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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Боевые действия в Нагорном Карабахе. Онлайн

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Баку объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной республики заявляют об обстреле своей территории. В Степанакерте слышны взрывы, звучит сирена воздушной тревоги.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
15:19

Ереван пытаются втянуть в полномасштабные военные действия, заявил премьер Армении.

15:17

Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана пытаются прорвать линию соприкосновения и взять по контроль населенные пункты Нагорного Карабаха.

14:58

Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от Азербайджана немедленно остановить военные действия в Нагорном Карабахе.

«Военные действия Азербайджана должны быть немедленно остановлены, чтобы стал возможен реальный диалог между Баку и армянами в Карабахе», — написал Мишель в соцсети X (бывшая Twitter).

14:44

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Нагорный Карабах — регион в Закавказье. На его территории расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР, Арцах), вокруг которой не раз вспыхивали военные столкновения.

Об истории конфликта вкратце можно почитать в материале РБК.
 

14:36

Информация о подготовке боевых действий в Нагорном Карабахе была доведена до российских миротворцев за несколько минут до их начала, заявила спикер российского МИДа Мария Захарова.

Заранее Азербайджан миротворцев ни о чем не предупреждал, добавила она.

14:30

Совбез Армении собрался на заседание под председательством Никола Пашиняна из-за действий азербайджанских военных в Нагорном Карабахе.

14:29

Армянский МИД призвал Совбез ООН и российский миротворческий контингент принять меры по прекращению боевых действий.

14:26

МИД Армении назвал начатые Азербайджаном боевые действия «агрессией против народа Карабаха».

14:24

В аппарата премьера Армении заявили агентству «Арменпресс», что Москва не информировала Ереван о проведении Азербайджаном в Нагорном Карабахе «военных действий под видом «антитеррористической операции».

14:18

Минобороны Азербайджана заявило об артиллерийском обстреле позиций своих военных в Агдамском районе в Нагорном Карабахе с армянской стороны.

14:11

Новые кадры из Карабаха.

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14:06

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер провели телефонный разговор, сообщает азербайджанское военное ведомство.

Как отмечается в сообщении, Гасанов проинформировал своего коллегу об «антитеррористических мерах в карабахском регионе Азербайджана». «Гюлер заявил, что Турция сегодня, как и всегда, поддерживает Азербайджан», — сказано в документе.

14:01

Минобороны Армении заявило, что подразделений вооруженных сил республики нет на территории Нагорного Карабаха.

«В официальных сообщениях и средствах массовой информации Азербайджана продолжают встречаться ложные утверждения о наличии в Нагорном Карабахе подразделений ВС РА, военной техники и личного состава», — отметили в ведомстве.

13:56

Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию, заявила Мария Захарова.

Она добавила, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе, несмотря на обострение. По ее словам, Москва исходит из того, что безопасность миротворцев будет обеспечена всеми сторонами.

13:53

Появилось видео уничтожения азербайджанскими военными зенитно-ракетного комплекса в Нагорном Карабахе. По информации агентства Trend, это комплекс «Тор» Вооруженных сил Армении.

Video

13:52

Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения.

13:50

МИД Азербайджана призвал жителей Нагорного Карабаха держаться подальше от военных объектов. 

Как говорится в заявлении ведомства, жителям региона разослали информацию по СМС, также предупреждения звучат из громкоговорителей.

«Для обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты», — заявило, в свою очередь, азербайджанское Минобороны.

13:47

Кадры из Нагорного Карабаха, где слышны взрывы и сирена.

Video

13:45

Главное к 13:45 мск

  • Днем во вторник бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что начался массированный артобстрел непризнанной республики.
  • Спустя несколько минут после его заявления Минобороны Азербайджана сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе.
  • Позже МИД Азербайджана потребовал безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил из региона. В Баку это назвали единственным способом достижения мира и стабильности в Карабахе.
  • Россия контактирует по ситуации в Нагорном Карабахе в том числе с азербайджанской стороной, заявила Мария Захарова на брифинге. Позднее будет опубликовано заявление.
Нагорный Карабах Армения Азербайджан боевые действия