Двухпартийная группа палаты представителей конгресса США намерена представить альтернативный проект закона, который будет охватывать меры по укреплению границы США на юге и выделение средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, сообщает газета USA Today.

«Это действительно хороший законопроект. Он лаконичен. Он не имеет изъянов. Здесь нет ничего, что можно было бы критиковать», — прокомментировал документ республиканец Брайан Фицпатрик.

В случае принятия закон будет действовать год. В его рамках Украине планируется выделить $47,69 млрд, Израилю — $10,4 млрд. Кроме того, $5,4 млрд заложены на поддержку союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а $2,4 млрд предусмотрены на проведение американских операций на Ближнем Востоке.