Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 632-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Министерство экономики Швейцарии проверит сообщения, что произведенные в стране боеприпасы передали Украине через польскую компанию, сообщает RTS.
16 ноября швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на американский портал Defence One сообщило, что более 145 тыс. патронов для снайперских винтовок калибра 0,338 Magnum Lapua, произведенных SwissP Defence, реэкспортировали на Украину. За передачей стояла польская компания UMO SP, которая, как уточняет NZZ, специализируется на обслуживании полиции и спецназа Польши. Кроме того, Киеву отправили 500 тыс. боеприпасов для штурмовых винтовок.
МВД России объявило в розыск бывших исполняющих обязанности главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу, следует из базы розыска ведомства.
3 ноября экс-премьеру Украины Арсению Яценюку заочно предъявили обвинения в преступлениях, связанных с АТО. В Следственном комитете уточнили, что в результате предпринятых им, Дещицей и Пашинским действий погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.
Пашинский занимал должность и.о. администрации президента Украины с 5 марта по 10 июня 2014 года, а Дещица был и.о. главы МИДа с 27 февраля по 19 июня 2014 года.
В Хмельницкой области ночью прозвучали взрывы, работают силы противовоздушной обороны, сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин. В области объявлена воздушная тревога.
Сигналы тревоги звучат и в других украинских регионах, в частности в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. «Зеркало недели» сообщало о работе ПВО в Одесской области.
Все средства из дорожного фонда Украины на 2024 год — а именно 94,7 млрд гривен ($2,6 млрд) — будут перенаправлены на нужды обороны, сообщил министр финансов Сергей Марченко, слова которого приводит «Страна.ua».
Деньги в фонд, созданный для строительства и ремонт дорог, собираются за счет налогов на машины, акцизов на топливо, а также других платежей.
По словам Марченко, работы на дорогах, необходимых для военных нужд, будут финансироваться из резервного фонда правительства.
А вот строительство и ремонт остальных трасс планируется в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и странами-партнерами. То есть большинство дорог будут ремонтировать только в том случае, если западные партнеры дадут на это деньги, поясняет издание.
Конгресс США одобрил временный бюджет, куда не вошли запрошенные Джо Байденом средства на поддержку Украины. Сложности с предоставлением помощи Киеву возникли и у Евросоюза.
С какими проблемами столкнулись Вашингтон и Брюссель и насколько серьезна для Украины угроза остаться без западной помощи, разбирался РБК.
Национальная полиция Украины начала уголовное производство в отношении бывшего президентского советника Алексея Арестовича. Об этом сообщает телеканал Hromadske.
Производство было открыто по ч. 1 ст. 383 УКУ (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения) после обращения группы депутатов во главе с Натальей Пипой.
Дело касается заявления Арестовича на Пипу в Госбюро расследований о разжигании межнациональной розни из-за конфликта с парнем, который пел песни Виктора Цоя во Львове.
Депутат Верховной рады Наталья Пипа заявила, что в отношении бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича открыто уголовное производство. Она не уточнила, по какой именно статье.
Минобороны России сообщило, что истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 в районе города Красноармейск в ДНР.
Кроме того, за сутки были уничтожены 26 украинских беспилотников, а также перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM, отметили в ведомстве.
Василеостровский районный суд Петербурга приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам лишения свободы за распространение «фейков» о российской армии, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.
Девушку судили за то, что в одном из магазинов «Перекресток» она заменила ценники на листовки с информацией о военных действиях на Украине. С апреля прошлого года ее держали под арестом.
Также суд запретил Скочиленко заниматься администрированием сайтов сроком на три года.
Прокурор просил для нее восемь лет лишения свободы. Скочиленко вину не признала. «Я глубоко убеждена, что действовала в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, но боюсь, что понимаю статью иначе», — приводит ее слова «Фонтанка».
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в 2023 году «только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более 8 тыс. обстрелов». Ущерб он оценил в более чем 7 млрд руб., передает ТАСС.
Украина вышла на серийное производство собственных беспилотников, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
«Начиная с того, что называют «украинским шахедом», мы не раскрываем название этого продукта, но мы вышли на серийное производство его и сейчас производим десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры», — заявил Камышин (цитата по «Униан»).
Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному лишению свободы одного из руководителей вооруженного формирования «Русский добровольческий корпус» Дениса Капустина. Как сообщили РБК в суде, процесс проходил в закрытом режиме.
В России Капустину вменяют организацию нападения на села Брянской области в марте этого года. Диверсанты проникли в регион с территории Украины.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что размышления о способах помощи Украине приводят к бессоннице.
«Я лежу без сна по ночам и думаю о том, как защитить энергосистему Украины, чтобы этой зимой страна не погрузилась в холод и тьму», — сказал он.
Помимо этого, Салливан отметил, что не может уснуть, думая о способах поддержки экономики и гражданской инфраструктуры Украины, а также ее усилий по достижению военных и дипломатических целей.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в регионах Центрального федерального округа усилена ПВО на фоне обострения угроз.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Николаеве.
Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон свой первый зарубежный визит совершил в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.
Воздушная тревога объявлена в части регионов севера и запада Украины — в том числе в Киеве и области.
Сенат США принял законопроект о временном финансировании правительства 87 голосами против 11, чтобы предотвратить шатдаун. Сенаторы должны были одобрить его не позднее 17 ноября. Теперь временный бюджет должен подписать президент Джо Байден. Телеканал ранее сообщал, что Байден готов утвердить его в случае согласования палатой.
Согласно законопроекту, часть ведомств будет обеспечена финансированием до 19 января, остальные — до 2 февраля. Деньги на помощь Украине и Израилю в нем не предусмотрены.
Ночью в Волгоградской области произошел пожар на территории воинской части близ поселка Котлубань, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Этот поселок расположен к северо-западу от регионального центра.
Пожар потушен, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет, рассказал Бочаров.