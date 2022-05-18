Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 83-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Немецкий Deutsche Bank принудительно закрыл корреспондентские счета в евро ряда крупных банков, узнал РБК. По факту счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля, сказал один из собеседников РБК. Он добавил, что решение коснулось многих крупных кредитных организаций. Решение о закрытии корсчетов для ряда российских банков в апреле приняла и австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI).
Одним из клиентов RBI, с которыми прекращены отношения, был Тинькофф Банк, рассказал РБК источник на банковском рынке. После закрытия корреспондентского счета банк перестал проводить трансграничные переводы в евро с помощью международной системы SWIFT.
После гибели крейсера «Москва» новым флагманом российского Черноморского флота может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма.
Это фрегат проекта 11356Р, введенный в состав флота в 2017 году. Его основное вооружение составляют ракеты «Калибр».
В результате обстрела со стороны Украины села Безымено Белгородской области 17 мая была нарушена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Нарушена линия электропередачи, с утра начнем восстановление. Разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стекла», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».
Минобороны заявило об использовании украинской армией нескольких гражданских объектов в Запорожье, Славянске и Павлограде. Среди прочего заминирован автомобильный мост в Сумах над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram канале, что приблизительно в 20:30 со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт Теткино в Глушковском районе.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что понимает желание Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО, но в случае с его страной об этом речи не идет.
Как заявила, в свою очередь, министр обороны страны Клаудия Таннер, «нейтралитет в сердце австрийцев».
Село Безымено в Белгородской области обстреляно со стороны Украины, один человек получил легкое ранение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Следователи СК России допросят украинских военных, которые до последнего времени находились на «Азовстали» и теперь сдались в плен.
«Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными», — сказано в сообщении СК.
Кроме дорог и мостов Россия займется восстановлением экономики Херсонской области в целом, включая сельское хозяйство и производство продуктов питания, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы сегодня наметили целый комплекс мер, что нужно сделать, чтобы как можно быстрее заработала экономика. <...> Мы очень заинтересованы в развитии сельхозпродукции, <...> молочный комбинат и заводы по производству масла — мы считаем, что их все нужно максимально быстро запустить, мы все для этого сделаем», — сказал Хуснуллин.
Россия восстановит мосты и отремонтирует дороги в Херсонской области Украины, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Из того, что мы точно видим, мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены», — рассказал он.
Верховный суд 26 мая должен рассмотреть представление о признании террористической организацией националистического объединения «Азов», сообщается на сайте Минюста. Суд в этом случае может запретить его деятельность на территории России.