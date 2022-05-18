Немецкий Deutsche Bank принудительно закрыл корреспондентские счета в евро ряда крупных банков, узнал РБК. По факту счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля, сказал один из собеседников РБК. Он добавил, что решение коснулось многих крупных кредитных организаций. Решение о закрытии корсчетов для ряда российских банков в апреле приняла и австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI).

Одним из клиентов RBI, с которыми прекращены отношения, был Тинькофф Банк, рассказал РБК источник на банковском рынке. После закрытия корреспондентского счета банк перестал проводить трансграничные переводы в евро с помощью международной системы SWIFT.