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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 573-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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12:42

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате повторного обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа погиб мирный житель. «Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте», - написал он в Telegram. По словам Гладкова, еще один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.

12:13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что спор между Польшей и Украиной по поводу экспорта зерна не последний, сообщает ТАСС. По его мнению, подобных конфликтов будет все больше. Как считает Песков, это связано с манерой поведения киевских властей, которая все меньше нравится европейцам. «Даже таким оголтелым как поляки и как прибалтийские государства», - сказал он.

12:09

Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинских подразделений в Синьковке (село к северу от Купянска) нет, однако в населенный пункт периодически заходят диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

11:52

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа. По его словам, повреждения получили два частных жилых дома. «Пострадала женщина, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась», - написал он в Telegram.

11:31

Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что в Купянске уничтожен мост через реку Оскол, по которому украинские военные перебрасывали подкрепления на восточный берег. «Те переправы, которые возводятся противником, уничтожаются», - сказал он.

11:08

В Самборе (Львовская область) задержаны двое сотрудников военкомата. Именно они избивали мужчину на видео, которое появилось накануне, сообщает «Страна ua». Как выяснилось, незаконно удерживали человека и били его заместитель начальника одного из отделов военкомата и водитель призывного пункта. Они заставляли мужчину пройти военно-медицинскую комиссию.

10:44

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что для него стало неприятной неожиданностью заявление украинского коллеги Тараса Качки о том, что Киев может ввести эмбарго на импорт польских яблок, капусты и лука в ответ на запрет на ввоз в Польшу украинского зерна. «Я надеялся, что он это делает от своего имени, но теперь он убеждает свое правительство принять такие меры. Такое эмбарго стало бы проблемой, но Польша с ней справится. Неизвестно, справится ли с ней Украина», - цитирует Телуса портал e-sadownictwo.

10:34

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить тех, кто пытается ему помочь. Заявление польского лидера на брифинге после выступления на Генеральной Ассамблее ООН цитирует Reuters. «Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего... Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину... Он может просто утопить спасателя», — сказал Дуда, комментируя недовольство Украины из-за решения Польши запретить ввоз украинской сельхозпродукции.

10:29

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за предыдущие сутки обстрелам со стороны ВСУ подверглись Белгородский и Краснояружский районы, Валуйский и Шебекинский городские округа. Были сбиты пять беспилотников.

Вчера 23:21

Над Орловской областью сбит еще один беспилотник, сообщило Минобороны.

Вчера 22:55

Киев запустил временный экспортный коридор в Черном море и работает над сохранением сухопутных маршрутов для своей сельхозпродукции, однако «некоторые в Европе» подрывают солидарность и «устраивают политический театр, делая из зерна триллер», заявил в Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский.

Он не упомянул конкретные страны Европы, которые, по его словам, делают это. Польша ранее вступила в конфликт с Еврокомиссией (ЕК), которая не хотела продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Варшава, а также Будапешт и Братислава в итоге сделали это в одностороннем порядке после решения ЕК не продлевать эмбарго. Польские власти объясняли такую меру защитой интересов местных фермеров. Транзит украинских зерновых по территории этих стран сохраняется.

«Может показаться, что у них есть своя роль, но вместо этого они помогают подготовить почву для московского актера», — заявил Зеленский.

Вчера 22:26

Еще два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны.

Вчера 21:48

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Вчера 20:47

Минобороны Германии сообщило, что войдет в новый пакет военной помощи Украине стоимостью 400 млн евро.

В частности, украинские военные получат:

  • 200 боевых бронированных машин MRAP;
  • 50 надводных дронов;
  • 30 тыс. артиллерийских разрывных боеприпасов калибра 155 мм;
  • 105 тыс. взрывных, дымовых и легких минометных боеприпасов калибра 120 мм;
  • 480 ракет АТ2.
Вчера 20:02

Российские оборонные предприятия должны увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вчера 19:25

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что его страна дополнительно поставит Украине «десятки тысяч» артиллерийский снарядов.

Вчера 19:00

Украина более всего нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО), на передаче которых сосредоточены ее союзники, заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии.

«Мы остаемся сосредоточены на их [украинских] наиболее острых нуждах. <...> Мы стараемся обеспечить их максимальным количеством средств ПВО и артиллерийских платформ. <...> И мы привержены тому, чтобы сделать все возможное, чтобы они были успешны в конкретный момент времени», — сказал Остин, отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS.
 

Вчера 18:41

Вчера 18:23

Владимир Зеленский прибыл на Генассамблею ООН.

Вчера 18:10

Во Львове потушили пожар, которые начался в результате ночного удара по складским помещениям, сообщает «Страна ua». В общей сложности на его ликвидацию ушло 11 часов.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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