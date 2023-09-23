Канада ввела новые санкции против России. В список попали 42 человека и 22 организации.

Среди попавших под санкции граждан:

глава Минтруда Антон Котяков;

ректор МГИМО Анатолий Торкунов;

глава Россотрудничества Евгений Примаков (внук и тезка бывшего премьера);

уполномоченные по правам ребенка в регионах Марина Ежова (Дагестан), Туйаара Васильева (Якутия), Андрей Степанов (Тюменская область), Людмила Низамова (ХМАО — Югра), Екатерина Сморода (Ульяновская область), Данило Трубицын (ЯНАО), а также уполномоченный по правам человека в ХМАО — Югре Наталья Стребкова;

губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова;

глава Мордовии Артем Здунов;

гимнаст, начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный;

председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов;

гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Среди попавших под санкции организаций — «Юнармия», «Молодая гвардия Единой России», «Движение первых», департамент образования и науки ХМАО — Югры, оборонные предприятия Ковровский механический завод и «Точмаш», экспертные центры «Валдай», Российский совет по международным делам, Совет по внешней и оборонной политике, МГИМО и ВШЭ, издания «Комсомольская правда» и «Взгляд», Российское географическое общество.

Россия считает западные санкции незаконными. Кремль подчеркивал, что ограничительные меры никогда не заставляли какие-либо страны меняют свою политику.