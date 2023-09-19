Боевые действия в Нагорном Карабахе. Онлайн

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Нагорный Карабах — регион в Закавказье. На его территории расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР, Арцах), вокруг которой не раз вспыхивали военные столкновения.

Об истории конфликта вкратце можно почитать в материале РБК.

