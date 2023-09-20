Боевые действия в Нагорном Карабахе. Онлайн

36 человек пострадали в столкновениях протестующих с полицией, которые произошли накануне возле здания правительства в Ереване, сообщает агентство АРКА со ссылкой на Минздрав Армении.

33 пострадавших уже выписаны из больниц.



«На данный момент 3 пострадавших продолжают лечение. Состояние одного из них удовлетворительное, он перенес операцию. Еще двое граждан находятся под контролем медицинских работников», — говорится в сообщении Минздрава.