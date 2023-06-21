Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 483-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Пентагон внезапно нашел ошибку на более чем $6 млрд в расчетах стоимости направленного за последние два года Украине вооружения. Только в этом финансовом году бухгалтеры Минобороны США переоценили стоимость техники, переданной Киеву, на $3,6 млрд.
Пентагон отчитался в середине июня, что с начала военной операции оказал Украине помощь в области безопасности на примерно $40 млрд. Но согласно новым расчетам, реальная помощь США составила около $34 млрд.
Около 1 млн человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды из-за прорыва Каховской ГЭС и наводнения, заявил вице-премьер Украины Александр Кубраков.
«Сейчас мы работаем над строительством нового водопровода из других водоемов для того, чтобы обеспечить доступ людей к воде», — сказал он.
США заключили контракт с оборонной компанией Raytheon на выпуск ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM на $1,1 млрд, которые передадут в том числе Украине.
Сделка предусматривает производство не только ракет, но и систем телеметрии и запчастей. Предполагается, что оружие, произведенное в рамках контракта, поставят в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Сингапур, Испанию, Швейцарию, Великобританию, а также на Украину.
AIM-120 AMRAAM — ракеты средней дальности, предназначенные для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Ракеты находятся на вооружении ВВС США и других стран НАТО, включая Германию и Великобританию. Эти ракеты — основное вооружение для истребителей F-15 и F-16, а также истребителя пятого поколения F-22.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска в ходе контрнаступления ВСУ «просто так не сдадут занятые позиции», потому продолжаются ожесточенные бои. По ее словам, есть направления, где украинские военные находятся в обороне.
«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», — написала Маляр в Telegram.
Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал видео, как они с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой посетили Шебекино. По его словам, в городе начались работы по оценке ущерба, нанесенного обстрелами, а также восстановление жилого фонда.
«Также завершаются работы по восстановлению электроэнергии и водоснабжения ряда улиц, в целом энергоснабжение города восстановлено», — написал глава региона.
С 21 июня власти откроют въезд и выезд в Шебекино. С 6 утра до 9 вечера машины смогут проезжать свободно, без всяких пропусков, сообщил во время прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
После 21:00 въезд будет запрещен, но выехать из города будет можно. Полиция и ГИБДД будут иметь право на проверку автотранспорта.
Кроме того, с сентября в регионе частично вернут очное обучение. Удаленка останется в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском городских округах, а также в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах и в части Белгородского района, граничащей с Украиной.
Население Германии в 2022 году выросло на 1,3%, или 1,12 млн человек. Это рекордный прирост со времен объединения ФРГ и ГДР, когда население увеличилось с 62,7 млн в 1989 году до 79,8 млн в 1990-м.
В 2021 году показатель составил 0,1% (82 тыс. человек). Федеральная служба статистики связала скачок численности населения с увеличением количества иммигрантов, в основном за счет беженцев с Украины.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал власти Израиля за нейтральную позицию. В интервью одной из израильских радиостанций он заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен приехать в Киев, выразить свою поддержку и оказать помощь Украине. Свою позицию Ермак аргументировал тем, что Украину якобы атакуют иранские беспилотники. В Москве ранее не раз опровергали применение иранского оружия.
Полковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил ТАСС, что в течение двух-трех последних суток ВСУ пытались атаковать в районе Стельмаховки и Коломыйчихи. Однако создать плацдарм им не удалось – «было нанесено существенное огневое поражение».
Рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что оснований для передачи Крыма из состава РСФСР в УССР в 1954 году не было. Об этом заявил глава парламента Владимир Константинов на заседании президиума Госсовета республики.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что многие дома, в которых долго стояла вода после разрушения Каховской ГЭС, не пригодны для жилья, а потому их придется разобрать. «Более 1,8 тыс. жителей получили первые выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей. В дальнейшем будет проводиться оценка по масштабов разрушений и выплачиваться компенсация за понесённый ущерб, которая может пойти на постройку новых домов, восстановление приусадебных участков и предприятий аграрного сектора», - пообещал он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия сталкивается с ожесточенным сопротивлением в ходе своего контрнаступления. Он объяснил это хорошо подготовленными линиями обороны и нехваткой у ВСУ оборудования для их преодоления.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на прекращение огня на Украине в ближайшее время и достижение «прочного мира». Он также отметил, что необходимо следовать Уставу ООН, а также поддерживать все мирные инициативы, «которые были озвучены Китаем, а также другими государствами».
Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова опубликовала фотографию встречи с главой ГУР Кириллом Будановым и послом Японии Мацудой Кунинори. По ее словам, все ее участники живы и здоровы. Сам Буданов на фото стоит в военной форме и остриженный наголо.
Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе под обстрел попал хутор Леоновка. «Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждения получили два частных жилых дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка», - написал он в Telegram.
Потери ВСУ во время контрнаступления дают основание полагать, что оно может завершиться через три недели, заявил в эфире телеканала «Соловьев.Live» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Если все будет продолжаться такими темпами, то через недельки три мы успешно закончим это отражение и перейдем к наступательным действиям», — сказал он.
Уничтожившему танк Leopard российскому военному Андрею Кравцову вручили премию 1 млн руб., сообщило Минобороны.
Награду учредил фонд предпринимателей «Забота Сибири». Как пояснил сенатор Александр Карелин, эта сумма является доплатой и не заменяет выплат со стороны Минобороны.
Ранее вопрос о выплатах военным за уничтожение техники ВСУ поднял на встрече с президентом военный блогер Семен Пегов. Он заявил, что «не знает лично ни одного бойца, который получил бы выплату за подбитый танк, за уничтоженный укрепрайон». Владимир Путин назвал эту информацию неожиданной и пообещал в этот же день обсудить вопрос с Минобороны. Позже ведомство отчиталось, что с начала военной операции специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника получили свыше 10 тыс. российских военных.
Госдума приняла закон, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности за преступления небольшой или средней тяжести мобилизованных и контрактников. Их будут освобождать со дня увольнения со службы или после получения госнаграды.
Закон также разрешает заключать контракт с отбывшими наказание в колонии, если их судимость снята или погашена.
Накануне депутаты уточнили ряд статей, по которым «амнистии» не предполагается. Среди них статьи о теракте, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования либо участии в нем, госизмене, диверсии, призывах к терроризму и половых преступлениях против несовершеннолетних.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка (ДНР). Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе две артиллерийские системы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк», боевая машина РСЗО «Град», САУ «Акация».
В военном ведомстве сообщили, что на Донецком направлении отражены 10 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка. Там уничтожены три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777.