The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника с Украины написала, что несколько европейских стран готовы передать свои истребители F-16 американского производства Киеву, но власти США, чье одобрение для этого необходимо, не позволяют даже тренировать украинских военных на этих самолетах. В Вашингтоне считают, что на самолеты пришлась бы слишком большая доля и без того сокращающегося военного бюджета для поддержки ВСУ.

При этом газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне указывает, что Министерство обороны США не возражает против возможных поставок Украине истребителей F-16 другими странами. Однако высокопоставленные чиновники ведомства ставят под сомнение потребность Киева в этом типе вооружений: по их мнению, на данном этапе конфликта нужнее системы ПВО, артиллерия и транспорт.