Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 331-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Минобороны России объявило о взятии села Клещеевка в окрестностях Артемовска (Бахмута).
Ведомство отмечает, что населенный пункт брали «добровольцы штурмовых отрядов» при поддержке авиации и ракетчиков.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил РБК, что не говорил главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной о поддержке министерством обороны отсрочки для отцов детей-инвалидов.
«Я ей ничего не подтверждал, потому что у меня нет привычки подтверждать то, чего я не знаю», — подчеркнул Картаполов.
Останина 20 января рассказала, сославшись на главу оборонного комитета, что «одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров». По ее словам, министерство готово поддержать и отсрочку для многодетных отцов, которые воспитывают несовершеннолетних детей.
Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к участникам встречи на авиабазе «Рамштайн», призвал предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает «переломный момент». Он призвал союзников не «замедляться» в вопросе оказания помощи Киеву.
«Это переломный момент. <...> Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», — сказал Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.
В Кремле назвали «драматическим заблуждением Запада» мнение о возможности успеха Украины на поле боя.
«Мы видим приверженность драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя. Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть, и в этом не может быть никаких сомнений. Это все приводит к тому, что конфликт деградирует, провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — сказал Дмитрий Песков.
Возможности проголосовать на выборах в России с территории недружественных стран будут очень ограничены из-за западных санкций, закрытия консульств и высылки дипломатов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Необоснованные массовые высылки наших дипломатов, закрытие консульств, визовые, транспортные и другие многочисленные ограничения и запреты для россиян напрямую бьют по избирательным правам наших граждан», — сказала Памфилова.
В государствах, где возможность проголосовать будет, ЦИК создаст все необходимых условия для избирателей, пообещала она.
Глава ЦИК отметила, что комиссия уже ведет работу по подготовке президентских выборов 2024 года.
Дмитрий Песков заявил, что Франция, Германия и Украина последние восемь лет «играли в наперстки с минскими договоренностями».
«Вот сейчас за это расплачиваются. Нужно осознать весь цинизм и все негативные последствия этой игры, в которую они играют, обманывая Москву и людей Донбасса и пытаясь уготовить для них более страшную судьбу. Чему Россия воспрепятствовала и чего Россия не допустила», — сказал пресс-секретарь президента.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не следует преувеличивать значение поставок оружия Украине, о котором сегодня будут говорить представители стран НАТО на встрече в Рамштайне.
«Специалисты прекрасно отдают себе отчет во всех проблемах, которые сопровождают такие поставки — все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте. Проблем Украине это добавит, но это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей», — сказал Песков.
Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил журналистам, что в районе Антоновки российские артиллеристы нанесли удар по позициям 124-й бригады украинской территориальной обороны. По его словам, 18 украинских военнослужащих убиты, сообщает агентство «РИА Новости».
Штаб территориальной обороны ДНР заявил о занятии Клещеевки. Накануне эту же информацию распространил Евгений Пригожин сообщив, что бои за это село вела ЧВК «Вагнер».
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что все стороны согласны с тем, что вокруг Запорожской АЭС необходимо создать зону безопасности. Однако договориться пока не удается.
Глава Шахтерска Александр Шатов, в зону ответственности которого перешли Подгородное и Соледар, сообщил о разрушении инфраструктуры в этих населенных пунктах. «Те, кто благодаря нашим военным эвакуированы из Соледара и Подгородного, говорят, что этих населенных пунктов практически нет. К сожалению, украинские войска во время отступления уничтожают всю инфраструктуру, жилые дома и стараются нанести максимальный урон этим городам и населенным пунктам», - цитирует Шатова агентство ТАСС.
Министр обороны Литвы Арвидас Анишаускас заявил, что его страна передаст Украине два вертолета Ми-8, а также зенитные пушки L70 шведского производства. Общий объем военной помощи со стороны Вильнюса оценивается в 125 млн евро.
Новый министр обороны Германии не исключил в скором времени поставок Украине танков Leopard 2.
«Никто не исключает, что танки Leopard 2 могут быть поставлены или что согласие [на передачу Украине немецких танков] может быть дано другим европейским партнерам», — сказал Писториус. Он предположил, что решение будет найдено «очень скоро». Глава Минобороны выразил надежду, что о договоренности можно будет объявить уже 20 января, на встрече «Рамштайн».
«Мы поддерживаем украинцев в возвращении своей территории любыми средствами и любым оружием, которое они используют», — сказала она. По словам Сингх, если украинские военные решат проводить какие-либо операции на территории Крыма, они «в полном праве сделать это».
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность в вопросе передачи Киеву танков Leopard 2.
По словам Зеленского, ему непонятна позиция властей ФРГ. «Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам. Эти танки не пройдут через территорию России. Мы обороняемся», — сказал он.
Украинский лидер отметил, что решение об отправке Украине вооружений и техники — политическое. «А если нет политической воли по какому-то вопросу, то не нужно искать оправданий. Нужно сказать «нет», а не говорить, что кто-то еще не готов», — считает Зеленский.
По словам адмирала, боевые действия на Украине показали, что альянс должен быть готов к «окопным войнам в стиле Первой мировой войны», но также противостоять атакам беспилотников. «Мы должны готовиться к будущему, но также быть способны вести войну прошлого», — сказал он.
В ближайшие десятилетия, считает Бауэр, системы ПВО, способные противостоять баллистическим и крылатым ракетам, истребителям и беспилотникам, станут областью, в которую многие страны будут инвестировать больше средств.
По данным WP, Зеленского и сотрудников его администрации беспокоил вопрос о том, как долго Украина может рассчитывать на военную помощь Запада в связи с переходом контроля над Палатой представителей США республиканцам. Бернс признал, что в какой-то момент поддержку будет оказывать сложнее, передает издание.
Тем не менее, сообщили собеседники WP, по итогам встречи у Зеленского и его помощников осталось впечатление, что США по-прежнему привержены поддержке Украины, а одобренного в декабре конгрессом пакета помощи Киеву в размере $45 млрд хватит как минимум до июля или августа.