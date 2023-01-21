Нападение украинской армии на Крым станет острой эскалацией конфликта, заявил Илон Маск. «Я настроен крайне проукраински, но непрекращающаяся эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал он в Twitter.

Так он прокомментировал статью The New York Times о том, что прежде Вашингтон занимал жесткую позицию относительно возможных ударов ВСУ по Крыму, однако со временем власти США пришли к выводу, что если Россия почувствует риск потери контроля над полуостровом, это укрепить переговорные позиции Украины.