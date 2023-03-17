Соединенные Штаты после инцидента с российскими истребителями Су-27 и американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем оценивают целесообразность проведения подобных операций с разведывательными беспилотниками в этом районе, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Пока анализ не завершится, полеты американских дронов продолжатся. Один из них той же модели, что затонувший в море MQ-9 Reaper, недавно был направлен в район инцидента, чтобы обследовать место крушения и вести наблюдение за действиями России, которая пытается обнаружить обломки.

Пентагон планирует проанализировать затраты и выгоды от выполнения таких миссий, «сравнив потенциальную ценность разведданных с этого маршрута с риском эскалации в отношениях с Россией».

Как сообщил один из высокопоставленных чиновников, в Вашингтоне обеспокоены, что ограничение полетов американских дронов над Черным морем повлияет на сбор разведданных, связанных с военными действиями на Украине. Но у США есть альтернативные возможности для сбора такой информации, например, спутники-шпионы, отметил он.