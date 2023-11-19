Владимир Путин посоветовал артистам, которые высказывались против военной операции, «думать перед тем, как что-то скажешь». Так он на Петербургском международном культурном форуме прокомментировал слова своего спецпредставителя по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который поднял вопрос о возвращении в Россию деятелей культуры, которые после начала боевых действий «делали эмоциональные высказывания».

«Кто-то что-то сказал. Голова — это ведь не только инструмент для, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», — сказал Путин.

Президент добавил, что у каждого есть право на свою точку зрения. «Но смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что они делают. Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу — такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, там гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику — то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации — то это другое», — добавил Путин.