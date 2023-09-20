Боевые действия в Нагорном Карабахе. Онлайн
Баку объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В непризнанной республике заявляют об обстреле своей территории и первых жертвах. В Степанакерте слышны взрывы, звучит сирена воздушной тревоги.
36 человек пострадали в столкновениях протестующих с полицией, которые произошли накануне возле здания правительства в Ереване, сообщает агентство АРКА со ссылкой на Минздрав Армении.
33 пострадавших уже выписаны из больниц.
«На данный момент 3 пострадавших продолжают лечение. Состояние одного из них удовлетворительное, он перенес операцию. Еще двое граждан находятся под контролем медицинских работников», — говорится в сообщении Минздрава.
Минобороны Азербайджана заявило, что разоружение армянских формирований, вывод подразделений ВС Армении из Карабаха, а также сдача вооружений и тяжелой техники будет обеспечиваться «в координации с российским миротворческим контингентом».
Минобороны Азербайджана подтвердило договоренность прекратить боевые действия в Карабахе с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября.
Ведомство добавило, что соглашение достигнуто при посредничестве командования российских миротворцев.
Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает контакты с Ереваном и Баку, а также с представителями армян Карабаха, передает ТАСС,
По его словам, в Кремле ожидают согласования сроков телефонного разговора Путина и Пашиняна. Беседа с Алиевым пока не планируется, но при необходимости может состояться, добавил он.
Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Карабахе, заявил, что де-юре речь идет о действиях Баку на своей территории.
Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва не принимает упреки Армении по Карабаху в свой адрес и они беспочвенны.
Власти Нагорного Карабаха объявили, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий сегодня с 13:00 (12:00 мск).
Соглашение предусматривает:
- Расформирование и разоружение Армии обороны Нагорного Карабаха, вывод тяжелой техники и вооружений с территории непризнанной республики для утилизации.
- Вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента.
- Вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также обеспечения жизнедеятельности в рамках Конституции Азербайджана будут обсуждаться на встрече представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана, которая состоится в городе Евлах 21 сентября.
Уполномоченный по правам человека Армении Анаит Манасян заявила, что число погибших в Нагорном Карабахе достигло 32, свыше 200 получили различные ранения. По ее словам, среди жертв семь человек – мирные жители.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян назвал неадекватной реакцию международного сообщества на ситуацию в регионе из-за отсутствия практических шагов по деэскалации. По его словам, республика «будет вынуждена предпринять соответствующие шаги, главной целью которых является обеспечение физической безопасности населения».
Минобороны России сообщило о том, что российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей 2020 года. «Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения», — заявил Дюжаррик.
Минобороны Азербайджана заявило, что боевые действия в Карабахе «успешно продолжаются».
«В Карабахском экономическом районе с 19 сентября, успешно продолжаются.
Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения формирований вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.
Власти Армении неоднократно заявляли, что армянских военных нет на территории Карабаха.
В Нагорном Карабахе погиб мэр города Мартуни Азнавур Сагиян, сообщила журналистка из непризнанной республики Алена Айрапетян. Источники 24News.am уточняют, что он погиб в боях при Мартуни.
Офис омбудсмена Нагорного Карабаха сообщил, что число погибших среди мирного населения региона достигло 7 человек: это три женщины, двое детей и двое мужчин.
По его данным, ранены 35 мирных жителей: 13 детей, 15 женщин и 7 мужчин.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил готовность прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и провести встречу представителей Баку и населения непризнанной республики, сообщил Госдеп
МИД России призвал конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе «остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. Дипведомство отметило, что на судьбу урегулирования ситуации в регионе, а также на положение российского миротворческого контингента повлияло признание Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана в октябре 2022 года и мае 2023 года.
В результате «антитеррористической» операции, объявленной Азербайджаном, в Нагорном Карабахе погибли 27 человек, из них двое — мирные жители, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.
Демонстранты, вышедшие на центральные улицы Еревана, чтобы выразить протест «антитеррористической операции», проводимой Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха, заблокировали здание российского посольства.
В результате столкновений у здания правительства Армении есть госпитализированные, со ссылкой на Минздрав республики передает Armenpress.
По данным ведомства, среди пострадавших есть и полицейские, и гражданские. Части из них оказали медицинскую помощь на месте, некоторых доставили в больницу.
Минобороны Азербайджана находится в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, сообщило военное ведомство.
«С нашей стороны создаются все условия для выполнения им своих обязанностей», — отметили в нем.
Обстановка на площади Республики в центре Еревана. Съемка корреспондента РБК.