Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 634-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Украинские перевозчики намерены подать иски к бастующим польским перевозчикам, которые заблокировали пункты пропуска на границе двух стран, сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.
Забастовка польских перевозчиков на польско-украинской продолжается уже две недели. Они требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков.
Новым командующим Медицинскими силами ВСУ вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.
Министр обороны Украины Рустем Умеров, комментируя смену командующего медицинскими силами, заявил, что такой шаг «был очевиден для всех» и «проблематика обговаривались не один раз».
Сергей Собянин сообщил, что ПВО отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву.
«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.
Российские военные в течение суток нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировоградской и Киевской областях, сообщило российское Минобороны в ежедневной сводке.
«На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. В районе города Кировоград, а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ», — сказано в сообщении.
Военнослужащие России пресекли попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на остров Большой Потемкин в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«На херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на о. Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки», — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что российские военные убили 11 солдат ВСУ.
В районе острова военные уничтожили украинский пункт временной дислокации, а на каховском направлении — позицию одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новоберислав.
Поселок Ровеньки в Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По предварительным данным, три частных домовладения получили повреждения. По словам Гладкова, там «выбиты окна, посечены фасады и заборы». Кроме того, повреждена линия электропередачи. «Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — написал губернатор.
В Богородском городском округе Подмосковья силы ПВО ночью сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.
Минобороны также сообщило об уничтожении дрона над территорией Богородского городского округа. Попытка атаки предотвращена в 01:00 мск, уточнило ведомство.
По данным телеграм-каналов Mash, Shot и «Известий», обломки сбитого БПЛА, предположительно, упали на Горьковском шоссе, из-за чего было перекрыто движение.
Балкер, перевозивший зерно из украинского порта, подорвался на мине в Черном море, сообщает Reuters со ссылкой на морских специалистов и источник в правительстве Украины.
О столкновении Georgia S с миной также пишет одесское издание «Думская». По его данным, взрывное устройство сработало вдали от балкера, но капитан все равно подал сигнал бедствия
Деревня Грудская в Брянской области попала под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В результате обстрела нарушено электроснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе в поселке Горьковский, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате детонации 2 человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал он в телеграм-канале.
В Минэнерго Украины сообщили, что в результате ночного удара в Одесской области была повреждена нефтебаза. Ранее о повреждении энергообъекта сообщали в ВСУ.
Россия научилась извлекать выгоду из санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Реакцию Москвы на вводимые ограничения он описал пословицей.
«Более того, мы как всегда ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», — сказал он.
Минобороны России в ежедневной сводке сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в Киевской, Днепропетровской и Житомирской областях.
В результате удара по объекту энергетической инфраструктуры в Одесском районе произошел пожар, повреждено административное здание, сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины «Юг» в телеграм-канале.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Главное за ночь:
- Силы ПВО сбили беспилотник над Унечским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.
- Российские военные начали применять новую ударную платформу «Скальпель» в зоне спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Восток», где разработали аппарат. «Скальпель» представляет собой летательный аппарат, многоцелевую беспилотную платформу для одноразового применения. Предполагается, что российские войска будут использовать аппарат в качестве барражирующего боеприпаса, отмечали в бюро.
- В Киеве прозвучали взрывы, передают издания «Зеркало Недели» и «Новини Live». Как сообщила Киевская городская военная администрация в телеграм-канале, в городе сработала система ПВО.
Начальником ракетных войск и артиллерии России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. В этой должности его назвала газета российских вооруженных сил «Красная звезда». РБК направил запрос в Минобороны.
Прежде ракетными войсками и артиллерией руководил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, он возглавлял этот род войск с мая 2011 года. По данным ТАСС, перестановка произошла в октябре.
Клименко 54 года. Он родился в городе Нежин Черниговской области УССР. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, а затем принимал участие в первой и второй чеченских войнах, сообщало «Офицерское братство». Клименко получил звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе».
Авиация Черноморского флота обнаружила в море семь безэкипажных катеров и один — с десантной группой ВСУ, сообщило Минобороны. В министерстве заявили, что лодки двигались в сторону Крыма, все они были уничтожены.
Владимир Путин посоветовал артистам, которые высказывались против военной операции, «думать перед тем, как что-то скажешь». Так он на Петербургском международном культурном форуме прокомментировал слова своего спецпредставителя по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который поднял вопрос о возвращении в Россию деятелей культуры, которые после начала боевых действий «делали эмоциональные высказывания».
«Кто-то что-то сказал. Голова — это ведь не только инструмент для, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», — сказал Путин.
Президент добавил, что у каждого есть право на свою точку зрения. «Но смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что они делают. Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу — такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, там гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику — то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации — то это другое», — добавил Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным решить проблемы воздушных тревог, которые могут продолжаться по несколько часов и парализуют работу большого числа учреждений.
Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю на Купянском направлении российские войска продолжили улучшать положение по переднему краю, а на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.