоката Павла Чикова и блогера Илью Варламова. Помимо них, иноагентами признали журналиста Богдана Бакалейко, учредителя секты «Академия развития Светланы Пеуновой» Светлану Ладу-Русь (Пеуновуа), политолога Руслана Айсина и сайт «ПарниПлюс».

Вчера 19:58

Рабочая группа World Athletics (всемирной федерации легкой атлетики) рекомендовала восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики. Но выступать под эгидой World Athletics российские и белорусские спортсмены все равно не смогут.

Вчера 19:29

Замглавы Херсонской обладминистрации Артем Лемешев заявил агентству ТАСС об обстреле города Алешки на левом берегу Днепра. «Повреждено здание магазина, совмещенного с жилым домом. Повреждена ЛЭП, из-за чего в одном из микрорайонов нет света», - рассказал он.

Вчера 19:07
Киевская рада переименовала улицу Льва Толстого в столице Украины в улицу Гетмана Павла Скоропадского. Помимо этого, сменили названия в том числе проспект Юрия Гагарина, улица Марины Цветаевой, бульвар Перова.
Вчера 19:02

Вооруженные силы России пополнят статистику сбитых на Украине военных самолетов, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. Так он прокомментировал передачу Словакией четырех истребителей Киеву.

«Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры», — сказал Грушко.

Вчера 18:42
В Харьковской области, в лесополосе возле села Григоровка Купянского района, на мине подорвался 46-летний местный житель, он погиб. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Синегубов.
Вчера 18:33
Минобороны Испании сообщило, что до конца следующей недели отправит на Украину первые шесть обещанных танков Leopard2A4. Машины были отремонтированы на заводе под Севильей. Испанской казне это обошлось в 4,1 млн евро, сообщает El Confidencial.
Вчера 18:12

Верховный суд ДНР приговорил двух украинских военнослужащих Андрея Найдёна и Данилу Коленова к 25 годам лишения свободы. Как сообщает федеральный СК, они признаны виновными в жестоком обращении с гражданскими, применении запрещенных методов ведения боев, а также в убийстве.

По версии следствия, Найдён и Коленов в начале марта прошлого года убили в Мариуполе двух мирных жителей.

Вчера 17:47
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