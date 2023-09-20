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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Боевые действия в Нагорном Карабахе. Онлайн

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Баку объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В непризнанной республике заявляют об обстреле своей территории и первых жертвах. В Степанакерте слышны взрывы, звучит сирена воздушной тревоги.
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12:37

36 человек пострадали в столкновениях протестующих с полицией, которые произошли накануне возле здания правительства в Ереване, сообщает агентство АРКА со ссылкой на Минздрав Армении.

33 пострадавших уже выписаны из больниц.

«На данный момент 3 пострадавших продолжают лечение. Состояние одного из них удовлетворительное, он перенес операцию. Еще двое граждан находятся под контролем медицинских работников», — говорится в сообщении Минздрава.

12:22

Минобороны Азербайджана заявило, что разоружение армянских формирований, вывод подразделений ВС Армении из Карабаха, а также сдача вооружений и тяжелой техники будет обеспечиваться «в координации с российским миротворческим контингентом».

12:13

Минобороны Азербайджана подтвердило договоренность прекратить боевые действия в Карабахе с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября.

Ведомство добавило, что соглашение достигнуто при посредничестве командования российских миротворцев.

12:09

Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает контакты с Ереваном и Баку, а также с представителями армян Карабаха, передает ТАСС,

По его словам, в Кремле ожидают согласования сроков телефонного разговора Путина и Пашиняна. Беседа с Алиевым пока не планируется, но при необходимости может состояться, добавил он.

12:07

Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Карабахе, заявил, что де-юре речь идет о действиях Баку на своей территории.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва не принимает упреки Армении по Карабаху в свой адрес и они беспочвенны.

11:51

Власти Нагорного Карабаха объявили, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий сегодня с 13:00 (12:00 мск).

Соглашение предусматривает:

  • Расформирование и разоружение Армии обороны Нагорного Карабаха, вывод тяжелой техники и вооружений с территории непризнанной республики для утилизации.
  • Вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента.
  • Вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также обеспечения жизнедеятельности в рамках Конституции Азербайджана будут обсуждаться на встрече представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана, которая состоится в городе Евлах 21 сентября.
11:21

Уполномоченный по правам человека Армении Анаит Манасян заявила, что число погибших в Нагорном Карабахе достигло 32, свыше 200 получили различные ранения. По ее словам, среди жертв семь человек – мирные жители.

10:48

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян назвал неадекватной реакцию международного сообщества на ситуацию в регионе из-за отсутствия практических шагов по деэскалации. По его словам, республика «будет вынуждена предпринять соответствующие шаги, главной целью которых является обеспечение физической безопасности населения».

10:37

Минобороны России сообщило о том, что российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха.

10:13

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей 2020 года. «Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения», — заявил Дюжаррик.

07:42

Минобороны Азербайджана заявило, что боевые действия в Карабахе «успешно продолжаются».

«В Карабахском экономическом районе с 19 сентября, успешно продолжаются.
Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения формирований вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

Власти Армении неоднократно заявляли, что армянских военных нет на территории Карабаха.

04:13

В Нагорном Карабахе погиб мэр города Мартуни Азнавур Сагиян, сообщила журналистка из непризнанной республики Алена Айрапетян. Источники 24News.am уточняют, что он погиб в боях при Мартуни.

02:28

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха сообщил, что число погибших среди мирного населения региона достигло 7 человек: это три женщины, двое детей и двое мужчин. 

По его данным, ранены 35 мирных жителей: 13 детей, 15 женщин и 7 мужчин.

02:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил готовность прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и провести встречу представителей Баку и населения непризнанной республики, сообщил Госдеп

01:47

МИД России призвал конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе «остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. Дипведомство отметило, что на судьбу урегулирования ситуации в регионе, а также на положение российского миротворческого контингента повлияло признание Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана в октябре 2022 года и мае 2023 года.

Вчера 23:52

В результате «антитеррористической» операции, объявленной Азербайджаном, в Нагорном Карабахе погибли 27 человек, из них двое — мирные жители, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.

Вчера 22:34

Демонстранты, вышедшие на центральные улицы Еревана, чтобы выразить протест «антитеррористической операции», проводимой Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха, заблокировали здание российского посольства.

Вчера 21:34

В результате столкновений у здания правительства Армении есть госпитализированные, со ссылкой на Минздрав республики передает Armenpress.

По данным ведомства, среди пострадавших есть и полицейские, и гражданские. Части из них оказали медицинскую помощь на месте, некоторых доставили в больницу.

Вчера 21:30

Минобороны Азербайджана находится в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, сообщило военное ведомство.

«С нашей стороны создаются все условия для выполнения им своих обязанностей», — отметили в нем.

Вчера 21:20

Обстановка на площади Республики в центре Еревана. Съемка корреспондента РБК.

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Нагорный Карабах Армения Азербайджан боевые действия
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