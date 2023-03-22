Решение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном может привести к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале По его мнению, после поставок боеприпасов с обедненным ураном Киев может использовать «грязную бомбу» или даже применить тактическое ядерное оружие.

В таком случае «назад пути не будет», считает Володин. «Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава и т.д.) делают все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца», — заключил спикер Госдумы.