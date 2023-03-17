Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 387-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Военкоматы Марий Эл начали рассылать повестки жителям региона для уточнения данных воинского учета.
«В настоящее время военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов», — говорится в сообщении правительства региона.
Соединенные Штаты после инцидента с российскими истребителями Су-27 и американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем оценивают целесообразность проведения подобных операций с разведывательными беспилотниками в этом районе, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Пока анализ не завершится, полеты американских дронов продолжатся. Один из них той же модели, что затонувший в море MQ-9 Reaper, недавно был направлен в район инцидента, чтобы обследовать место крушения и вести наблюдение за действиями России, которая пытается обнаружить обломки.
Пентагон планирует проанализировать затраты и выгоды от выполнения таких миссий, «сравнив потенциальную ценность разведданных с этого маршрута с риском эскалации в отношениях с Россией».
Как сообщил один из высокопоставленных чиновников, в Вашингтоне обеспокоены, что ограничение полетов американских дронов над Черным морем повлияет на сбор разведданных, связанных с военными действиями на Украине. Но у США есть альтернативные возможности для сбора такой информации, например, спутники-шпионы, отметил он.
Израиль ограничен в оказании военной помощи Украине из-за давних договоренностей с Россией по Сирии, сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Должен сказать, у нас сложная ситуация. Израильские и российские пилоты летают в непосредственной близости друг от друга в воздушном пространстве Сирии», — сказал премьер. Это происходит в рамках заключенных несколько лет назад договоренностей с Россией, в рамках которых Израиль хотел предотвратить появление «третьего фронта» со стороны Сирии. «Мы договорились, что не будем сбивать самолеты друг друга», — сказал он.
«Я видел ряд сообщений по данной теме, но не могу подтвердить, сделали они [российские военные] это или нет», — сказал Райдер. Он отметил, что российская сторона с высокой долей вероятности вряд ли сможет извлечь что-то полезное. «Не буду вдаваться в детали, но мы прилагаем усилия, чтобы защитить информацию разрушенного воздушного судна». Также он добавил, что обломки глубоко затонули в водах Черного моря.
В него вошли:
- 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм (всего Украина получила уже 23,5 тыс. снарядов);
- 500 самозарядных пистолетов SFP9;
- боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;
- 25 генераторов;
- 4 мобильных антенно-мачтовых системы;
- два автопогрузчика и два ангарных тента.
Власти США считают незаконными ограничения полетов над Черным морем, введенные Россией, и не собираются их придерживаться. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Они могут говорить, что хотят <...> по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что США продолжат полеты над Черным морем.
Минобороны показало первые кадры применения многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» для выполнения задач военной операции на Украине. На опубликованном ведомством видео разведгруппа воздушно-десантных войск обнаружила взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины и нанесла по нему огневой удар.
В Курской области усилен досмотр автомобилей на дорогах из-за сигнала о «подозрительных лицах» в соседнем регионе, сообщили РБК в пресс-службе администрации Курской области. «Проводятся стандартные для таких случаев мероприятия», — сообщили в пресс-службе администрации, комментируя сообщение Telegram-канала Baza о том, что в регионе объявлен план-перехват.
Этот канал писал, что полицейские ищут пикап с украинскими номерами, в которых могут находиться вооруженные люди. Машина ехала со стороны Брянской области, ее видели в Орловской области, уточняет Baza.
Россия расценивает как «махинацию» и «лохотрон» отказ Дании дать разрешение Москве участвовать в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1». «Они сообщили, что они правовое государство, поэтому то расследование, которое они будут вести, оно априори уже правильное, и по итогам этого расследования они, может быть, кому-нибудь что-то скажут. Ну это махинации, это абсолютно такой настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион», — сказала Захарова (цитата по ТАСС). На этот «аттракцион» уже давно никто «не покупается», добавила представитель МИД.
15 марта глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россия не получит разрешение на учатие в расследовании взрывов на газопроводах.
Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил о невозможности вести евхаристическое (литургическое) общение с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Георгием и другими представителями Кипрской православной церкви, признавшими Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Московский патриархат считает неканонической, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
«Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также с теми иерархами Кипрской православной церкви, которые вступили или вступят в церковное общение с раскольниками», — сообщили в РПЦ.
Последние шаги Польши, которая сегодня объявила о передаче Украине в ближайшие дни первых истребители МиГ-29, не меняют планов США о возможности поставки F-16, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
При этом, по его словам, прямо сейчас вопрос о поставках F-16 Киеву не рассматривается, передает «РИА Новости».
Исполком Федерации фехтования Германии (DFB) решил отменить этап Кубка мира в Таубербишофсхайме (земля Баден-Вюртемберг) из-за несогласия с решением международной федерации (FIE) вернуть россиян и белорусов.
FIE 10 марта разрешила спортсменам двух стран участвовать в турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. За такое решение проголосовали 89 делегатов конгресса, против — 46.
Глава DFB Клаудия Бокель объяснила решение об отмене турнира желанием «послать четкий сигнал» FIE, что в Германии хотели другого результата, а условия международной федерации делают проведение турнира невозможным.
Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Риши Сунаком.
«Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута. Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины. Ценим неизменную позицию Великобритании!» — написал президент Украины в Telegram.
Первая партия танков AMX-10 RC прибыла на Украину, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
«Некоторые (танки) уже отправились на линию фронта», — сказал министр, слова которого приводит Le Figaro.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова уверена, что Вашингтон использует инцидент с беспилотником над Черным морем, чтобы отвлечь внимание от проблем в финансовой сфере.
«Катастрофическая ситуация на американских финансовых полях. Вы знаете, что там происходит: инфляция, падение трех американских банков, если у кого-то есть сомнения, серьезные ли это банки, я могу подтвердить — это не однодневные банки. То есть нужно каким-то образом перебивать повестку», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).
Бизнес обсудил с Владимиром Путиным различные варианты сбора: как единовременного взноса, так и дополнительного налога на прибыль компаний, сообщил глава РСПП Александр Шохин.
«Мы по-прежнему предлагали посмотреть и на альтернативные варианты этого единовременного взноса или дополнительного налога на прибыль для компаний, у которых такая прибыль была, скажем, больше миллиарда рублей в предшествующие два года. И ввести это как регулярный дифференцируемый в зависимости от прибыльности дополнительный налог на прибыль», — сказал он.
Правительство, «судя по всему», новый повышенный налог вводить не хочет, так как такой шаг противоречит «логике моратория на повышение налоговой нагрузки», сообщил Шохин. Итоговая формула сбора может быть готова к апрелю.
Президент Владимир Путин поручил обеспечить участникам военной операции России на Украине не менее 14 дней отпуска раз в полгода. Текст поручений президента по итогам обращения к Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно», — говорится в документе.
Отвечать за выполнение поручения президента будут силовые ведомства — Минобороны, Росгвардия, МЧС, ФСБ, ФСО, МВД — и их руководители. Срок выполнения поручения — 15 апреля 2023 года.
В Сакском районе Крыма сбили беспилотник, сообщил Сергей Аксенов.
Глава республики позднее уточнил, что дрон сбили средства ПВО, ситуация под контролем.
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина (КПРФ), который слушал послание президента Федеральному Собранию с лапшой на ушах. Его признали виновным в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).
Видео просмотра послания Абдалкин выложил в своем телеграм-канале. «Прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — написал он. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал действия депутата «странной, если не сказать больше, выходкой».