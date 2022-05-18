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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 83-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:25

Немецкий Deutsche Bank принудительно закрыл корреспондентские счета в евро ряда крупных банков, узнал РБК. По факту счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля, сказал один из собеседников РБК. Он добавил, что решение коснулось многих крупных кредитных организаций. Решение о закрытии корсчетов для ряда российских банков в апреле приняла и австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI).

Одним из клиентов RBI, с которыми прекращены отношения, был Тинькофф Банк, рассказал РБК источник на банковском рынке. После закрытия корреспондентского счета банк перестал проводить трансграничные переводы в евро с помощью международной системы SWIFT.

07:17

После гибели крейсера «Москва» новым флагманом российского Черноморского флота может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма.

Это фрегат проекта 11356Р, введенный в состав флота в 2017 году. Его основное вооружение составляют ракеты «Калибр».

07:16

В результате обстрела со стороны Украины села Безымено Белгородской области 17 мая была нарушена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Нарушена линия электропередачи, с утра начнем восстановление. Разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стекла», — написал он в социальной сети «ВКонтакте». 

Вчера 21:59

Минобороны заявило об использовании украинской армией нескольких гражданских объектов в Запорожье, Славянске и Павлограде. Среди прочего заминирован автомобильный мост в Сумах над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги.

Вчера 21:33

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram канале, что приблизительно в 20:30 со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт Теткино в Глушковском районе.

Вчера 20:58
Вашингтон готов полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, Министерство финансов США намерено аннулировать действие генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России.
Вчера 20:43

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что понимает желание Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО, но в случае с его страной об этом речи не идет.

Как заявила, в свою очередь, министр обороны страны Клаудия Таннер, «нейтралитет в сердце австрийцев».
 

Вчера 20:20
Минэкономики озвучило сценарии развития экономики России на ближайшие годы. Полноценный рост вернется с 2024 года, считает ведомство. Но при сохраняющемся спаде ВВП в 2023 году доходы населения начнут расти раньше, прогнозирует Минэк.
 
Вчера 20:08

Село Безымено в Белгородской области обстреляно со стороны Украины, один человек получил легкое ранение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вчера 19:57
Заявка Украины на вступление в Евросоюз будет рассмотрена на саммите в июне. Об этом Эмманюэль Макрон рассказал в телефонном разговоре Владимиру Зеленскому.
Вчера 19:40

Следователи СК России допросят украинских военных, которые до последнего времени находились на «Азовстали» и теперь сдались в плен.

«Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными», — сказано в сообщении СК.

Вчера 18:56
Вашингтон привлекает членов международных террористических организаций, в том числе запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ), в качестве наемников для участия в боевых действиях на Украине, заявили в российской Службе внешней разведки.
 
Вчера 18:21
Первые потребительские товары, ввезенные параллельным импортом, могут появится в России уже примерно через месяц, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Вчера 17:50

Кроме дорог и мостов Россия займется восстановлением экономики Херсонской области в целом, включая сельское хозяйство и производство продуктов питания, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы сегодня наметили целый комплекс мер, что нужно сделать, чтобы как можно быстрее заработала экономика. <...> Мы очень заинтересованы в развитии сельхозпродукции, <...> молочный комбинат и заводы по производству масла — мы считаем, что их все нужно максимально быстро запустить, мы все для этого сделаем», — сказал Хуснуллин.

Вчера 17:45
Евросоюз не допустит, чтобы Украине в критический момент не хватило вооружений, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Вчера 17:39
Швеция и Финляндия 18 мая подадут в НАТО заявки на вступление в эту организацию, сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
Вчера 17:33
Дмитрий Медведев: ядерный щит на протяжении многих лет помогает России обеспечить независимость и «успокаивает тех, кто пытается подталкивать нашу страну к Третьей мировой войне или каким-то еще иным проблемам».
Вчера 17:24

Россия восстановит мосты и отремонтирует дороги в Херсонской области Украины, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Из того, что мы точно видим, мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены», — рассказал он.

Вчера 17:02
Итальянская Eni сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке, которые необходимы для оплаты российского газа по новым условиям.
Вчера 17:00

Верховный суд 26 мая должен рассмотреть представление о признании террористической организацией националистического объединения «Азов», сообщается на сайте Минюста. Суд в этом случае может запретить его деятельность на территории России.

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