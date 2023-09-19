Боевые действия в Нагорном Карабахе. Онлайн
Баку объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной республики заявляют об обстреле своей территории. В Степанакерте слышны взрывы, звучит сирена воздушной тревоги.
Ереван пытаются втянуть в полномасштабные военные действия, заявил премьер Армении.
Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана пытаются прорвать линию соприкосновения и взять по контроль населенные пункты Нагорного Карабаха.
Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от Азербайджана немедленно остановить военные действия в Нагорном Карабахе.
«Военные действия Азербайджана должны быть немедленно остановлены, чтобы стал возможен реальный диалог между Баку и армянами в Карабахе», — написал Мишель в соцсети X (бывшая Twitter).
Нагорный Карабах — регион в Закавказье. На его территории расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР, Арцах), вокруг которой не раз вспыхивали военные столкновения.
Об истории конфликта вкратце можно почитать в материале РБК.
Информация о подготовке боевых действий в Нагорном Карабахе была доведена до российских миротворцев за несколько минут до их начала, заявила спикер российского МИДа Мария Захарова.
Заранее Азербайджан миротворцев ни о чем не предупреждал, добавила она.
Совбез Армении собрался на заседание под председательством Никола Пашиняна из-за действий азербайджанских военных в Нагорном Карабахе.
Армянский МИД призвал Совбез ООН и российский миротворческий контингент принять меры по прекращению боевых действий.
МИД Армении назвал начатые Азербайджаном боевые действия «агрессией против народа Карабаха».
В аппарата премьера Армении заявили агентству «Арменпресс», что Москва не информировала Ереван о проведении Азербайджаном в Нагорном Карабахе «военных действий под видом «антитеррористической операции».
Минобороны Азербайджана заявило об артиллерийском обстреле позиций своих военных в Агдамском районе в Нагорном Карабахе с армянской стороны.
Новые кадры из Карабаха.
Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер провели телефонный разговор, сообщает азербайджанское военное ведомство.
Как отмечается в сообщении, Гасанов проинформировал своего коллегу об «антитеррористических мерах в карабахском регионе Азербайджана». «Гюлер заявил, что Турция сегодня, как и всегда, поддерживает Азербайджан», — сказано в документе.
Минобороны Армении заявило, что подразделений вооруженных сил республики нет на территории Нагорного Карабаха.
«В официальных сообщениях и средствах массовой информации Азербайджана продолжают встречаться ложные утверждения о наличии в Нагорном Карабахе подразделений ВС РА, военной техники и личного состава», — отметили в ведомстве.
Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию, заявила Мария Захарова.
Она добавила, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе, несмотря на обострение. По ее словам, Москва исходит из того, что безопасность миротворцев будет обеспечена всеми сторонами.
Появилось видео уничтожения азербайджанскими военными зенитно-ракетного комплекса в Нагорном Карабахе. По информации агентства Trend, это комплекс «Тор» Вооруженных сил Армении.
Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения.
МИД Азербайджана призвал жителей Нагорного Карабаха держаться подальше от военных объектов.
Как говорится в заявлении ведомства, жителям региона разослали информацию по СМС, также предупреждения звучат из громкоговорителей.
«Для обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты», — заявило, в свою очередь, азербайджанское Минобороны.
Кадры из Нагорного Карабаха, где слышны взрывы и сирена.
Главное к 13:45 мск
- Днем во вторник бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что начался массированный артобстрел непризнанной республики.
- Спустя несколько минут после его заявления Минобороны Азербайджана сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе.
- Позже МИД Азербайджана потребовал безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил из региона. В Баку это назвали единственным способом достижения мира и стабильности в Карабахе.
- Россия контактирует по ситуации в Нагорном Карабахе в том числе с азербайджанской стороной, заявила Мария Захарова на брифинге. Позднее будет опубликовано заявление.