Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 267-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Власти Украины получали «публичные и не очень» сигналы от лидеров стран о желании президента России Владимира Путина прямых переговоров, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«И я сказал, смотрите, мы предложим публичную форму», — сказал президент Украины.
Зеленский пояснил, что не хочет «иметь с ними каких-либо отношений за кулисами».
«Я готов рекомендовать этот формат, я буду думать с моими коллегами, как это сделать», — добавил он.
Заявление властей США о «конечной ответственности» России за падение ракет в Польше позволяет «отмотать назад» для поиска первопричины всего происходящего, заявил Дмитрий Песков.
«Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — считает он.
В Брянской области два человека пострадали при подрыве на мине, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу», — написал он в своем телеграм-канале.
Депутаты Верховной рады Украины продлили военное положение в стране и всеобщую мобилизацию до 19 февраля 2023 года. Депутаты проголосовали по этому поводу уже в пятый раз.
Военное положение на всей территории Украины ввели рано утром 24 февраля, сразу после начала российской спецоперации, а на следующий день в стране объявили всеобщую мобилизацию.
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, следует из данных украинского МВД.
На сайте ведомства Кадыров значится как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». 26 августа СБУ предъявила Кадырову обвинения по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в «ведении агрессивной войны» и «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины».
США продолжат оказывать Украине помощь, в том числе военную, настолько долго, насколько это будет требоваться. Об этом журналистам заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Президент Польши Анджей Дуда обсудил с главой ЦРУ Уильямом Бернсом ситуацию с безопасностью и «контекст последних событий», сообщил в Twitter глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера. По его словам, Дуда провел встречу с Бернсом вечером 16 ноября в Варшаве, куда глава американского разведуправления приехал после посещения Стамбула и Киева. В Стамбуле Бернс встречался с главой СВР Сергеем Нарышкиным.
Канада расширила санкции против Ирана и внесла в санкционный список компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries, которые производят беспилотники Shahed и Mohajer-6. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Канады.
Обе компании могут поставлять беспилотники России для использования в конфликте на Украине, считают в Оттаве.
Российская сторона отрицает использование в спецоперации на Украине дронов иранского производства. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани тоже категорически отвергает такие обвинения.
Белый дом заявил, что согласен с оценками Польши относительно того, что в Пшеводуве взорвалась ракета украинской системы ПВО. Вместе с тем администрация президента США заявила, что всю вину за случившееся возлагает на Россию.
«Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, в конечном счете ответственной за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела и имеет право на самооборону», — говорится в заявлении.
В Москве, в свою очередь, не считают, что инцидент в Польше можно связывать с произошедшим 15 ноября обстрелом объектов на Украине. «Что касается инцидента в Польше, то Россия к этому не имеет никакого отношения. И здесь надо называть вещи своими именами», — говорил в среду днем Дмитрий Песков.
А в Минобороны России заявляли, что обнаруженные на месте взрыва в Польше обломки идентифицированы как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.
Российский МИД обвинил Варшаву в том, что она устроила «политическое шоу» вокруг инцидента с ракетой, упавшей на польской территории.
«Несмотря на ночное время и отсутствие на тот момент какой-либо достоверной информации о произошедшем, Варшава посчитала нужным вызвать в МИД Польши посла России и устроить из этого политическое шоу», — сказано в сообщении МИДа о вызове временного поверенного в делах Польши в России.
«Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», — пишут российские дипломаты.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Британия не будет спешить с выводами о том, кому принадлежала ракета, упавшая накануне в Польше.
«Наш ответ будет основываться на фактах», — сказал Клеверли во время выступления в парламенте и добавил, что расследование инцидента возглавит Польша.
Мэр Москвы Сергей Собянин высказался против отказа от новогодних праздничных мероприятий. В интервью «РИА Новости» он заявил, что доходы, которые получит город от их проведения, будут кратно больше, чем экономия при отказе от них. Он отметил, что окончательное решение остается за москвичами (голосование по этому вопросу проходит в проекте «Активный гражданин»).
Также Собянин сообщил, что вырученные средства планируется направить на поддержку военной операции.
Украинские военные проинформировали США о том, что их система ПВО пыталась перехватить ракету неподалеку от места инцидента в Пшеводуве и примерно в то же самое время, передает CNN со ссылкой на сохранившего анонимность американского чиновника.
Собеседник телеканала отметил, что точной информации о том, действительно ли в Польше упала именно эта ракета ПВО, нет, однако именно эти данные стали основой для текущей оценки ситуации Вашингтоном.
МИД России назвал вакханалией «бездоказательные обвинения» в адрес Москвы касательно инцидента со взрывом ракеты на территории Польши: «Усматриваем в этой вакханалии умышленные действия, предпринимаемые в рамках проводимой на Западе на системной основе антироссийской кампании вокруг Украины. При этом обращает на себя особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать представители киевского режима. Уверены, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию».
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина могла бы присоединиться к расследованию взрыва ракеты в Люблинском воеводстве, однако для этого требуется согласие как Польши, так и США, чьи эксперты выясняют подробности случившегося.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о возобновлении поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба». Пока, по его словам, система работает под низким давлением.