Евросоюз введет ограничения на торговлю российскими алмазами, сообщил на пресс-конференции в Хиросиме глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее Брюссель санкции против российской алмазной отрасли не вводил, поскольку этому противилась Бельгия, так как ограничения могут повлиять на реализацию драгоценных камней в Антверпене.

Кроме того, как сообщает Sky News, премьер Великобритании Риши Сунак в рамках нового пакета санкций против России также объявит о запрете поставок российских алмазов в Соединенное Королевство.

