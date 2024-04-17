В Крыму перекрыт участок дороги, ведущей от границы с Херсонской областью в Феодосию, от города Джанкой до села Победное Джанкойского района, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Объехать участок можно через автомобильную дорогу Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях.