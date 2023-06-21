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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 483-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:19

Пентагон внезапно нашел ошибку на более чем $6 млрд в расчетах стоимости направленного за последние два года Украине вооружения. Только в этом финансовом году бухгалтеры Минобороны США переоценили стоимость техники, переданной Киеву, на $3,6 млрд.

Пентагон отчитался в середине июня, что с начала военной операции оказал Украине помощь в области безопасности на примерно $40 млрд. Но согласно новым расчетам, реальная помощь США составила около $34 млрд.

07:11

Около 1 млн человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды из-за прорыва Каховской ГЭС и наводнения, заявил вице-премьер Украины Александр Кубраков.

«Сейчас мы работаем над строительством нового водопровода из других водоемов для того, чтобы обеспечить доступ людей к воде», — сказал он.

07:10

США заключили контракт с оборонной компанией Raytheon на выпуск ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM на $1,1 млрд, которые передадут в том числе Украине.

Сделка предусматривает производство не только ракет, но и систем телеметрии и запчастей. Предполагается, что оружие, произведенное в рамках контракта, поставят в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Сингапур, Испанию, Швейцарию, Великобританию, а также на Украину.

AIM-120 AMRAAM — ракеты средней дальности, предназначенные для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Ракеты находятся на вооружении ВВС США и других стран НАТО, включая Германию и Великобританию. Эти ракеты — основное вооружение для истребителей F-15 и F-16, а также истребителя пятого поколения F-22.

Вчера 22:28

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска в ходе контрнаступления ВСУ «просто так не сдадут занятые позиции», потому продолжаются ожесточенные бои. По ее словам, есть направления, где украинские военные находятся в обороне.

«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», — написала Маляр в Telegram.

Вчера 20:39

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал видео, как они с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой посетили Шебекино. По его словам, в городе начались работы по оценке ущерба, нанесенного обстрелами, а также восстановление жилого фонда.

«Также завершаются работы по восстановлению электроэнергии и водоснабжения ряда улиц, в целом энергоснабжение города восстановлено», — написал глава региона.

Video

Вчера 20:18

С 21 июня власти откроют въезд и выезд в Шебекино. С 6 утра до 9 вечера машины смогут проезжать свободно, без всяких пропусков, сообщил во время прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

После 21:00 въезд будет запрещен, но выехать из города будет можно. Полиция и ГИБДД будут иметь право на проверку автотранспорта.

Кроме того, с сентября в регионе частично вернут очное обучение. Удаленка останется в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском городских округах, а также в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах и в части Белгородского района, граничащей с Украиной.

Вчера 19:46

Население Германии в 2022 году выросло на 1,3%, или 1,12 млн человек. Это рекордный прирост со времен объединения ФРГ и ГДР, когда население увеличилось с 62,7 млн в 1989 году до 79,8 млн в 1990-м.

В 2021 году показатель составил 0,1% (82 тыс. человек). Федеральная служба статистики связала скачок численности населения с увеличением количества иммигрантов, в основном за счет беженцев с Украины.

Вчера 18:49

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал власти Израиля за нейтральную позицию. В интервью одной из израильских радиостанций он заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен приехать в Киев, выразить свою поддержку и оказать помощь Украине. Свою позицию Ермак аргументировал тем, что Украину якобы атакуют иранские беспилотники. В Москве ранее не раз опровергали применение иранского оружия.

Вчера 18:13

Полковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил ТАСС, что в течение двух-трех последних суток ВСУ пытались атаковать в районе Стельмаховки и Коломыйчихи. Однако создать плацдарм им не удалось – «было нанесено существенное огневое поражение».

Вчера 18:01

Рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что оснований для передачи Крыма из состава РСФСР в УССР в 1954 году не было. Об этом заявил глава парламента Владимир Константинов на заседании президиума Госсовета республики.


 

Вчера 18:00

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что многие дома, в которых долго стояла вода после разрушения Каховской ГЭС, не пригодны для жилья, а потому их придется разобрать. «Более 1,8 тыс. жителей получили первые выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей. В дальнейшем будет проводиться оценка по масштабов разрушений и выплачиваться компенсация за понесённый ущерб, которая может пойти на постройку новых домов, восстановление приусадебных участков и предприятий аграрного сектора», - пообещал он.

Вчера 16:51

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия сталкивается с ожесточенным сопротивлением в ходе своего контрнаступления. Он объяснил это хорошо подготовленными линиями обороны и нехваткой у ВСУ оборудования для их преодоления.

Вчера 16:15

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на прекращение огня на Украине в ближайшее время и достижение «прочного мира». Он также отметил, что необходимо следовать Уставу ООН, а также поддерживать все мирные инициативы, «которые были озвучены Китаем, а также другими государствами».

Вчера 16:00

Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова опубликовала фотографию встречи с главой ГУР Кириллом Будановым и послом Японии Мацудой Кунинори. По ее словам, все ее участники живы и здоровы. Сам Буданов на фото стоит в военной форме и остриженный наголо.

Вчера 15:50

Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе под обстрел попал хутор Леоновка. «Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждения получили два частных жилых дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка», - написал он в Telegram.

Вчера 15:32

Потери ВСУ во время контрнаступления дают основание полагать, что оно может завершиться через три недели, заявил в эфире телеканала «Соловьев.Live» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Если все будет продолжаться такими темпами, то через недельки три мы успешно закончим это отражение и перейдем к наступательным действиям», — сказал он.

Вчера 15:01

Уничтожившему танк Leopard российскому военному Андрею Кравцову вручили премию 1 млн руб., сообщило Минобороны.

Награду учредил фонд предпринимателей «Забота Сибири». Как пояснил сенатор Александр Карелин, эта сумма является доплатой и не заменяет выплат со стороны Минобороны.

Ранее вопрос о выплатах военным за уничтожение техники ВСУ поднял на встрече с президентом военный блогер Семен Пегов. Он заявил, что «не знает лично ни одного бойца, который получил бы выплату за подбитый танк, за уничтоженный укрепрайон». Владимир Путин назвал эту информацию неожиданной и пообещал в этот же день обсудить вопрос с Минобороны. Позже ведомство отчиталось, что с начала военной операции специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника получили свыше 10 тыс. российских военных.

Вчера 14:46

Госдума приняла закон, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности за преступления небольшой или средней тяжести мобилизованных и контрактников. Их будут освобождать со дня увольнения со службы или после получения госнаграды.

Закон также разрешает заключать контракт с отбывшими наказание в колонии, если их судимость снята или погашена.

Накануне депутаты уточнили ряд статей, по которым «амнистии» не предполагается. Среди них статьи о теракте, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования либо участии в нем, госизмене, диверсии, призывах к терроризму и половых преступлениях против несовершеннолетних.

Вчера 14:31

Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка (ДНР). Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе две артиллерийские системы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк», боевая машина РСЗО «Град», САУ «Акация».

Вчера 14:28

В военном ведомстве сообщили, что на Донецком направлении отражены 10 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка. Там уничтожены три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777.

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