Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 453-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ООН продолжает делать все возможное для проведения операций с Россельхозбанком в рамках зерновой сделки, в том числе чтобы можно было осуществлять транзакции вне системы SWIFT, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Так он отреагировал на слова представителя внешнеполитической службы ООН Петера Стано, который заявил, что подключение российских банков к SWIFT произойдет только после окончания украинского конфликта. Переподключение РСХБ к SWIFT — одно из условий для сохранения зерновой сделки, на которых настаивает Россия.
Законодатели США отложили обсуждение очередного пакета военной помощи Украине из-за тупиковой ситуации с потолком госдолга и неопределенностью последствий ожидаемого контрнаступления Киева, пишет The Hill.
По мнению конгрессмена Билла Китинга, дальнейшая помощь будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. «Это могут быть успехи, после которых большая поддержка будет в меньшей степени нужна. <...> Или может быть нанесен ущерб, из-за чего потребуется больше [помощи]», — пояснил законодатель.
ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание двух домовладений, повреждена хозяйственная постройка», — написал он.
При эвакуации жителей из Грайворонского округа в Белгородской области скончалась женщина 1941 года. Также есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Грайворонском округе Белгородской области продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами, местным жителям пока не стоит возвращаться в свои дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на одно из административных зданий в поселке Борисовка Борисовского района, была пробита крыша, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Никто не пострадал, пожара не было.
Поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале. Никто не пострадал, но населенный пункт остался без света.
США «очень четко дали понять» украинцам, что не поддерживают атаки за пределами границ Украины, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, отвечая на вопрос о возможном использовании американских вооружений для ударов по территории России. В то же время он отметил, что решения о том, как и когда проводить военные операции, остаются за Киевом.
Поставка истребителей F-16 Украине является приоритетом для Соединенных Штатов, добавил Миллер, указав, что у него нет сведений о том, какие страны и когда смогут их поставить.
Предприятия в Белгородской и Курской областях столкнулись с проблемами со страхованием объектов и сотрудников на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины, сообщили представители работающего в этих регионах бизнеса в ходе общественного обсуждения в ЦБ.
По словам председателя белгородского отделения организации «Деловая Россия» Сергея Лисова, ситуацией с обстрелами были затронуты все предприятия, работающие в «50-километровой зоне досягаемости украинской артиллерии». По его словам, банки перестали рассматривать залоги, а страховые компании - страховать объекты. Бизнес также столкнулся с дефицитом рабочей силы и даже зарплата по двойной ставке не решает эту проблему. «Это вызвано мобилизацией, а также нежеланием работать в опасном для жизни регионе», — считает Лисов.
Киев открыт к диалогу со странами Африки, предлагающими содействие в прекращении боевых действий на Украине, но любая мирная инициатива не должна предусматривать заморозку конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которого цитирует «Страна.ua».
Губернатор Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, учебными стрельбами.
«Это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО [противоподводно-диверсионной обороны], включающие в себя проведение учебных стрельб. В городе все спокойно», — написал Развожаев в телеграм-канале.
Членство балканских стран в Евросоюзе несовместимо с близкими отношениями с Россией, заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД стран — членов ЕС.
Он рассказал, что у европейских министров состоялся ланч с коллегами из западнобалканских стран, на котором говорилось «о российском влиянии», которое пытается «пустить под откос европейский путь кандидатов» в союз.
«Мы приветствуем стратегические усилия некоторых из них, кто полностью солидарен с нашей внешней политикой и санкциями. Мы также обозначили тем, кто до сих пор не был полностью солидарен или совсем не солидарен — и я хочу отметить, это не только Сербия, — что поддержание близких отношений с Россией несовместимо с их процессом вступления в Европейский союз и наносит вред их национальным интересам», — заявил Боррель.
Объемы поставок российской нефти в Азию, в частности, Китай и Индию, достигли новых пиков, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.
По данным агентства, совокупный объем сырой нефти на судах, которые следуют в Китай, Индию и Турцию, а также не указали пункт назначения (они, вероятно, направятся в КНР или Индию, отмечается в статье), за последние четыре недели вырос до 3,81 млн барр. в день — это максимум с тех пор, как Bloomberg ведет отслеживание с начала прошлого года. На январь 2022-го объем составлял чуть больше 1 млн барр. в день, следует из представленного в материале графика.
Общий объем экспорта тоже стал рекордным — 3,9 млн барр. в день.
Вячеслав Гладков сообщил, что, по последним данным, в Белгородской области за сегодняшний день ранения получили восемь человек. Погибших среди мирных жителей нет, заверил он.
Губернатор добавил, что последние звонки в школах региона завтра пройдут в дистанционном формате.
В Брянской области обстреляли село Соловьевка, никто не пострадал, но уничтожен один дом и одна хозяйственная постройка, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели во время боевых действий жителя города, старшего сержанта Дмитрия Горбачева.
«Он больше 15 лет служил по контракту в армии. С октября прошлого года участвовал в специальной военной операции. Был командиром отделения управления мотострелковой роты, в последнее время — водителем автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона», — написал Развожаев в телеграм-канале.
Горбачев погиб в Херсонской области, его похороны прошли в понедельник в Севастополе.
Вячеслав Гладков сообщил, что «в целях обеспечения безопасности граждан» в Белгородской области с сегодняшнего дня введен режим контртеррористической операции.
В регионе вводятся следующие временные меры и ограничения:
- У граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность, при их отсутствии людей будут доставлять в органы внутренних дел для установления личности.
- «Удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств».
- Охрана общественного порядка будет усилена, как и охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу транспорта.
- Будет вестись контроль телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.
- Транспортные средства организаций, а в неотложных случаях и принадлежащие физическим лицам могут быть использованы для доставки нуждающихся в медпомощи в больницы. Также возможно их использование для преследования лиц, подозреваемых в терактах.
- Жители отдельных территорий, на которых введен режим КТО, могут быть временно отселены в безопасные районы.
- Проводящие контртеррористическую операцию смогут беспрепятственно проникать в жилые помещения или на земельные участки для борьбы с терроризмом.
- При проезде на территорию, где действует КТО, или выезде с нее будет проводиться досмотр.
Вячеслав Гладков рассказал о том, что в Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА. «По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — сообщил он.
Владимир Рогов сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Токмак в Запорожской области. «Прилёты зафиксированы на территории ООО «Токмакский комбикормовый завод». По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram.