Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 638-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Избранный два дня назад президентом Аргентины Хавьер Милей созвонился с Зеленским и предложил ему принять у себя в стране конференцию по Украине.
Зеленский после переговоров сообщил, что обсудил с Милеем и «украинскую формулу мира», развитие отношений между странами. Украинский президент добавил, что пригласил аргентинского коллегу посетить Украину.
МИД России в числе условий для начала переговоров называл прекращение Киевом боевых действий и получения вооружений от Запада, нейтральный статус Украины, признание «новых территориальных реалий», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.
Президент Чехии Петр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности. По его словам, Чехия и другие страны НАТО воспринимают Москву как «угрозу номер один».
Правительство Германии сообщило, что передало еще одну партию вооружения Украине. В новый пакет вошли в том числе 20 БМП Marder, 2380 снарядов калибра 155 мм, а также санитарные вездеходы и машины медицинской помощи.
Словацкие власти приняли решение продлить запрет на импорт украинского зерна. В Братиславе считают, что урегулировать эту проблемы должна Еврокомиссия.
Около 9 тысяч украинских спортсменов и их тренеров с 24 февраля прошлого года воспользовались правом покинуть страну, чтобы принять участие в различных соревнованиях и сборах. Их них не вернулись 309 человек. Об этом изданию «Фокус» сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины. Теперь ведомство и спортивные федерации угрожают навернувшимся исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий.
Писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в поддержке ВСУ, которые появились после того, как подписанная ими книга была продана галеристом Маратом Гельманом (признан Минюстом иноагентом) на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России» (входит в состав украинской армии, Верховный суд запретил его в России как террористическую организацию). Соответствующее обращение литераторы передали РБК.
Речь идет о книге «Слово Ново. Выход», презентация которой прошла 18 октября в Берлине. Ерофеев, Улицкая и Сорокин подписали экземпляр, который был подарен Гельману. Позднее он выставил книгу на аукционе в Вильнюсе, где собирали средства в поддержку «Легиона «Свобода России».
«После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить нас на содействие терроризму. Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — говорится в заявлении писателей.
ФИФА обязала норвежского полузащитника Матиаса Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за досрочное и безосновательное расторжение контракта. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов». Футбольный клуб «Аль-Раед» (с которым Норманн впоследствии подписал контракт) несет солидарную ответственность за данную выплату», — заявили в «Ростове».
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров 9 августа сообщил, что Норманн, игравший за «бело-голубых» на правах аренды из «Ростова», отправил обоим клубам уведомление о расторжении контракта «в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити». В московском клубе заявляли о планах подать в суд на футболиста, у которого еще действовал контракт.
Минобороны сообщило, что ВСУ «нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата» по российским журналистам в Запорожской области.
Корреспондент «России 24» Борис Максудов получил осколочные ранения, его доставили в больницу. По данным Минобороны, угрозы жизни Максудова нет.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе простились с гвардии сержантом Василием Котовым. Уроженец Кемеровской области участвовал в контртеррористической операции в Чечне, а в Севастополь переехал в 2020 году. В сентябре 2022 года был призван по мобилизации. Учитывая опыт военной службы, навыки бойца-десантника, был направлен для прохождения службы в подразделение специального назначения. Погиб на херсонском направлении.
Швейцария продала Германии 25 танков Leopard 2, которые находились у нее на хранении. При этом, как отмечает Spiegel, немецкие власти дали письменное обязательство, что эти машины не будут переданы на Украину.
Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на саммите G20 заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. «Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом, и безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — сказал он, напомнив, что официальный Киев от переговоров отказывается.
Минобороны оценило общие потери ВСУ более чем в 400 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянут в том числе зенитный ракетный комплекс С-300. Средствами ПВО в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении отражена атака ВСУ в районе Синьковки;
- на краснолиманском направлении отражена атака в районе Червоной Дибровы;
- на донецком направлении отражена атака в районе Ленинского;
- на южнодонецком направлении отражена атака в районе Приютного;
- на запорожском направлении отражены три атаки в районе Новопрокоповки и Вербового.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Центрального района города ранен мирный житель. Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что два человека ранены в Петровском районе региональной столицы.
Владимир Зеленский сообщил о «сложной обороне» на лиманском, бахмутском, донецком и авдеевском направлениях.
Верховная рада поддержала постановление об утверждении решения СНБО о введении на 50 лет санкций в отношении России и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере, сообщает Klymenko Time.
Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы остановить боевые действия, согласившись с присоединением Крыма и Донбасса к России, но не пойдет на такой шаг.
«Да, мы можем остановить эту войну, если отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план», — сказал Зеленский Fox News, комментируя слова Дональда Трампа о способности остановить боевые действия за 24 часа.
При этом он добавил, что готов обсудить с экс-президентом США его мирные инициативы, если они имеют конкретный вид.
Минкультуры Украины заявило о договоренности с нидерландским Музеем Алларда Пирсона об условиях передачи Киеву скифского золота. В ведомстве рассказали, что культурное учреждение не будет брать с Украины стоимость девяти лет хранения экспонатов.
В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что сокровища должны быть переданы Киеву, в этом году решение подтвердил Верховный суд Нидерландов. Россия пыталась его оспорить, Минкультуры называло экспонаты неотчуждаемым имуществом музеев Крыма.
Коллекция примерно из 2 тыс. предметов из киевского Музея исторических драгоценностей и четырех крымских музеев в 2013 году была отправлена в Германию на выставку «Крым — золотой остров в Черном море». В феврале 2014 года драгоценности были выставлены в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах. После присоединения Крыма к России права на них заявила Украина.
Визит силовиков в ресторан «Форт» в Воронеже в середине ноября проходил в рамках рейда «по выявлению граждан, получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учет в установленные сроки». Об этом говорится в сообщении военного комиссара Воронежской области Сергея Панкова, поступившем в РБК.
Рейд проводили ФСБ и сотрудники военного комиссариата, говорится в ответе Панкова на вопросы РБК. «В результате данного мероприятия сотрудниками военного комиссариата, привлеченными ФСБ для участия в рейде, 23 гражданам, получившим гражданство Российской Федерации и не вставшим на воинский учет, были вручены повестки», — сообщил военком. По его словам, это было сделано «с целью их постановки на воинский учет».
О приезде силовиков в ресторан стало известно в середине ноября. Местное издание «Вести Воронеж» писало, что большинство из получивших повестки — вступившие в гражданство России азербайджанцы.