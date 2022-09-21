Число пострадавших при попадании ракеты в жилой дом в Новой Каховке Херсонской области выросло до пяти, все они госпитализированы, сообщается в телеграм-канале администрации.

«В результате попадания украинской ракеты «Точка-У» в жилом доме по адресу ул. Букина,10 имеются разрушения по всему дому. Сильно пострадали 1, 2, 3 и 4 подъезды», — говорится в сообщении.

