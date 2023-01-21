Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 332-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Нападение украинской армии на Крым станет острой эскалацией конфликта, заявил Илон Маск. «Я настроен крайне проукраински, но непрекращающаяся эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал он в Twitter.
Так он прокомментировал статью The New York Times о том, что прежде Вашингтон занимал жесткую позицию относительно возможных ударов ВСУ по Крыму, однако со временем власти США пришли к выводу, что если Россия почувствует риск потери контроля над полуостровом, это укрепить переговорные позиции Украины.
Польша готова обучить бригаду украинских военных и оснастить ее танками Т-72 и боевыми машинами пехоты (БМП), сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает «Польское радио 24». «Мы сможем как оснастить, так и обучить украинских солдат до конца марта в масштабе до бригады», — сказал он после встречи с министрами обороны других стран-союзниц Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Блащак не уточнил точное число солдат, которых Польша может обучить.
Он отметил, что, передавая технику Киеву, Варшаве придется обеспечить ее «эквиваленты» собственной армии: он напомнил о закупке южнокорейских танков K2 и гаубиц K9.
Вашингтон квалифицирует ЧВК Вагнера как транснациональную преступную организацию, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Минфин США на следующей неделе введет против ЧВК дополнительные санкции.
Министр обороны США Ллойд Остин объявил о поставках новых вооружений на Украину со стороны союзников. Об этом он сказал на брифинге с председателем комитета начальников штабов ВС генералом Марком Милли. По его словам, Швеция решила предоставить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания передаст 19 гаубиц, Латвия — системы Stigner, вертолеты и другие вооружения. Кроме того, из Эстонии перебросят 155-миллиметровые гаубицы.
Минюст признал иноагентом певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова), свидетельствует реестр ведомства. Кроме нее 20 января в список иноагентов попали:
- основатель Gulagu.net Владимир Осечкин;
- депутат Мосгордумы, член фракции «Яблока» Дарья Беседина;
- блогер Вадим Харченко;
- активист Ибрагим Яганов;
- блогер Антон Устимов (Пикули);
- проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK».
Прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении «Русского дома» (Russisches Haus), пишет Tagesspiegel.
Деятельность центра науки и культуры проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах, сообщил представитель ведомства Себастьян Бюхнер. Других деталей он не привел.
Как пишет издание, жалобу в прокуратуру подал бывший депутат бундестага (1994–2017 годы) от «Зеленых» Фолькер Бек.
Сергей Лавров провел в Москве встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Как сообщает МИД России, первоочередное внимание участники беседы уделили гуманитарным аспектам украинского кризиса.
«Российская сторона рассчитывает на то, что комитет будет опираться в своей деятельности в этом контексте на принцип беспристрастности и свой уникальный мандат. В этом ключе обсуждались перспективы и оптимальные условия его работы в республиках Донбасса», — сказано в сообщении.
Бывший руководитель управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Мелитополе (Запорожская область) и двое его подчиненных подозреваются в госизмене, сообщает телеграм-канал офиса генерального прокурора Украины.
Как заявили в пресс-службе, после того как Мелитополь перешел под контроль российских военных в конце февраля, спасатели остались там и стали работать в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям военно-гражданской администрации в Запорожской области.
Владимир Зеленский позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщила канцелярия президента Турции, он вновь заявил украинскому коллеге, что Анкара готова стать посредником на переговорах о мире с Москвой.
В свою очередь Зеленский сообщил, что обсуждались продолжение зерновой инициативы и расширение ее географии на другие порты. «Также подробно обсудили необходимые дипломатические усилия для реализации формулы мира», — сообщил президент Украины.
На базе завода «Чеченавто» в Аргуне планируется запустить производство легкого военного автомобиля, который получил название «джихад-машина», сообщили в правительстве Чечни. Этот вопрос чеченские власти накануне обсудили с руководством Минпромторга.
Ожидается, что испытание автомобиля пройдет в Российском университете спецназа.
Власти Чечни также прорабатывают вопрос о создании центра по ремонту и обслуживанию военной техники, пишет агентство.
Польша с нуля оснастит и обучит бригаду ВСУ, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время саммита на авиабазе Рамштайн, где обсуждается поддержка Украины.
«В рамках нового пакета поддержки Украины я представил нашу польскую поддержку, заключающуюся в том, что мы в состоянии как оснастить, так и обучить украинских солдат до конца марта в количестве до бригады. Оснащение будет бывшее в употреблении. Это будут боевые машины пехоты и танки Т-72, которые у нас еще остались», — сказал Блащак.
Корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в ногу, находясь в Соледаре.
Как говорится в заявлении редакции в телеграм-канале, Елсукова попала под обстрел вместе с группой сотрудников других СМИ, в том числе «Первого канала». Она получила несколько осколочных ранений, у нее раздроблено колено.
Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Соответствующие изменения закреплены приказом Минреинтеграции.
«Страна.ua» отмечает, что нахождение Киева в списке территорий «возможных боевых действий» не позволяло банкам осуществлять ипотечное кредитование в столице.
При этом, несмотря на последнее изменение, действие военного положения и комендантский час в Киеве не отменяются, пишет УНИАН.
На территории Воронежской области запретили запускать гражданские беспилотники, теперь это могут делать только «отдельные органы власти» и силовые структуры, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Понимаю, что у ряда бизнес-структур часть процессов заточена под использование дронов. Поэтому будем принимать обращения компаний и предприятий с просьбами использовать БПЛА в мирных целях. И если такие обращения будут обоснованными, будем выдавать разрешения в индивидуальном порядке», — заявил Гусев.
МИД России считает обсуждение новой военной помощи Украине со стороны Запада, которое проходит на авиабазе Рамштайн, «откровенным провокационным подстрекательством и повышением ставок в конфликте». Как говорится в заявлении Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, это «неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации».
Захарова выражает уверенность, что политику Киева «определяет оголтелая партия войны» и что в таких условиях о переговорах с Украиной «не может быть и речи».
«Поставленные в рамках специальной военной операции задачи по денацификации и демилитаризации нынешнего киевского режима и устранению исходящих с украинской территории серьезнейших угроз безопасности нашей страны и ее граждан сохраняют свою актуальность и будут, безусловно, выполнены», — пишет спикер МИДа.
В новый пакет военной помощи Украине от США войдут зенитные ракетные комплексы NASAMS и восемь ЗРК Avenger, сообщил Пентагон.
Кроме комплексов ПВО США поставят Украине 59 БМП Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 бронетранспортера MRAP, 350 броневиков Humvee, а также боеприпасы.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в случае угрозы региону со стороны Украины спецоперация «очень быстро прекратится». «Будет нанесен один, или два, или три, может быть, удара, и все закончится. Чего мы не хотим и чего избегали», — цитирует Константинова «Крыминформ».
Власти ДНР сообщили о повреждении газопровода и опоры ЛЭП в Карло-Марксово в результате обстрела со стороны ВСУ. Также повреждены многоквартирные дома.