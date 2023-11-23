 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 638-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:57

Избранный два дня назад президентом Аргентины Хавьер Милей созвонился с Зеленским и предложил ему принять у себя в стране конференцию по Украине.

Зеленский после переговоров сообщил, что обсудил с Милеем и «украинскую формулу мира», развитие отношений между странами. Украинский президент добавил, что пригласил аргентинского коллегу посетить Украину.

МИД России в числе условий для начала переговоров называл прекращение Киевом боевых действий и получения вооружений от Запада, нейтральный статус Украины, признание «новых территориальных реалий», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.

07:29

Президент Чехии Петр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности. По его словам, Чехия и другие страны НАТО воспринимают Москву как «угрозу номер один».

Вчера 21:46

Правительство Германии сообщило, что передало еще одну партию вооружения Украине. В новый пакет вошли в том числе 20 БМП Marder, 2380 снарядов калибра 155 мм, а также санитарные вездеходы и машины медицинской помощи.

Вчера 21:02

Словацкие власти приняли решение продлить запрет на импорт украинского зерна. В Братиславе считают, что урегулировать эту проблемы должна Еврокомиссия.

Вчера 20:00

Около 9 тысяч украинских спортсменов и их тренеров с 24 февраля прошлого года воспользовались правом покинуть страну, чтобы принять участие в различных соревнованиях и сборах. Их них не вернулись 309 человек. Об этом изданию «Фокус» сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины. Теперь ведомство и спортивные федерации угрожают навернувшимся исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий.

Вчера 18:49

Писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в поддержке ВСУ, которые появились после того, как подписанная ими книга была продана галеристом Маратом Гельманом (признан Минюстом иноагентом) на аукционе в поддержку «Легиона «Свобода России» (входит в состав украинской армии, Верховный суд запретил его в России как террористическую организацию). Соответствующее обращение литераторы передали РБК.

Речь идет о книге «Слово Ново. Выход», презентация которой прошла 18 октября в Берлине. Ерофеев, Улицкая и Сорокин подписали экземпляр, который был подарен Гельману. Позднее он выставил книгу на аукционе в Вильнюсе, где собирали средства в поддержку «Легиона «Свобода России».

«После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить нас на содействие терроризму. Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — говорится в заявлении писателей.

Вчера 18:30

ФИФА обязала норвежского полузащитника Матиаса Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за досрочное и безосновательное расторжение контракта. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов». Футбольный клуб «Аль-Раед» (с которым Норманн впоследствии подписал контракт) несет солидарную ответственность за данную выплату», — заявили в «Ростове».

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров 9 августа сообщил, что Норманн, игравший за «бело-голубых» на правах аренды из «Ростова», отправил обоим клубам уведомление о расторжении контракта «в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити». В московском клубе заявляли о планах подать в суд на футболиста, у которого еще действовал контракт.

Вчера 18:09

Вчера 17:48

Минобороны сообщило, что ВСУ «нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата» по российским журналистам в Запорожской области.

Корреспондент «России 24» Борис Максудов получил осколочные ранения, его доставили в больницу. По данным Минобороны, угрозы жизни Максудова нет.

Вчера 17:11

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе простились с гвардии сержантом Василием Котовым. Уроженец Кемеровской области участвовал в контртеррористической операции в Чечне, а в Севастополь переехал в 2020 году. В сентябре 2022 года был призван по мобилизации. Учитывая опыт военной службы, навыки бойца-десантника, был направлен для прохождения службы в подразделение специального назначения. Погиб на херсонском направлении.

Вчера 16:46

Швейцария продала Германии 25 танков Leopard 2, которые находились у нее на хранении. При этом, как отмечает Spiegel, немецкие власти дали письменное обязательство, что эти машины не будут переданы на Украину.

Вчера 16:40

Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на саммите G20 заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. «Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом, и безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — сказал он, напомнив, что официальный Киев от переговоров отказывается.

