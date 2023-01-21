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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 332-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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09:09

Нападение украинской армии на Крым станет острой эскалацией конфликта, заявил Илон Маск. «Я настроен крайне проукраински, но непрекращающаяся эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал он в Twitter.

Так он прокомментировал статью The New York Times о том, что прежде Вашингтон занимал жесткую позицию относительно возможных ударов ВСУ по Крыму, однако со временем власти США пришли к выводу, что если Россия почувствует риск потери контроля над полуостровом, это укрепить переговорные позиции Украины.

Вчера 22:02

Польша готова обучить бригаду украинских военных и оснастить ее танками Т-72 и боевыми машинами пехоты (БМП), сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает «Польское радио 24». «Мы сможем как оснастить, так и обучить украинских солдат до конца марта в масштабе до бригады», — сказал он после встречи с министрами обороны других стран-союзниц Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Блащак не уточнил точное число солдат, которых Польша может обучить.

Он отметил, что, передавая технику Киеву, Варшаве придется обеспечить ее «эквиваленты» собственной армии: он напомнил о закупке южнокорейских танков K2 и гаубиц K9.

Вчера 21:55

Вашингтон квалифицирует ЧВК Вагнера как транснациональную преступную организацию, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Минфин США на следующей неделе введет против ЧВК дополнительные санкции.

Вчера 21:42

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о поставках новых вооружений на Украину со стороны союзников. Об этом он сказал на брифинге с председателем комитета начальников штабов ВС генералом Марком Милли. По его словам, Швеция решила предоставить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания передаст 19 гаубиц, Латвия — системы Stigner, вертолеты и другие вооружения. Кроме того, из Эстонии перебросят 155-миллиметровые гаубицы.

Вчера 21:34

Минюст признал иноагентом певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова), свидетельствует реестр ведомства. Кроме нее 20 января в список иноагентов попали:

  • основатель Gulagu.net Владимир Осечкин;
  • депутат Мосгордумы, член фракции «Яблока» Дарья Беседина;
  • блогер Вадим Харченко;
  • активист Ибрагим Яганов;
  • блогер Антон Устимов (Пикули);
  • проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK».
Вчера 20:59

Прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении «Русского дома» (Russisches Haus), пишет Tagesspiegel.

Деятельность центра науки и культуры проверяется на предмет нарушения закона о внешней торговле и платежах, сообщил представитель ведомства Себастьян Бюхнер. Других деталей он не привел.

Как пишет издание, жалобу в прокуратуру подал бывший депутат бундестага (1994–2017 годы) от «Зеленых» Фолькер Бек.

Вчера 20:54

Сергей Лавров провел в Москве встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Как сообщает МИД России, первоочередное внимание участники беседы уделили гуманитарным аспектам украинского кризиса.

«Российская сторона рассчитывает на то, что комитет будет опираться в своей деятельности в этом контексте на принцип беспристрастности и свой уникальный мандат. В этом ключе обсуждались перспективы и оптимальные условия его работы в республиках Донбасса», — сказано в сообщении.

Вчера 20:45
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил после переговоров на базе Рамштайн, что консультации по поставкам Украине немецких танков Leopard 2 «будут продолжаться». Об этом сообщает Spiegel.
Вчера 20:20

Бывший руководитель управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Мелитополе (Запорожская область) и двое его подчиненных подозреваются в госизмене, сообщает телеграм-канал офиса генерального прокурора Украины.

Как заявили в пресс-службе, после того как Мелитополь перешел под контроль российских военных в конце февраля, спасатели остались там и стали работать в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям военно-гражданской администрации в Запорожской области.
 

Вчера 19:49

Владимир Зеленский позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщила канцелярия президента Турции, он вновь заявил украинскому коллеге, что Анкара готова стать посредником на переговорах о мире с Москвой.

В свою очередь Зеленский сообщил, что обсуждались продолжение зерновой инициативы и расширение ее географии на другие порты. «Также подробно обсудили необходимые дипломатические усилия для реализации формулы мира», — сообщил президент Украины.

Вчера 19:32

На базе завода «Чеченавто» в Аргуне планируется запустить производство легкого военного автомобиля, который получил название «джихад-машина», сообщили в правительстве Чечни. Этот вопрос чеченские власти накануне обсудили с руководством Минпромторга.

Ожидается, что испытание автомобиля пройдет в Российском университете спецназа.

Власти Чечни также прорабатывают вопрос о создании центра по ремонту и обслуживанию военной техники, пишет агентство.

Вчера 19:20

Польша с нуля оснастит и обучит бригаду ВСУ, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время саммита на авиабазе Рамштайн, где обсуждается поддержка Украины.

«В рамках нового пакета поддержки Украины я представил нашу польскую поддержку, заключающуюся в том, что мы в состоянии как оснастить, так и обучить украинских солдат до конца марта в количестве до бригады. Оснащение будет бывшее в употреблении. Это будут боевые машины пехоты и танки Т-72, которые у нас еще остались», — сказал Блащак.

Вчера 19:14

Корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в ногу, находясь в Соледаре.

Как говорится в заявлении редакции в телеграм-канале, Елсукова попала под обстрел вместе с группой сотрудников других СМИ, в том числе «Первого канала». Она получила несколько осколочных ранений, у нее раздроблено колено.
 

Вчера 18:56
Вчера 18:45

Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Соответствующие изменения закреплены приказом Минреинтеграции.

«Страна.ua» отмечает, что нахождение Киева в списке территорий «возможных боевых действий» не позволяло банкам осуществлять ипотечное кредитование в столице.

При этом, несмотря на последнее изменение, действие военного положения и комендантский час в Киеве не отменяются, пишет УНИАН.

Вчера 18:32

На территории Воронежской области запретили запускать гражданские беспилотники, теперь это могут делать только «отдельные органы власти» и силовые структуры, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Понимаю, что у ряда бизнес-структур часть процессов заточена под использование дронов. Поэтому будем принимать обращения компаний и предприятий с просьбами использовать БПЛА в мирных целях. И если такие обращения будут обоснованными, будем выдавать разрешения в индивидуальном порядке», — заявил Гусев.

Вчера 18:23

МИД России считает обсуждение новой военной помощи Украине со стороны Запада, которое проходит на авиабазе Рамштайн, «откровенным провокационным подстрекательством и повышением ставок в конфликте». Как говорится в заявлении Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, это «неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации».

Захарова выражает уверенность, что политику Киева «определяет оголтелая партия войны» и что в таких условиях о переговорах с Украиной «не может быть и речи».

«Поставленные в рамках специальной военной операции задачи по денацификации и демилитаризации нынешнего киевского режима и устранению исходящих с украинской территории серьезнейших угроз безопасности нашей страны и ее граждан сохраняют свою актуальность и будут, безусловно, выполнены», — пишет спикер МИДа.

Вчера 18:03

В новый пакет военной помощи Украине от США войдут зенитные ракетные комплексы NASAMS и восемь ЗРК Avenger, сообщил Пентагон.

Кроме комплексов ПВО США поставят Украине 59 БМП Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 бронетранспортера MRAP, 350 броневиков Humvee, а также боеприпасы.

Вчера 17:49

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в случае угрозы региону со стороны Украины спецоперация «очень быстро прекратится». «Будет нанесен один, или два, или три, может быть, удара, и все закончится. Чего мы не хотим и чего избегали», — цитирует Константинова «Крыминформ».

Вчера 17:23

Власти ДНР сообщили о повреждении газопровода и опоры ЛЭП в Карло-Марксово в результате обстрела со стороны ВСУ. Также повреждены многоквартирные дома.

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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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