Все средства из дорожного фонда Украины на 2024 год — а именно 94,7 млрд гривен ($2,6 млрд) — будут перенаправлены на нужды обороны, сообщил министр финансов Сергей Марченко, слова которого приводит «Страна.ua».

Деньги в фонд, созданный для строительства и ремонт дорог, собираются за счет налогов на машины, акцизов на топливо, а также других платежей.

По словам Марченко, работы на дорогах, необходимых для военных нужд, будут финансироваться из резервного фонда правительства.

А вот строительство и ремонт остальных трасс планируется в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и странами-партнерами. То есть большинство дорог будут ремонтировать только в том случае, если западные партнеры дадут на это деньги, поясняет издание.