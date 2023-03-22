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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 392-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:48

Решение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном может привести к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале По его мнению, после поставок боеприпасов с обедненным ураном Киев может использовать «грязную бомбу» или даже применить тактическое ядерное оружие.

В таком случае «назад пути не будет», считает Володин. «Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава и т.д.) делают все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца», — заключил спикер Госдумы.

08:15

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в телеграм-канале об отбитой атаке надводных беспилотников. До этого в бухте был остановлен рейд.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — заявил Развожаев. По словам губернатора, жители не пострадали, но от взрывов уничтоженных дронов оказались выбиты стекла в здании на Ленина, 2 и Доме Москвы.

07:57
В ЛНР зафиксирован обстрел населенного пункта Нижняя Дуванка с применением артиллерийского орудия 155 мм, выпущено три снаряда, сообщили власти. В результате обстрела разрушено здание пожарно-спасательной части МЧС ЛНР.
07:07
Расчеты артиллерийских установок «Мста-С» нанесли удар по украинской пехоте и военной технике на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин.
04:48

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО. О работе систем противовоздушной обороны сообщают и в Киевской областной администрации.

Как сообщили ZN.UA и  «Суспільне», взрывы звучат в Житомирской и Хмельницкой областях, там также работают силы ПВО. Власти сообщают о звуке взрыва в Хмельницком. О работе ПВО написал глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.

03:40
Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Украине снарядов с обедненным ураном. В дипмиссии назвали поставку таких боеприпасов «опасной чертой в маниакальном стремлении добиться «поражения России».
03:21
Премьер-министр Японии Фумио Кисида одобрил выделение $30 млн на поставку Украине нелетального вооружения. Кисида также объявил, что Япония предоставит $470 млн помощи в области энергетики.
02:19
В ООН поддерживают усилия всех стран по урегулированию конфликта на Украине, сказал заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. При этом он не стал давать оценку мирному плану Китая, отметив, что всемирная организация должна получить больше деталей.
00:55
Украина передала Китаю по дипломатическим каналам свою формулу мира, заявил президент Владимир Зеленский.  «Мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответ», — сказал Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Киеве.
00:15
Власти США не станут передавать Украине боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией, сообщил официальный представитель Пентагона Пат Райдер.
Вчера 21:10

Конкретики по срокам телефонного разговора президента Украины с лидером Китая пока нет. Об этом, как передает «Страна.ua», заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой.

Отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре с Си Цзиньпином, Зеленский сказал: «Никакой конкретики, подтверждения пока нет».

Также он сообщил, что Украина предложила Китаю принять участие в реализации ее формулы мира. «Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашаем принять участие в этой формуле. Ожидаем ответа», — отметил Зеленский.

Вчера 21:00
В Одессе слышны взрывы, передают корреспонденты телеканала «Суспільне». В регионе объявлена воздушная тревога.
Вчера 20:22

Россия и Китай в ходе переговоров согласовали практически все основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию, сообщил Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином.

«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири — 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — сказал Путин.

Вчера 20:03
В Тверском суде Москвы РБК сообщили, что к ним поступило дело об административном правонарушении в отношении Народного артиста России Дмитрия Назарова по статье о дискредитации вооруженных сил.
Вчера 20:01
Вчера 19:45
Сегодня замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках военной помощи передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. РБК опросил экспертов и объясняет, что это за снаряды и корректно ли сравнивать их применение с грязной бомбой.
Вчера 19:39

Россия и Китай придерживаются позиции, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". Об этом говорится в совместном российско-китайском заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Вчера 19:32

Сергей Шойгу, отвечая телеканалу «Звезда» на вопрос о том, к чему приведет анонсированная накануне поставка Украине из ЕС 1 млн снарядов, заявил: «Любая война заканчивается миром».

Вопрос, как скоро на мир можно рассчитывать, министр обороны оставил без ответа.

Вчера 19:17

Сергей Шойгу, комментируя планы Лондона по поставкам Киеву боеприпасов с обедненным ураном, заявил, что «пройдена еще одна ступенька, которых остается все меньше».

«Здесь можно сказать только одно: ступенек не так много, пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше», — сказал Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, «надо хорошо задуматься над каждым последующим шагом».

Вчера 19:04

Для ВСУ будет чрезвычайно трудной задачей вытеснить российские войска с территории Украины, считает председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. 

«Это будет очень трудная задача. Это не невозможно, но чрезвычайно сложно […] Это может произойти, но я не думаю, что это произойдет», — сказал Милли.

В то же время, по его мнению, Россия «не сможет достичь своих политических целей на Украине».
 

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