Киев запустил временный экспортный коридор в Черном море и работает над сохранением сухопутных маршрутов для своей сельхозпродукции, однако «некоторые в Европе» подрывают солидарность и «устраивают политический театр, делая из зерна триллер», заявил в Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский.

Он не упомянул конкретные страны Европы, которые, по его словам, делают это. Польша ранее вступила в конфликт с Еврокомиссией (ЕК), которая не хотела продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Варшава, а также Будапешт и Братислава в итоге сделали это в одностороннем порядке после решения ЕК не продлевать эмбарго. Польские власти объясняли такую меру защитой интересов местных фермеров. Транзит украинских зерновых по территории этих стран сохраняется.



«Может показаться, что у них есть своя роль, но вместо этого они помогают подготовить почву для московского актера», — заявил Зеленский.