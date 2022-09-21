Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 210-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Путин: призыву будут подлежать только граждане, которые проходили военную службу и состоят в запасе. Указ о мобилизации уже подписан
Путин объявил о частичной мобилизации в России.
Путин: Россия поддержит итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Путин: Киев в начале военной операции позитивно реагировал на переговорные предложения Москвы, но мирное решение не устраивало Запад, и Украине дали указание сорвать договоренности.
Путин: страны НАТО хотят добиться раскола России
Владимир Путин выступает со специальным заявлением. РБК ведет прямую трансляцию.
Число пострадавших при попадании ракеты в жилой дом в Новой Каховке Херсонской области выросло до пяти, все они госпитализированы, сообщается в телеграм-канале администрации.
«В результате попадания украинской ракеты «Точка-У» в жилом доме по адресу ул. Букина,10 имеются разрушения по всему дому. Сильно пострадали 1, 2, 3 и 4 подъезды», — говорится в сообщении.
Замглавы военно-гражданской администрации подконтрольной российским военным части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после референдума «у России прибавится от 5 до 6 млн новых граждан».
«В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до 8–9 миллионов человек. Площадь освобожденных территорий, на которых пройдут референдумы, — около 113 тысяч квадратных километров», — написал Рогов в телеграм-канале.
Маневры проходят с целью «обеспечения общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур». Их задачей является «отработка и слаживание действий правоохранительных органов», уточнил он. «В данных учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города. Просьба сохранять спокойствие и не верить дезинформации и слухам», — написал Рогов.
Вашингтон никогда не признает результаты референдумов о присоединении к России, которые собираются провести в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским силам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Как отметил Блинкен, необходимо, что другие страны, поддерживающие Устав ООН, «также ясно дали это понять».
Она пояснила, что голосование может подпадать под статью 110-1 украинского Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». «Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторы и участвующие в проведении референдумов будут наказаны по статье 111-1, часть 5 УКУ — это лишение свободы от 5 до 10 лет», — добавила Верещук.
Россия должна «выплачивать Украине репарации», заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Нет справедливости без компенсации. <...> Это верно для сегодняшнего дня, но также верно и для незаконченных дел прошлого. Я говорю это как президент страны, которая пострадала во время Второй мировой войны», — сказал Дуда.
Он отметил, что Киев имеет полную поддержку от своих партнеров. «Наша позиция — четкая и хорошо известная. Только это нас должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», — сказал Зеленский.
«Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. <...> Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», — написал Кадыров.