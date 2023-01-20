Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил РБК, что не говорил главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной о поддержке министерством обороны отсрочки для отцов детей-инвалидов.

«Я ей ничего не подтверждал, потому что у меня нет привычки подтверждать то, чего я не знаю», — подчеркнул Картаполов.

Останина 20 января рассказала, сославшись на главу оборонного комитета, что «одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров». По ее словам, министерство готово поддержать и отсрочку для многодетных отцов, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

