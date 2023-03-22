Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 392-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Решение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном может привести к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале По его мнению, после поставок боеприпасов с обедненным ураном Киев может использовать «грязную бомбу» или даже применить тактическое ядерное оружие.
В таком случае «назад пути не будет», считает Володин. «Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава и т.д.) делают все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца», — заключил спикер Госдумы.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в телеграм-канале об отбитой атаке надводных беспилотников. До этого в бухте был остановлен рейд.
«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — заявил Развожаев. По словам губернатора, жители не пострадали, но от взрывов уничтоженных дронов оказались выбиты стекла в здании на Ленина, 2 и Доме Москвы.
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО. О работе систем противовоздушной обороны сообщают и в Киевской областной администрации.
Как сообщили ZN.UA и «Суспільне», взрывы звучат в Житомирской и Хмельницкой областях, там также работают силы ПВО. Власти сообщают о звуке взрыва в Хмельницком. О работе ПВО написал глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.
Конкретики по срокам телефонного разговора президента Украины с лидером Китая пока нет. Об этом, как передает «Страна.ua», заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой.
Отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре с Си Цзиньпином, Зеленский сказал: «Никакой конкретики, подтверждения пока нет».
Также он сообщил, что Украина предложила Китаю принять участие в реализации ее формулы мира. «Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашаем принять участие в этой формуле. Ожидаем ответа», — отметил Зеленский.
Россия и Китай в ходе переговоров согласовали практически все основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию, сообщил Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином.
«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири — 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — сказал Путин.
Россия и Китай придерживаются позиции, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". Об этом говорится в совместном российско-китайском заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Сергей Шойгу, отвечая телеканалу «Звезда» на вопрос о том, к чему приведет анонсированная накануне поставка Украине из ЕС 1 млн снарядов, заявил: «Любая война заканчивается миром».
Вопрос, как скоро на мир можно рассчитывать, министр обороны оставил без ответа.
Сергей Шойгу, комментируя планы Лондона по поставкам Киеву боеприпасов с обедненным ураном, заявил, что «пройдена еще одна ступенька, которых остается все меньше».
«Здесь можно сказать только одно: ступенек не так много, пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше», — сказал Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, «надо хорошо задуматься над каждым последующим шагом».
Для ВСУ будет чрезвычайно трудной задачей вытеснить российские войска с территории Украины, считает председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
«Это будет очень трудная задача. Это не невозможно, но чрезвычайно сложно […] Это может произойти, но я не думаю, что это произойдет», — сказал Милли.
В то же время, по его мнению, Россия «не сможет достичь своих политических целей на Украине».