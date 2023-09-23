Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 577-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Севастополе сработала система ПВО, сообщали губернатор Михаил Развожаев.
«Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в своем телеграм-канале.
ВСУ использовали ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, об этом телеканалу Sky News сообщили в украинских ВВС. Украинская армия получила Storm Shadow от Великобритании весной этого года.
Канада ввела новые санкции против России. В список попали 42 человека и 22 организации.
Среди попавших под санкции граждан:
- глава Минтруда Антон Котяков;
- ректор МГИМО Анатолий Торкунов;
- глава Россотрудничества Евгений Примаков (внук и тезка бывшего премьера);
- уполномоченные по правам ребенка в регионах Марина Ежова (Дагестан), Туйаара Васильева (Якутия), Андрей Степанов (Тюменская область), Людмила Низамова (ХМАО — Югра), Екатерина Сморода (Ульяновская область), Данило Трубицын (ЯНАО), а также уполномоченный по правам человека в ХМАО — Югре Наталья Стребкова;
- губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова;
- глава Мордовии Артем Здунов;
- гимнаст, начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный;
- председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов;
- гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Среди попавших под санкции организаций — «Юнармия», «Молодая гвардия Единой России», «Движение первых», департамент образования и науки ХМАО — Югры, оборонные предприятия Ковровский механический завод и «Точмаш», экспертные центры «Валдай», Российский совет по международным делам, Совет по внешней и оборонной политике, МГИМО и ВШЭ, издания «Комсомольская правда» и «Взгляд», Российское географическое общество.
Россия считает западные санкции незаконными. Кремль подчеркивал, что ограничительные меры никогда не заставляли какие-либо страны меняют свою политику.
Пожар в штабе флота Черноморского флота после ракетного удара ВСУ локализован, сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Канада во время визита Владимира Зеленского планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на 650 млн канадских долларов (более $480 млн), сообщают Radio Canada International и CTV News.
В этот пакет будут включены дополнительные танки Leopard 2 и другая бронетехника.
Жителям центра Севастополя разрешили вернуться в свои дома после завершения операции по вывозу из города обломков сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава полтавской администрации Лунин уточнил, что в Кременчуге погиб один человек, еще 15 получили ранения.
Глава Полтавской области Дмитрий Лунин подтвердил взрыв в Кременчуге. По его словам, есть погибшие и раненые.
Президент США Джо Байден в ходе беседы с Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Украине передать небольшое количество ракет ATACMS, которые могут бить вглубь российской территории. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. Washington Post ранее сообщила, что Украине могут быть направлены ракеты этой модели с кассетной боеголовкой.
Взрывы раздались в Кременчуге, сообщает Klymenko Time.
Минобороны сообщило, что около 15:30 мск украинский беспилотник был уничтожен над территорией Курской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала система ПВО. «Сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что всем жителям домов по проспекту Нахимова необходимо самостоятельно проследовать в кинотеатр «Победа» на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. «С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру. Ничего брать с собой не надо. После того, как спецслужбы уберут части сбитой ракеты — все смогут вернуться домой».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района города есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников районного участка водоканала.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 450 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка Leopard, две артиллерийские системы М777, САУ Krab, САУ «Гвоздика», самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на линии боевого соприкосновения произошли следующие изменения:
- на Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Григоровки и Серебрянского лесничества;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары в районах населенных пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое, Приютное;
- на Купянском направлении нанесены удары в районах населенных пунктов Артемовка, Синьковка, Берестовое и Ивановка.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Теребрено Краснояружского района. «Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечено два автомобиля», — написал он в Telegram.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости ВСУ укрепляться по всей линии фронта по примеру российской армии на запорожском направлении. «Мы сейчас работаем с новоназначенным министром обороны, с Минобороны в тех областях и регионах, где такая потребность существует», — сказал он.
Минобороны России уточнило в своем телеграм-канале, что при ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе один военнослужащий не погиб, как ведомство сообщало ранее, а пропал без вести.