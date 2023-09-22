Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 575-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $325 млн, говорится в заявлении Пентагона.
ПВО сбила беспилотник над морем в Туапсинском районе, а также в районе юго-восточного побережья Крыма.
Президент США Джо Байден решил пока не поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но не исключил такую возможность в будущем, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по «оставлению юга Украины», следствие против высшего командования ВСУ идет уже полтора года. Об этом со ссылкой на источники сообщила украинская служба Би-би-си.
В Одесской области прогремело несколько взрывов, сообщает Klymenko Time. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не обещал Владимиру Зеленскому новый пакет военной помощи на $24 млрд. «У меня к нему есть вопросы. Где отчетность по финансам, которые мы уже выделили? Каков план победы? Я думаю, что американская общественность хочет получить на них ответы», - сказал Маккарти. При этом он добавил, что по-прежнему считают Россию ответственной за происходящее.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский в Нью-Йорке все же встретился с Анджеем Дудой при посредничестве литовского президента Гитанаса Науседы. Ранее об этом сообщили ряд украинских СМИ, опубликовав при этом архивную фотографию.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. «Пострадавших нет. Один из снарядов прилетел на территорию одного из предприятий. Осколками снарядов посекло один автомобиль», - написал он в Telegram.
Минобороны Швеции сообщило, что Украина получила 10 танков Stridsvagn 122. Речь идет о шведском варианте немецкого Leopard 2. Именно на этих машинах тренировались украинские военные, которые проходили обучение в Скандинавии.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили в 555 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе БМП Bradley, три артиллерийские системы М777, САУ Krab, САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Ураган», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В военном ведомстве сообщили об изменениях, которые произошли на различных направлениях за последние сутки:
- на Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ в районах Новопокровки и Работино, нанесен удар по 46-й аэромобильной бригаде в районе Вербового;
- на Донецком направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик;
- на Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское;
- на Краснолиманском направлении отражены три атаки в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Шипиловка;
- на Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Пречистовки, отражена атака в районе Приютного.
Минобороны России сообщило, что нанесло ударах по объектам военной промышленности Украины, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. «Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — сказано в сообщении.
Россия не прекращает военную операцию из-за «империалистического плана» завоевать Украину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Die Welt. Он призвал Россию ответить на «глобальный призыв к миру» — резолюцию Генассамблеи ООН о полном выводе российских вооруженных сил с территории Украины и прекращении боевых действий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Вязовое Краснояружского района. «Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом - выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Также повреждены линии газо- и электроснабжения».
Словакия и Украина договорились о создании системы лицензирования украинского зерна, после введения которой Брвтислава согласится снять запрет на импорт.
Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении одной из электрических подстанций (где именно в ведомстве не сообщили), в результате чего без света оставались почти 49 тысяч потребителей в 90 населенных пунктах. Помимо этого, была повреждена ЛЭП в Киевской области.
Глава администрации Погарского района Сергей Цыганок заявил агентству «РИА Новости», что украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения. «Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц. Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС, потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы», – сказал Цыганок.
По всей Украине во второй раз за день объявлена воздушная тревога. Исключение составляет только Одесская область.
Под утро взрывы звучали на Украине. Системы противовоздушной обороны работали в Киеве. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пострадали семь человек.
Шесть взрывов прогремели в Харькове, сообщила местная обладминистрация. О взрывах сообщили также власти Черкасской области. «Суспільне» пишет о взрывах в Хмельницком, Виннице и Ровно, «ЗН» — о взрывах в Ивано-Франковске.
Сирены воздушной тревоги были включены во всех областях Украины.
Ночью украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты на территории России, военные пресекли атаку, сообщило в телеграм-канале российское Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», — говорится в сообщении.
Министерство не уточнило, были ли пострадавшие и разрушения.