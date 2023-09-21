Последствия боев в Нагорном Карабахе. Онлайн

Почти все оппозиционные силы Армении достигли взаимопонимания по программе «свержения правительства зла» и его главы Никола Пашиняна из-за прошедших боев в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель партии «Дашнакцутюн», бывший вице-спикер армянского парламента Ишхан Сагателян на митинге.

Будет создан Национальный комитет — специальный орган для «руководства народным движением», который «доведет борьбу до победного конца», рассказал депутат. Кроме того, парламентская оппозиция инициирует импичмент Пашиняну.

Сагателян подчеркнул, что время для действий не прошло, а если допустить промедление, то Армения потеряет области Сюник и Гегаркуник.