Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 449-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Универсального решения для урегулирования конфликта на Украине нет, всем сторонам нужно накапливать доверие и создавать условия для завершения боевых действий и начала мирных переговоров, заявил по итогам визита в Киев спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.
Личное участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите «Большой семерки» в Японии (19-21 мая) не исключено, но все будет зависеть «от ситуации на поле боя», заявил Kyodo заместитель руководителя офиса Игорь Жовква.
The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника с Украины написала, что несколько европейских стран готовы передать свои истребители F-16 американского производства Киеву, но власти США, чье одобрение для этого необходимо, не позволяют даже тренировать украинских военных на этих самолетах. В Вашингтоне считают, что на самолеты пришлась бы слишком большая доля и без того сокращающегося военного бюджета для поддержки ВСУ.
При этом газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне указывает, что Министерство обороны США не возражает против возможных поставок Украине истребителей F-16 другими странами. Однако высокопоставленные чиновники ведомства ставят под сомнение потребность Киева в этом типе вооружений: по их мнению, на данном этапе конфликта нужнее системы ПВО, артиллерия и транспорт.
В Киеве прогремели несколько взрывов в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах, экстренные службы направились на место происшествия, написал в телеграм-канале мэр Виталий Кличко. По его словам, в Дарницком районе упали обломки ракеты, начался пожар в гаражном кооперативе.
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, которого назначили уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине, посетит после Киева Брюссель, где расположены руководящие структуры Евросоюза, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. Сейчас дипломат находится в Киеве.
Черногорский премьер-министр Дритан Абазович заявил, что его страна стала лидером по доле принятых украинскиих беженцев по отношению к числу жителей — их доля составляет 5%.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на €3,5 млрд, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Деньги должны пойти в так называемый «Европейский фонд мира», который уже выделил около €4,6 млрд на военную помощь Украине.
99-летний экс-госсекретарь Генри Киссинджер дал программное интервью The Economist, в котором описал свое видение сложившейся системы международных отношений.
- Запад также частично виноват в конфликте на Украине. Дестабилизирующим фактором стали планы по включению Украины в НАТО: «Размахивание обещанием защиты со стороны НАТО без плана ее осуществления оставило Украину слабо защищенной, хотя это гарантированно разозлило не только Путина, но и многих его соотечественников», уверен Киссинджер.
- Задача мировых лидеров – довести конфликт до конца, не создав при этом почву для следующего витка конфликта.
- Чтобы установить прочный мир в Европе, Запад должен, во-первых, включить Украину в НАТО, во-вторых – договориться о сближении с Россией, чтобы «создать стабильную восточную границу», считает экс-госсекретарь.
Страны «Большой семерки» (G7) не планируют согласовывать полный запрет на поставки продукции в Россию на ближайшем саммите G7 в Хиросиме, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Вместо этого страны G7 будут обсуждать вопрос конфискации российских активов за рубежом.
Настал момент предпринять действия для достижения «справедливого и окончательного мира» на Украине, заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, выступая в Рейкьявике на саммите Совета Европы.
Кардинал призвал европейских лидеров проявить «созидательные усилия для мира» на Украине и напомнил об украинском народе, который «страдает и умирает».
Суд на Украине взыскал в доход государства активы двух компаний, принадлежащих дочери врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Ирины.
Это 55,56% доли уставного капитала ООО «Бебко-Авто» и 40% доли уставного капитала ООО «Конка». «Бебко-авто» — автосалон в Херсоне, ее руководителем является Вячеслав Бебко, следует из сервиса проверки контрагентов YouControl. Размер уставного капитала составляет 1,8 млн грн. Руководителем «Конки» является Наталья Лидовская, размер уставного капитала — 18 500 грн. Организация занимается организацией досуга. В обеих организациях Ирина Сальдо числится одним из учредителей.
На юге Украины объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе.
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов обусловлены уничтожением важных целей Вооруженных сил Украины, сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
«[Российские войска] под Киевом попали по очень важным уязвимым местам. Если вы видели видео оттуда, вы наверняка заметили довольно сильные взрывы. <...> Русские точно знают, где находится новое вооружение, где сконцентрирована бронетехника из Германии, США, Великобритании», — заявил Макгрегор.
Минобороны России заявляло, что 16 мая в ходе удара ракетой «Кинжал» в Киеве были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК Patriot.
Минобороны заявило, что по достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.
Информация о танковом обстреле приграничных территорий Белгородской области не соответствует действительности, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«Была ли сегодня обстреляна Белгородская область танком? Отвечу конкретно: нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками», — сказал губернатор в эфире «ВКонтакте».
Россия распространила на заседании Совета Безопасности ООН письмо в связи с высказываниями начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении «убивать русских».
8 мая Буданов заявил в интервью Yahoo News, комментируя вопрос о причастности украинской стороны к гибели Дугиной: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Позже начальник ГУР сказал, что его слова вырезали из контекста, поскольку речь шла о «военных преступниках».
В Кремле высказывание Буданова называли чудовищным. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие слова подтверждают, что решение начать военную операцию на Украине было правильным.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и спецпредставитель КНР Ли Хуэй во время встречи в Киеве обсудили пути прекращения конфликта на Украине, сообщили в украинском МИД.
«Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии», – говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
Хуэй — бывший посол Китая в России. В конце апреля его назначили главным уполномоченным по Украине. Помимо визита в Киев его ожидает в ближайшие дни турне в Россию, Польшу, Францию и Германию.
Российские войска нанесли массированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.
По словам Рогова, «наибольшая концентрация прилетов — в Ореховском, Гуляйпольском и Запорожском районах».
В Киргизии районный суд Бишкека приговорил гражданина страны к десяти годам заключения за участие в специальной военной операции на Украине. Наказание ему было назначено по статье о наемничестве.
По версии следствия, изложенной в приговоре, 31-летний гражданин страны в июне 2022 года находился в Москве и «из корыстных побуждений» принял решение о вступлении в ряды сил ЛНР. В июле 2022 года с этой целью он прибыл в Брянск и заключил контракт. С сентября по ноябрь он «занимался материальным обеспечением передовой линии фронта», говорится в приговоре, в том числе в Соледаре и Попасной.
Сам осужденный в судебном заседании рассказал, что до вступления в ряды армии 12 лет работал разнорабочим, в том числе на складе Ozon.
Германия не располагает ресурсами, которые позволили бы ей присоединиться к международной коалиции по закупкам истребителей F-16 для Киева, созданной недавно Великобританией и Нидерландами, заявил министр обороны Борис Писториус.
«Мы не можем играть активную роль в таком альянсе, поскольку у нас нет ни возможностей для подготовки, ни компетенций, ни самолетов», — сказал он после встречи с британским коллегой в Берлине.