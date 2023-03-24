Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 394-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Для США важна территориальная целостность Украины и в Киеве самостоятельно определяют свои действия, но для возвращения утраченных территорий могут быть избраны и невоенные пути, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Конгрессмен-республиканец Крис Стюарт наназвал своим самым большим опасением, что Вашингтон «не признает отличие Крыма от Донбасса», и добавил, что если США в самом деле готовы поддержать Киев во всем — в том числе атаке на Крым, то тогда на планете рискует воцариться «мир боли». «Я думаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости сражаться; возможно, есть территория, которую они решат, что им придется попытаться вернуть иными способами», — ответил Блинкен.
Западные государства и международные организации продолжают оказывать важную помощь Украине, и она благодарна за это, однако страна сталкивается в последнее время и с затягиванием оказания поддержки, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Он привел пять примеров, подтверждающих такую тенденцию: западные государства медлят с поставками ВСУ дальнобойных ракет, нет подвижек по предоставлению современных истребителей, не принят новый набор санкций против России, нет должной поддержки идее Украины провести саммит с обсуждением предложенного Киевом плана урегулирования конфликта, а также продвижения евроинтеграции страны.
В 2022 году проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, составили менее четверти от запланированного уровня, узнал РБК. В качестве причины недостижения планового показателя Минфин указал «непоступление платежей от иностранных заемщиков в связи с введенными санкционными ограничениями».
Вместо запланированных 48,68 млрд руб. с иностранных заемщиков было собрано только 11,13 млрд.
США направят Украине уже находящиеся на складах танки Abrams, сообщил в ходе слушаний в Конгрессе глава Пентагона Ллойд Остин. «Мы забираем танки с наших складов и переделываем их таким образом, чтобы в отличии от новых закупок их можно было вывести из эксплуатации и сделать пригодными для экспорта», — сказал министр.
ЕС предоставит Украине 1 млн боеприпасов и в случае необходимости ракеты, говорится в заявлении на сайте Евросовета. «Европейский совет приветствует достигнутую договоренность о срочной доставке в Украину наземных и артиллерийских снарядов, а также, если потребуется, ракет, в том числе посредством совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в том числе через Европейский фонд мира», — отмечает организация.
Боеприпасы будут поставлены совместными усилиями стран ЕС в течение следующих 12 месяцев «без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов».
Минюст включил в список иноагентов адвоката Павла Чикова и блогера Илью Варламова. Помимо них, иноагентами признали журналиста Богдана Бакалейко, учредителя секты «Академия развития Светланы Пеуновой» Светлану Ладу-Русь (Пеуновуа), политолога Руслана Айсина и сайт «ПарниПлюс».
Рабочая группа World Athletics (всемирной федерации легкой атлетики) рекомендовала восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики. Но выступать под эгидой World Athletics российские и белорусские спортсмены все равно не смогут.
Замглавы Херсонской обладминистрации Артем Лемешев заявил агентству ТАСС об обстреле города Алешки на левом берегу Днепра. «Повреждено здание магазина, совмещенного с жилым домом. Повреждена ЛЭП, из-за чего в одном из микрорайонов нет света», - рассказал он.
Вооруженные силы России пополнят статистику сбитых на Украине военных самолетов, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. Так он прокомментировал передачу Словакией четырех истребителей Киеву.
«Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры», — сказал Грушко.
Верховный суд ДНР приговорил двух украинских военнослужащих Андрея Найдёна и Данилу Коленова к 25 годам лишения свободы. Как сообщает федеральный СК, они признаны виновными в жестоком обращении с гражданскими, применении запрещенных методов ведения боев, а также в убийстве.
По версии следствия, Найдён и Коленов в начале марта прошлого года убили в Мариуполе двух мирных жителей.