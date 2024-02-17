Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 724-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное к 9:00:
- За ночь в пяти российских регионах перехватили и уничтожили 33 беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны сбили в Белгородской (4 беспилотника), Воронежской (4), Курской (1), Брянской (18) и Калужской (6) областях.
- Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Решение принято «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки», и чтобы не допустить окружения военнослужащих, заявил он.
Ракетная опасность объявлена в двух округах Белгорода, а также в Курской области.
В Ростовской области средства ПВО «отработали по воздушным целям за пределами региона», заявил губернатор Василий Голубев.
Договор Украины с Францией, как и с Британией и Германией, заключен на десять лет. Предполагается, что Париж будет поддерживать Киев все время, что будет действовать документ. По аналогии с другими документами прописано, на какую сумму страна-гарант уже предоставила Украине поддержку — в случае Франции это €1,7 млрд в 2022 году и €2,1 млрд в 2023-м — а также сколько помощи она предоставит в 2024 году — Париж пообещал порядка €3 млрд.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности, которые Париж готов предоставить Киеву. За несколько часов до этого Зеленский подписал аналогичный документ с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а за месяц до этого — в Киеве с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
В Грайворонском округе в Белгородском округе под обстрел попали села Глотово и Безымено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадал водитель машины, перед которой разорвался один из снарядов, его доставляют в больницу. В Безымено нет света.
Двухпартийная группа палаты представителей конгресса США намерена представить альтернативный проект закона, который будет охватывать меры по укреплению границы США на юге и выделение средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, сообщает газета USA Today.
«Это действительно хороший законопроект. Он лаконичен. Он не имеет изъянов. Здесь нет ничего, что можно было бы критиковать», — прокомментировал документ республиканец Брайан Фицпатрик.
В случае принятия закон будет действовать год. В его рамках Украине планируется выделить $47,69 млрд, Израилю — $10,4 млрд. Кроме того, $5,4 млрд заложены на поддержку союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а $2,4 млрд предусмотрены на проведение американских операций на Ближнем Востоке.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник-разведчик самолетного типа над Унечским районом.
«Пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.
Дивизионные аптечки, рассчитанные на 20 человек, выдадут всем директорам школ Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов.
«Сегодня все директора наших школ получат дивизионные аптечки. При поддержке [губернатором Белгородской области] Вячеслава Владимировича Гладкова мы закупили их для всех образовательных учреждений Белгорода в максимальной комплектации. Они собраны так, что можно оказать помощь десяткам людей в самых разных ситуациях», — отметил Демидов (цитата по ТАСС).
По его словам, по решению регионального оперштаба с 19 февраля в школах Белгорода будет возможность учиться очно. «У родителей есть право выбора — переходить на очное обучение или оставлять детей дома на дистанте», — добавил мэр.
Евросоюзу потребуется вдвое увеличить помощь Украине, чтобы восполнить поддержку США, вопрос об оказании которой зашел в тупик в американском конгрессе, считают ученые из Кильского института.
Общий объем европейской помощи Киеву уже превысил размер американской, при этом очень большим остается разрыв между обещанной ЕС поддержкой и фактически выделенной (€144 млрд против €77 млрд).
«Это вызов, но в конечном итоге — вопрос политической воли. Страны ЕС являются одними из самых богатых в мире, и пока они не потратили даже 1% ВВП 2021 года на поддержку Украины», — заявил директор по исследованиям института Кристоф Требеш.
Владимир Зеленский заявил, что украинские военные в Авдеевке защищают логистические пути, которые могут привести к дальнейшему продвижению российской армии. Он заверил, что командование защищает людей, поскольку они «самое главное».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Кировского района города ранение получила женщина 1985 года рождения.
КГБ Белоруссии заявил, что переброска в республику диверсантов, о задержании которых ранее сообщил Александр Лукашенко, была организована Службой безопасности Украины, сообщает БелТА.
«Переносимые членами диверсионно-разведывательной группы взрывные устройства предназначались для совершения терактов прежде всего на территории России и Беларуси. Установлено, что заброска ДРГ в Беларусь через границу организована Службой безопасности Украины, сотрудники которой совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности. Взрывные устройства были переданы членам ДРГ непосредственно перед переходом белорусской границы», — сказано в сообщении.
Взрывы слышны в Кропивницком районе, сообщает в своем телеграм-канале военная администрация Кировоградской области.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Украина и России провели очередной обмен телами погибших военных. Как рассказал РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев, российской стороне вернули тело 61 погибшего.
По сообщению украинского штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украина получила 58 тел. Передача останков состоялась при содействии Международного Комитета Красного Креста, уточнили там.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что заехал в городскую больницу №2 города Белгорода, в которой находятся пострадавшие в результате вчерашнего обстрела. «Двое из них в тяжелом состоянии, находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ. Состояние остальных семи пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести и стабильное. Все они находятся в палатах в отделениях травматологии, хирургии и оториноларингологии».
Ситуация на фронте для ВСУ складывается плохо, но она не критичная, заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью французской Liberation.
«Плохая (ситуация на фронте. — РБК), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. У нас было два года войны высокой интенсивности», — заявил он.
По словам главы разведки, украинская промышленность и западная помощь не успевают покрыть потребности армии.
Германия сейчас формирует очередной пакет военной помощи Украине стоимостью около 1,1 млрд евро, заявил Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Туда будут включены 36 гаубиц, 120 тыс. артиллерийских боеприпасов, две системы ПВО Skynex и ракеты для комплексов Iris-T.
Подразделения ВСУ «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки, сообщил украинский Генштаб.
«На авдеевском направлении <...> осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях», — сказано в сообщении.