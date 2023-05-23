США «очень четко дали понять» украинцам, что не поддерживают атаки за пределами границ Украины, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, отвечая на вопрос о возможном использовании американских вооружений для ударов по территории России. В то же время он отметил, что решения о том, как и когда проводить военные операции, остаются за Киевом.

Поставка истребителей F-16 Украине является приоритетом для Соединенных Штатов, добавил Миллер, указав, что у него нет сведений о том, какие страны и когда смогут их поставить.