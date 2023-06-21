Пентагон внезапно нашел ошибку на более чем $6 млрд в расчетах стоимости направленного за последние два года Украине вооружения. Только в этом финансовом году бухгалтеры Минобороны США переоценили стоимость техники, переданной Киеву, на $3,6 млрд.

Пентагон отчитался в середине июня, что с начала военной операции оказал Украине помощь в области безопасности на примерно $40 млрд. Но согласно новым расчетам, реальная помощь США составила около $34 млрд.