Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 450-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украина может заплатить «ужасную цену» за предстоящее контрнаступление, заявил посол страны в Великобритании, экс-глава МИДа Вадим Пристайко. По его мнению, На Западе имеют завышенные ожидания относительно украинского контрнаступления, это оказывает давление на украинских военнослужащих.
Евросоюз введет ограничения на торговлю российскими алмазами, сообщил на пресс-конференции в Хиросиме глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее Брюссель санкции против российской алмазной отрасли не вводил, поскольку этому противилась Бельгия, так как ограничения могут повлиять на реализацию драгоценных камней в Антверпене.
Кроме того, как сообщает Sky News, премьер Великобритании Риши Сунак в рамках нового пакета санкций против России также объявит о запрете поставок российских алмазов в Соединенное Королевство.
Вооруженные силы Украины пытаются прорвать фланги в Артемовске (украинское название — Бахмут), чтобы осложнить положение российских сил в городе, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он заверил, что для предотвращения такой ситуации принимаются «исчерпывающие меры».
Украинские силы выпустили восемь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
В Николаевской области Украины и в Кривом Роге (Днепропетровская область) прогремели взрывы, сообщил ТСН. Звуки взрывов также были слышны в Хмельницкой области, передавало издание «Страна».
Россия оставляет за собой право на меры «для нейтрализации угроз в сфере безопасности», которые исходят с территории Украины, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Он выступил на заседании СБ ООН, посвященном поставкам оружия стран Запада Киеву, которое созвали по инициативе Москвы. Небензя обвинил западные страны в «планомерном превращении Украины в «анти-Россию».
США введут новые санкции против России из-за военных действий на Украине, сообщает USA Today со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В черный список попадут 70 организаций, которые занимаются экспортом из США, а также более 300 физических и юридических лиц, морских и воздушных судов. По словам чиновника, меры также будут нацелены на пресечение обхода действующих ограничений и действий «финансовых посредников» в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.
Над Белгородским районом сработала система ПВО, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В то же время в Старооскольском округе в селе Шаталовка после громкого взрыва в лесополосе была обнаружена воронка 5 на 15 метров, с осколками. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — рассказал он.
Россия усилила группировку войск в Артемовске (украинское название — Бахмут), сообщила в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку», — сообщила она.
По ее словам, сейчас ВСУ контролируют юго-западную часть города. 18 мая врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под контролем украинских войск в Артемовске остаются небольшой участок частного сектора и район Домино на западе города.
Поврежденный в результате российского удара зенитный ракетный комплекс Patriot на Украине починили и вернули в строй, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона США Сабрина Сингх.
«Система Patriot была повреждена, но уже восстановлена и вернулась в строй», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о состоянии ЗРК, переданного Украине.
Минобороны России сообщило об уничтожении Patriot в Киеве 16 мая.
Город Васильевка в Запорожской области находится под обстрелом из реактивных систем залпового огня, сообщил член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил об ударе ВСУ по Волновахе ракетами неизвестной модификации.
«Это окрестности Волновахи — то, что не было сбито нашей ПВО. Было выпущено более десятка ракет неизвестной нам модификации, почти не оставляющих фрагментов при разрыве, зато оставляющих воронки, сродни снарядным большого калибра. Судя по всему, ракеты не самонаводящиеся», — подписал он эти кадры.
Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что зерновая сделка не предусматривает выполнения требований России.
«В самом соглашении не предусмотрено удовлетворение никаких требований России. Само соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки», — сказал дипломат.
Накануне зерновая сделка была продлена до 17 июля.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о «дерусификации» еще 26 объектов в городе. В их числе – несколько станций метро, например, станция «Дружбы народов», которую переименовали в «Зверинецкую».
В Белгородской области погибли два человека, еще один в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», – заявил губернатор.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая поучаствует в саммите G7 онлайн, сообщает Kyodo со ссылкой на правительство Японии.
Саммит G7 в японском городе Хиросима будет проходить с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» помимо Японии входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Канада. В саммите также примут участие делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама и других стран.
Город Токмак в Запорожской области находится под обстрелом, сообщил член обладминистрации Запорожья Владимир Рогов.
МЧС Белгородской области опровергло сообщения о прорыве диверсионно-разведывательной группы на территорию региона.
«Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Её цель – посеять панику среди населения. Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти», - сообщили в МЧС.