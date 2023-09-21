 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Последствия боев в Нагорном Карабахе. Онлайн

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Боевые действия в Нагорном Карабахе, продолжавшиеся около суток, завершены — стороны объявили о прекращении огня. Власти Нагорного Карабаха анонсировали расформирование своей армии и вывод подразделений ВС Армении. Договоренность достигнута при посредничестве командования российского миротворческого контингента.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:46

Российские миротворцы с начала боевых действий эвакуировали 5 тыс. человек из трех районов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны.
 

06:36

Почти все оппозиционные силы Армении достигли взаимопонимания по программе «свержения правительства зла» и его главы Никола Пашиняна из-за прошедших боев в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель партии «Дашнакцутюн», бывший вице-спикер армянского парламента Ишхан Сагателян на митинге.

Будет создан Национальный комитет — специальный орган для «руководства народным движением», который «доведет борьбу до победного конца», рассказал депутат. Кроме того, парламентская оппозиция инициирует импичмент Пашиняну.

Сагателян подчеркнул, что время для действий не прошло, а если допустить промедление, то Армения потеряет области Сюник и Гегаркуник.

Вчера 23:34

Азербайджанские войска обстреляли из стрелкового оружия армянские позиции, расположенные на территории Армении, заявило армянское Минобороны.

Инцидент произошел около 22:50 по местному времени (21:50 мск), ведомство не уточнило, были ли погибшие или пострадавшие. Стрельба велась по позициям в Гегаркуникской области в районе села Сотк.

Вчера 22:05

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в Нагорном Карабахе.

«Выражаем глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны России, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве попросили «проявить терпение» в связи с расследованием случившегося. В нем добавили, что следственные органы Азербайджана и России совместно работают на месте.

Вчера 21:46

Около 200 человек погибли, более 400 ранены в результате боев в Нагорном Карабахе 19–20 сентября, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.

По его словам, среди мирного населения раненых более 40, в том числе 13 детей. Погибших — десять, среди которых пять детей.

Вчера 21:04

Кремль подтвердил, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном.

В ходе беседы Путин «с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта». Он также приветствовал достигнутую при «активном участии российских миротворцев» договоренность Баку и Степанакерта о прекращении огня и проведении переговоров 21 сентября. Отмечается, что переговоры пройдут при посредничестве российского миротворческого контингента.

В разговоре также «была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации». Миротворцы продолжают выполнять поставленные задачи, помогать мирному населению и беженцам, сказано в сообщении Кремля.

Вчера 20:44

На площади Республики в Ереване начались столкновения протестующих с полицией. Демонстранты бросают в силовиков камни и бутылки, передает «РИА Новости».

Вчера 19:56

Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным, сообщило армянское правительство. Обсуждали Нагорный Карабах.

Вчера 19:44

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан «пошел бы до конца», если бы вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие.

Вчера 19:37

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все поставленные задачи в Нагорном Карабахе были выполнены за сутки, страна восстановила свой суверенитет, а большая часть военных в Карабахе была уничтожена.

Вчера 19:29

В центре Еревана, недалеко от здания правительства Армении, вновь проходит массовая акция протеста. Как передает корреспондент РБК, в ней участвуют не менее тысячи человек.

Собравшиеся держат плакаты «Пашинян, уходи!», «Арцах, присоединяйся!».

Video

Вчера 19:11

Минобороны России: с 13:00  (12:00 мск) сегодняшнего дня случаев нарушения режима прекращения огня в Карабахе не зафиксировано.

Вчера 18:43

Ильхам Алиев в скором времени обратится к жителям Азербайджана, передает онлайн-издание haqqin.az.

Обращение главы государства будет транслироваться по местным телеканалам.

Вчера 18:29

Минобороны России сообщило о гибели российских миротворцев в результате обстрела в Карабахе.

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — сказано в сообщении.

Вчера 18:23

Баку заявляет, что массовых жертв при операции в Карабахе не было.

«Утверждения армянской стороны о якобы массовых жертвах в результате антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском регионе Азербайджана не соответствуют действительности. Азербайджанская сторона предприняла все меры для минимизации жертв среди мирного населения Карабаха», — сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Вчера 18:08

Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как Мишель написал в соцсети X (бывшый Twitter), он призвал Алиева в полной мере обеспечить прекращение огня, а также «достойное отношение к армянам Карабаха со стороны Азербайджана». «Их права и безопасность должны быть обеспечены», — добавил глава Евросовета.

Вчера 17:34

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в прошлом году на саммите под эгидой ЕС в Праге и в этом году на саммите в Брюсселе армянский президент Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. «Исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории. Ситуация в Нагорном Карабахе — это внутреннее дело Азербайджана», - написал он в Telegram. При этом Володин заявил о необходимости обеспечить права и безопасность проживающего в Карабахе мирного населения.

Вчера 17:22

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что не считает целесообразным проведение заседания Совбеза ООН по Нагорному Карабаху, на котором настаивала армянская сторона. По его словам, в Баку не видят особой необходимости в механизмах ООН в разрешении этой ситуации.

Вчера 16:50

У Азербайджана готов план по социально-экономической реинтеграции армянского населения Карабаха, заявил помощник Ильхама Алиева — заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Вчера 16:38

Вопрос присутствия армянских вооруженных формирований на территории Карабаха был эффективно решен, заявил спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков, слова которого приводит Trend.

Нагорный Карабах Армения Азербайджан боевые действия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,37 (+0,45) Инвестиции, 20 сен, 16:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,39) Инвестиции, 20 сен, 16:42
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:22
Почти по всей Украине вновь объявили воздушную тревогу Политика, 08:08
В Киеве рассказали о 1000 часов при включенной воздушной тревоге Политика, 08:04
Высокий доход и госкомпания: как россияне выбирают работодателя Pro, 08:03
В России предложили создать ГОСТы для автотуризма Бизнес, 08:00
Последствия боев в Нагорном Карабахе. Онлайн Политика, 07:47
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Полицейский погиб при взрыве в венгерском Эстергоме, куда приехал Орбан Политика, 07:32
Эксперты ВШЭ предупредили о всплеске заболеваемости ожирением после COVID Национальные проекты, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:28
Как конфликт в Карабахе влияет на евробонды Армении и Азербайджана Pro, 07:01
США объяснили закрытие банком JPMorgan канала расчета с Россией за зерно Политика, 06:56
Российские миротворцы эвакуировали 5 тыс. человек в Нагорном Карабахе Политика, 06:33
Южнокорейский истребитель KF-16 разбился в Сосане Политика, 06:16