Вчера 15:41

Минобороны оценило общие потери ВСУ более чем в 400 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянут в том числе зенитный ракетный комплекс С-300. Средствами ПВО в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Вчера 15:34

Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении отражена атака ВСУ в районе Синьковки;
  • на краснолиманском направлении отражена атака в районе Червоной Дибровы;
  • на донецком направлении отражена атака в районе Ленинского;
  • на южнодонецком направлении отражена атака в районе Приютного;
  • на запорожском направлении отражены три атаки в районе Новопрокоповки и Вербового.
Вчера 15:20

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Центрального района города ранен мирный житель. Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что два человека ранены в Петровском районе региональной столицы.

Вчера 14:04

Владимир Зеленский сообщил о «сложной обороне» на лиманском, бахмутском, донецком и авдеевском направлениях.

Вчера 13:47

Верховная рада поддержала постановление об утверждении решения СНБО о введении на 50 лет санкций в отношении России и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере, сообщает Klymenko Time.

Вчера 12:48

Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы остановить боевые действия, согласившись с присоединением Крыма и Донбасса к России, но не пойдет на такой шаг.

«Да, мы можем остановить эту войну, если отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план», — сказал Зеленский Fox News, комментируя слова Дональда Трампа о способности остановить боевые действия за 24 часа.

При этом он добавил, что готов обсудить с экс-президентом США его мирные инициативы, если они имеют конкретный вид.

Вчера 12:34

Минкультуры Украины заявило о договоренности с нидерландским Музеем Алларда Пирсона об условиях передачи Киеву скифского золота. В ведомстве рассказали, что культурное учреждение не будет брать с Украины стоимость девяти лет хранения экспонатов.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что сокровища должны быть переданы Киеву, в этом году решение подтвердил Верховный суд Нидерландов. Россия пыталась его оспорить, Минкультуры называло экспонаты неотчуждаемым имуществом музеев Крыма.

Коллекция примерно из 2 тыс. предметов из киевского Музея исторических драгоценностей и четырех крымских музеев в 2013 году была отправлена в Германию на выставку «Крым — золотой остров в Черном море». В феврале 2014 года драгоценности были выставлены в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах. После присоединения Крыма к России права на них заявила Украина.

Вчера 11:40

Визит силовиков в ресторан «Форт» в Воронеже в середине ноября проходил в рамках рейда «по выявлению граждан, получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учет в установленные сроки». Об этом говорится в сообщении военного комиссара Воронежской области Сергея Панкова, поступившем в РБК.

Рейд проводили ФСБ и сотрудники военного комиссариата, говорится в ответе Панкова на вопросы РБК. «В результате данного мероприятия сотрудниками военного комиссариата, привлеченными ФСБ для участия в рейде, 23 гражданам, получившим гражданство Российской Федерации и не вставшим на воинский учет, были вручены повестки», — сообщил военком. По его словам, это было сделано «с целью их постановки на воинский учет».

О приезде силовиков в ресторан стало известно в середине ноября. Местное издание «Вести Воронеж» писало, что большинство из получивших повестки — вступившие в гражданство России азербайджанцы.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 96,15 (-0,11) Инвестиции, 22 ноя, 17:53 Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 88,16 (+0,29) Инвестиции, 22 ноя, 17:53
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
В Индии погиб актер кукольного театра Йошкар-Олы Общество, 08:17
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 08:05
Санкции против СПБ Биржи затруднили разблокировку активов по лицензиям ЕС Финансы, 08:00
Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки ВСУ Политика, 07:52
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:37
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Пассажирам севшего в поле самолета Airbus выплатили свыше ₽15 млн Общество, 07:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:31
Тарасова оценила ошибки Валиевой перед заключительным этапом Гран-при Спорт, 07:30
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
Иностранные инвесторы выводят средства из Китая. Что происходит Pro, 07:00
Российские издатели столкнулись с новой волной блокировок в Google Технологии и медиа, 07:00
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 06:55