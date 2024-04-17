Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 784-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Киеве и области объявили воздушную тревогу, она также действует в Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях, свидетельствует карта оповещений.
В Орловской области ночью сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор Андрей Клычков. Пострадавших и разрушений нет.
В Крыму перекрыт участок дороги, ведущей от границы с Херсонской областью в Феодосию, от города Джанкой до села Победное Джанкойского района, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Объехать участок можно через автомобильную дорогу Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях.
Движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто в течение около 40 минут, свидетельствует информация в телеграм-канале моста.
За ночь режим воздушной опасности из-за возможной атаки беспилотников вводили Воронежская, Курская и Липецкая области, сообщали власти регионов.
Даже если страны Запада примут решение о конфискации около $300 млрд российских активов, которые оказались заморожены из-за санкций, Украина не сможет использовать всю сумму сразу, сообщил Reuters высокопоставленный представитель Минфина США.
Другие источники Reuters назвали одной из наиболее перспективных идей использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.
Женщина получила ранения при обстреле поселка Теткино в Курской области, ее госпитализировали, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле окраины села Красный Октябрь в Белгородском районе.
«Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — в административном здании выбиты окна, посечены фасад и двери», — написал он в телеграм-канале.
Рамзан Кадыров сообщил, что командир «Ахмата» Апты Алаудинов назначен заместителем начальника главного управления Минобороны по военно-политической работе.
Главное управление разведки Минобороны Украины назвало песни об ухилянтах (уклонистах) российской информационно-психологической операцией, сообщает «Страна ua». В ведомстве заявили, что прославление мужчин, которые не хотят защищать Украину, является попыткой Москвы сорвать мобилизацию.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждены несколько домовладений и личных автомобилей, один магазин.
Владимир Рогов сообщил, что жизни депутата Антона Якименко, на которого было совершено покушение, ничего не угрожает. Во время взрыва его задело по касательной.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе проводили в последний путь бойца добровольческого отряда «Барс» Дениса Дымченко. Уроженец Херсонской области обучался в Нахимовском училище в Санкт-Петербурге, позже выполнял задачи в странах Ближнего Востока, участвовал в событиях Русской весны в Севастополе и Крыму. С 2014 года воевал в Донбассе, с 2022 года участвовал в военной операции. Погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.
Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Он вступит в силу через месяц, 16 мая.
На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), свидетельствует база Тверского суда.
С чем именно связаны претензии полиции к блогерше, пока неизвестно.
В Запорожской области совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко, сообщил член Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
Подробности, в том числе пострадал ли Якименко, Рогов не привел.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две контратаки в районе населенного пункта Терны;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Красногоровка. Курдюмовка, Клещеевка;
- на авдеевском направлении улучшено тактическое положение, отражены восемь контратак шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово, Бердычи;
- на южно-донецком направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Луговское, Угледар, Урожайное;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Ивановка.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи.
Принятый Верховной радой закон о мобилизации направлен на подпись Владимиру Зеленскому.