Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 20 сен, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 20 сен, 16:17
Путин пообещал использовать все средства для защиты России Политика, 09:14
Путин ответил на обращения о референдумах Политика, 09:13
Путин заявил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня Политика, 09:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:10
Путин объявил частичную мобилизацию в России Политика, 09:09
Как рост пошлин на нефть и газ повлияет на акции и дивиденды экспортеров Pro, 09:07
Путин заявил, что цели спецоперации остаются неизменными Политика, 09:06
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 09:06
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Обращение Владимира Путина. Текстовая трансляция Политика, 09:01
Обращение Владимира Путина по референдумам. Прямая трансляция Политика, 09:00
Специалист за 2,5 года: как решить главную проблему новых производств Дискуссионный клуб, 09:00
«Мне урежут зарплату?» Чего сегодня боятся работники и что с этим делать Pro, 08:48
Главы Израиля и Турции встретились впервые с 2008 года Политика, 08:42
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 08:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 210-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:12
Путин: указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.
09:11
Путин: частичная мобилизация начнется уже 21 сентября.
09:10

Путин: призыву будут подлежать только граждане, которые проходили военную службу и состоят в запасе. Указ о мобилизации уже подписан

09:10

Путин объявил о частичной мобилизации в России.

09:09

Путин: Россия поддержит итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

09:07
Путин поручил правительству и Минобороны в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса — он должен быть таким же, как у кадровых военнослужащих
09:04

Путин: Киев в начале военной операции позитивно реагировал на переговорные предложения Москвы, но мирное решение не устраивало Запад, и Украине дали указание сорвать договоренности.

09:03
Путин: цели военной операции — освобождение Донбасса — остаются неизменными.
09:01

Путин: страны НАТО хотят добиться раскола России

08:59

Владимир Путин выступает со специальным заявлением. РБК ведет прямую трансляцию.

08:29

Число пострадавших при попадании ракеты в жилой дом в Новой Каховке Херсонской области выросло до пяти, все они госпитализированы, сообщается в телеграм-канале администрации.

«В результате попадания украинской ракеты «Точка-У» в жилом доме по адресу ул. Букина,10 имеются разрушения по всему дому. Сильно пострадали 1, 2, 3 и 4 подъезды», — говорится в сообщении.
 

Фото:VGA_NovayaKahovka / Telegram
Фото: VGA_NovayaKahovka / Telegram

08:13

Замглавы военно-гражданской администрации подконтрольной российским военным части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после референдума «у России прибавится от 5 до 6 млн новых граждан».

«В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до 8–9 миллионов человек. Площадь освобожденных территорий, на которых пройдут референдумы, — около 113 тысяч квадратных километров», — написал Рогов в телеграм-канале.

07:12
В рамках «зерновой сделки» из украинских портов вышли 178 кораблей, которые перевозят более 4 млн т зерна и другого продовольствия, сообщает Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ).
07:00
Власти контролируемой российскими военными части Запорожской области объявили о начале контртеррористических учений в Мелитополе. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Маневры проходят с целью «обеспечения общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур». Их задачей является «отработка и слаживание действий правоохранительных органов», уточнил он. «В данных учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города. Просьба сохранять спокойствие и не верить дезинформации и слухам», — написал Рогов.
 
06:20

Вашингтон никогда не признает результаты референдумов о присоединении к России, которые собираются провести в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским силам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Как отметил Блинкен, необходимо, что другие страны, поддерживающие Устав ООН, «также ясно дали это понять».
 

04:37
Украинцам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях, за голосование на референдумах о присоединении к России может грозить до пяти лет лишения свободы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она пояснила, что голосование может подпадать под статью 110-1 украинского Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». «Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторы и участвующие в проведении референдумов будут наказаны по статье 111-1, часть 5 УКУ — это лишение свободы от 5 до 10 лет», — добавила Верещук.
 
03:19

Россия должна «выплачивать Украине репарации», заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Нет справедливости без компенсации. <...> Это верно для сегодняшнего дня, но также верно и для незаконченных дел прошлого. Я говорю это как президент страны, которая пострадала во время Второй мировой войны», — сказал Дуда.

01:36
Позиция и задача Украины не меняются из-за проведения референдумов о присоединении к России в ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что Киев имеет полную поддержку от своих партнеров. «Наша позиция — четкая и хорошо известная. Только это нас должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», — сказал Зеленский.
Вчера 23:52
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что участники военной операции на Украине переходят к новой тактике и «больше возиться не собираются». Подробностей о новой тактике он не привел.

«Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. <...> Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», — написал Кадыров.
 
Вчера 22:25
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил за введение новых санкций против России в случае проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter