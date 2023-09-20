Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 573-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате повторного обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа погиб мирный житель. «Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте», - написал он в Telegram. По словам Гладкова, еще один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что спор между Польшей и Украиной по поводу экспорта зерна не последний, сообщает ТАСС. По его мнению, подобных конфликтов будет все больше. Как считает Песков, это связано с манерой поведения киевских властей, которая все меньше нравится европейцам. «Даже таким оголтелым как поляки и как прибалтийские государства», - сказал он.
Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинских подразделений в Синьковке (село к северу от Купянска) нет, однако в населенный пункт периодически заходят диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа. По его словам, повреждения получили два частных жилых дома. «Пострадала женщина, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась», - написал он в Telegram.
Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что в Купянске уничтожен мост через реку Оскол, по которому украинские военные перебрасывали подкрепления на восточный берег. «Те переправы, которые возводятся противником, уничтожаются», - сказал он.
В Самборе (Львовская область) задержаны двое сотрудников военкомата. Именно они избивали мужчину на видео, которое появилось накануне, сообщает «Страна ua». Как выяснилось, незаконно удерживали человека и били его заместитель начальника одного из отделов военкомата и водитель призывного пункта. Они заставляли мужчину пройти военно-медицинскую комиссию.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что для него стало неприятной неожиданностью заявление украинского коллеги Тараса Качки о том, что Киев может ввести эмбарго на импорт польских яблок, капусты и лука в ответ на запрет на ввоз в Польшу украинского зерна. «Я надеялся, что он это делает от своего имени, но теперь он убеждает свое правительство принять такие меры. Такое эмбарго стало бы проблемой, но Польша с ней справится. Неизвестно, справится ли с ней Украина», - цитирует Телуса портал e-sadownictwo.
Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить тех, кто пытается ему помочь. Заявление польского лидера на брифинге после выступления на Генеральной Ассамблее ООН цитирует Reuters. «Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего... Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину... Он может просто утопить спасателя», — сказал Дуда, комментируя недовольство Украины из-за решения Польши запретить ввоз украинской сельхозпродукции.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за предыдущие сутки обстрелам со стороны ВСУ подверглись Белгородский и Краснояружский районы, Валуйский и Шебекинский городские округа. Были сбиты пять беспилотников.
Над Орловской областью сбит еще один беспилотник, сообщило Минобороны.
Киев запустил временный экспортный коридор в Черном море и работает над сохранением сухопутных маршрутов для своей сельхозпродукции, однако «некоторые в Европе» подрывают солидарность и «устраивают политический театр, делая из зерна триллер», заявил в Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский.
Он не упомянул конкретные страны Европы, которые, по его словам, делают это. Польша ранее вступила в конфликт с Еврокомиссией (ЕК), которая не хотела продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Варшава, а также Будапешт и Братислава в итоге сделали это в одностороннем порядке после решения ЕК не продлевать эмбарго. Польские власти объясняли такую меру защитой интересов местных фермеров. Транзит украинских зерновых по территории этих стран сохраняется.
«Может показаться, что у них есть своя роль, но вместо этого они помогают подготовить почву для московского актера», — заявил Зеленский.
Еще два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны.
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Минобороны Германии сообщило, что войдет в новый пакет военной помощи Украине стоимостью 400 млн евро.
В частности, украинские военные получат:
- 200 боевых бронированных машин MRAP;
- 50 надводных дронов;
- 30 тыс. артиллерийских разрывных боеприпасов калибра 155 мм;
- 105 тыс. взрывных, дымовых и легких минометных боеприпасов калибра 120 мм;
- 480 ракет АТ2.
Российские оборонные предприятия должны увеличить производство средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, заявил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
«Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», — сказал он (цитата по ТАСС).
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что его страна дополнительно поставит Украине «десятки тысяч» артиллерийский снарядов.
Украина более всего нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО), на передаче которых сосредоточены ее союзники, заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии.
«Мы остаемся сосредоточены на их [украинских] наиболее острых нуждах. <...> Мы стараемся обеспечить их максимальным количеством средств ПВО и артиллерийских платформ. <...> И мы привержены тому, чтобы сделать все возможное, чтобы они были успешны в конкретный момент времени», — сказал Остин, отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS.
Владимир Зеленский прибыл на Генассамблею ООН.
Во Львове потушили пожар, которые начался в результате ночного удара по складским помещениям, сообщает «Страна ua». В общей сложности на его ликвидацию ушло 11 часов.