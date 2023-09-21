Последствия боев в Нагорном Карабахе. Онлайн
Боевые действия в Нагорном Карабахе, продолжавшиеся около суток, завершены — стороны объявили о прекращении огня. Власти Нагорного Карабаха анонсировали расформирование своей армии и вывод подразделений ВС Армении. Договоренность достигнута при посредничестве командования российского миротворческого контингента.
Российские миротворцы с начала боевых действий эвакуировали 5 тыс. человек из трех районов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны.
Почти все оппозиционные силы Армении достигли взаимопонимания по программе «свержения правительства зла» и его главы Никола Пашиняна из-за прошедших боев в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель партии «Дашнакцутюн», бывший вице-спикер армянского парламента Ишхан Сагателян на митинге.
Будет создан Национальный комитет — специальный орган для «руководства народным движением», который «доведет борьбу до победного конца», рассказал депутат. Кроме того, парламентская оппозиция инициирует импичмент Пашиняну.
Сагателян подчеркнул, что время для действий не прошло, а если допустить промедление, то Армения потеряет области Сюник и Гегаркуник.
Азербайджанские войска обстреляли из стрелкового оружия армянские позиции, расположенные на территории Армении, заявило армянское Минобороны.
Инцидент произошел около 22:50 по местному времени (21:50 мск), ведомство не уточнило, были ли погибшие или пострадавшие. Стрельба велась по позициям в Гегаркуникской области в районе села Сотк.
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в Нагорном Карабахе.
«Выражаем глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны России, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве попросили «проявить терпение» в связи с расследованием случившегося. В нем добавили, что следственные органы Азербайджана и России совместно работают на месте.
Около 200 человек погибли, более 400 ранены в результате боев в Нагорном Карабахе 19–20 сентября, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.
По его словам, среди мирного населения раненых более 40, в том числе 13 детей. Погибших — десять, среди которых пять детей.
Кремль подтвердил, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном.
В ходе беседы Путин «с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта». Он также приветствовал достигнутую при «активном участии российских миротворцев» договоренность Баку и Степанакерта о прекращении огня и проведении переговоров 21 сентября. Отмечается, что переговоры пройдут при посредничестве российского миротворческого контингента.
В разговоре также «была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации». Миротворцы продолжают выполнять поставленные задачи, помогать мирному населению и беженцам, сказано в сообщении Кремля.
На площади Республики в Ереване начались столкновения протестующих с полицией. Демонстранты бросают в силовиков камни и бутылки, передает «РИА Новости».
Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным, сообщило армянское правительство. Обсуждали Нагорный Карабах.
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан «пошел бы до конца», если бы вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все поставленные задачи в Нагорном Карабахе были выполнены за сутки, страна восстановила свой суверенитет, а большая часть военных в Карабахе была уничтожена.
В центре Еревана, недалеко от здания правительства Армении, вновь проходит массовая акция протеста. Как передает корреспондент РБК, в ней участвуют не менее тысячи человек.
Собравшиеся держат плакаты «Пашинян, уходи!», «Арцах, присоединяйся!».
Минобороны России: с 13:00 (12:00 мск) сегодняшнего дня случаев нарушения режима прекращения огня в Карабахе не зафиксировано.
Ильхам Алиев в скором времени обратится к жителям Азербайджана, передает онлайн-издание haqqin.az.
Обращение главы государства будет транслироваться по местным телеканалам.
Минобороны России сообщило о гибели российских миротворцев в результате обстрела в Карабахе.
«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — сказано в сообщении.
Баку заявляет, что массовых жертв при операции в Карабахе не было.
«Утверждения армянской стороны о якобы массовых жертвах в результате антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском регионе Азербайджана не соответствуют действительности. Азербайджанская сторона предприняла все меры для минимизации жертв среди мирного населения Карабаха», — сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как Мишель написал в соцсети X (бывшый Twitter), он призвал Алиева в полной мере обеспечить прекращение огня, а также «достойное отношение к армянам Карабаха со стороны Азербайджана». «Их права и безопасность должны быть обеспечены», — добавил глава Евросовета.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в прошлом году на саммите под эгидой ЕС в Праге и в этом году на саммите в Брюсселе армянский президент Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. «Исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории. Ситуация в Нагорном Карабахе — это внутреннее дело Азербайджана», - написал он в Telegram. При этом Володин заявил о необходимости обеспечить права и безопасность проживающего в Карабахе мирного населения.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что не считает целесообразным проведение заседания Совбеза ООН по Нагорному Карабаху, на котором настаивала армянская сторона. По его словам, в Баку не видят особой необходимости в механизмах ООН в разрешении этой ситуации.
У Азербайджана готов план по социально-экономической реинтеграции армянского населения Карабаха, заявил помощник Ильхама Алиева — заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
Вопрос присутствия армянских вооруженных формирований на территории Карабаха был эффективно решен, заявил спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков, слова которого приводит Trend.