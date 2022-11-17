Белый дом заявил, что согласен с оценками Польши относительно того, что в Пшеводуве взорвалась ракета украинской системы ПВО. Вместе с тем администрация президента США заявила, что всю вину за случившееся возлагает на Россию.

«Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, в конечном счете ответственной за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела и имеет право на самооборону», — говорится в заявлении.

В Москве, в свою очередь, не считают, что инцидент в Польше можно связывать с произошедшим 15 ноября обстрелом объектов на Украине. «Что касается инцидента в Польше, то Россия к этому не имеет никакого отношения. И здесь надо называть вещи своими именами», — говорил в среду днем Дмитрий Песков.

А в Минобороны России заявляли, что обнаруженные на месте взрыва в Польше обломки идентифицированы как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.